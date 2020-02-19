Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Названы самые популярные направления отдыха российских туристов в 2019 году

Анастасия Баринова
19 февраля 2020
146283589_6a660f5794_k.jpg
Фото: Leonid Mamchenkov / Flickr.com
1024px-Sheremetyevo-passport-control-moscow-russia-2014.jpg
Фото: Rakoon/Wikipedia
Китай входит в первую пятерку.

Пограничная служба ФСБ России подвела итоги по выезду российских граждан за рубеж в 2019 году. Общее число поездок достигло 48 072 285 – это на 3,5 млн., или на 7,9% больше по сравнению с 2018 годом. Турция остается лидером предпочтений в общем рейтинге, и эта ситуация не меняется с того времени, когда Египет стал недоступен, тогда как прежде оба государства уверенно конкурировали за первое место.

/upload/iblock/248/24834ffd5aafda45aab73b9fbacb735a.jpg
Читайте такжеКогда восстановят авиасообщение с Египтом?

На ТОП-10 приходится почти 63% всех поездок (со всеми целями, не только туристическими), и выглядит он следующим образом:

  • Турция (6 991 528 поездок, прирост к 2018 году +18,5%)
  • Абхазия (4 802 475 поездок, +6,5%)
  • Финляндия (3 962 865 поездок, +7,9%)
  • Казахстан (3 417 996 поездок, +7,5%)
  • Китай (2 606 719 поездок, +13,5%)
  • Украина (2 577 871 поездок, + 10,5%)
  • Эстония (1 890 452 поездок, +0,8%)
  • Германия (1 426 262 поездок, +1,30%)
  • Италия (1 361 946 поездок, +16,7%)
  • Таиланд (1 231 441 поездок, +0,6%).

Почти половина поездок, или 46,5%, были совершены в страны, не имеющие (или почти не имеющие) сухопутных границ с Россией. Наиболее заметный рост интереса, помимо Турции и Италии, показали Черногория (+24,2%), Венгрия (+14,90%), Франция (+12,35%), Южная Корея (+10,8%), Великобритания (+9,85%), Нидерланды (+8,60%), Вьетнам (+7,65%), Чехия (+6,7%), Тунис (+6,37%), Испания (+4,72%), Кипр (+3,91%), Швейцария (+3,37%) и ОАЭ (+3,21%). В заметном минусе по итогам 2019 года оказались Болгария (-13,3%) и Греция (-7,3%).

/upload/iblock/fc7/fc74fd2e1c067f54e14aec4334db48bc.jpg
Читайте такжеВ 2018 году во Вьетнаме побывало рекордное количество российских туристов

Анализируя эти данные, в Ассоциации туроператоров России отмечают, что они верны лишь относительно. Дело в методике подсчета: в аэропортах Погранслужба ФСБ учитывает посадочные талоны, и, следовательно, по тем дальнемагистральным направлениям, куда нет прямых рейсов или туристы сами выбирают полеты с пересадками в третьей стране, статистика может не соответствовать действительности. 

Узнайте, какие страны считаются опасными.