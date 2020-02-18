Названы самые безопасные страны для туристов в 2020 году

Швейцария была признана самой безопасной страной для путешественников в 2020 году в соответствии с методологией, разработанной Insurly (веб-сайт сравнения страхования путешествий).

Методология включает в себя данные о частоте стихийных бедствий, качестве систем здравоохранения, уровне насильственных преступлений и террористических угроз.

Швейцария получила 93,4 балла из 100 возможных. Страна оказалась самой безопасной в отношении транспортных рисков (98 из 100). При этой оценке учитывается количество туристов, погибших или пострадавших на дорогах, а также наличие авиакомпаний в черном списке Европейской комиссии.

Сингапур получил общий балл 92,7. Это самая безопасная в Азии страна в отношении стихийных бедствий (93 из 100). Третье место заняла Норвегия, набравшая 91,1 балла. Скандинавская страна могла претендовать на первое место, но ее подвел высокий риск насильственных преступлений (75 из 100).

Топ-10 самых безопасных стран в 2020 году*:

Швейцария — 93,4 балла Сингапур — 92,7 Норвегия — 91,1 Люксембург — 90,7 Кипр — 88,6 Исландия — 88,0 Дания — 86,0 Португалия — 84,5 Финляндия — 84,5 Япония — 83,3

Всего в рейтинге учитывались данные 180 стран. Три последних места заняли ЦАР с общим баллом 19,7, Демократическая Республика Конго (15,4 балла) и Южный Судан (14,8).

Россия заняла 86-е место с 55,6 баллами. Insurly оценил систему здравоохранения в стране на 83 балла, риск стихийных бедствий — на 74 балла, транспортные риски — на 41 балл, террористические угрозы — на 17 баллов.

Из стран бывшего СССР выше оказались Литва (43), Латвия (45), Узбекистан (46), Белоруссия (48), Азербайджан (52), Туркменистан (60), Молдавия (66), Грузия (68), Казахстан (71), Армения (72), Украина (83).

*по версии Insurly