Названы самые популярные направления отдыха российских туристов в 2019 году

На ТОП-10 приходится почти 63% всех поездок (со всеми целями, не только туристическими), и выглядит он следующим образом:

Турция (6 991 528 поездок, прирост к 2018 году +18,5%)

Абхазия (4 802 475 поездок, +6,5%)

Финляндия (3 962 865 поездок, +7,9%)

Казахстан (3 417 996 поездок, +7,5%)

Китай (2 606 719 поездок, +13,5%)

Украина (2 577 871 поездок, + 10,5%)

Эстония (1 890 452 поездок, +0,8%)

Германия (1 426 262 поездок, +1,30%)

Италия (1 361 946 поездок, +16,7%)

Таиланд (1 231 441 поездок, +0,6%).

Почти половина поездок, или 46,5%, были совершены в страны, не имеющие (или почти не имеющие) сухопутных границ с Россией. Наиболее заметный рост интереса, помимо Турции и Италии, показали Черногория (+24,2%), Венгрия (+14,90%), Франция (+12,35%), Южная Корея (+10,8%), Великобритания (+9,85%), Нидерланды (+8,60%), Вьетнам (+7,65%), Чехия (+6,7%), Тунис (+6,37%), Испания (+4,72%), Кипр (+3,91%), Швейцария (+3,37%) и ОАЭ (+3,21%). В заметном минусе по итогам 2019 года оказались Болгария (-13,3%) и Греция (-7,3%).