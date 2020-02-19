Названы самые популярные направления отдыха российских туристов в 2019 году

Пограничная служба ФСБ России подвела итоги по выезду российских граждан за рубеж в 2019 году. Общее число поездок достигло 48 072 285 – это на 3,5 млн., или на 7,9% больше по сравнению с 2018 годом. Турция остается лидером предпочтений в общем рейтинге, и эта ситуация не меняется с того времени, когда Египет стал недоступен, тогда как прежде оба государства уверенно конкурировали за первое место.
На ТОП-10 приходится почти 63% всех поездок (со всеми целями, не только туристическими), и выглядит он следующим образом:
- Турция (6 991 528 поездок, прирост к 2018 году +18,5%)
- Абхазия (4 802 475 поездок, +6,5%)
- Финляндия (3 962 865 поездок, +7,9%)
- Казахстан (3 417 996 поездок, +7,5%)
- Китай (2 606 719 поездок, +13,5%)
- Украина (2 577 871 поездок, + 10,5%)
- Эстония (1 890 452 поездок, +0,8%)
- Германия (1 426 262 поездок, +1,30%)
- Италия (1 361 946 поездок, +16,7%)
- Таиланд (1 231 441 поездок, +0,6%).
Почти половина поездок, или 46,5%, были совершены в страны, не имеющие (или почти не имеющие) сухопутных границ с Россией. Наиболее заметный рост интереса, помимо Турции и Италии, показали Черногория (+24,2%), Венгрия (+14,90%), Франция (+12,35%), Южная Корея (+10,8%), Великобритания (+9,85%), Нидерланды (+8,60%), Вьетнам (+7,65%), Чехия (+6,7%), Тунис (+6,37%), Испания (+4,72%), Кипр (+3,91%), Швейцария (+3,37%) и ОАЭ (+3,21%). В заметном минусе по итогам 2019 года оказались Болгария (-13,3%) и Греция (-7,3%).
Анализируя эти данные, в Ассоциации туроператоров России отмечают, что они верны лишь относительно. Дело в методике подсчета: в аэропортах Погранслужба ФСБ учитывает посадочные талоны, и, следовательно, по тем дальнемагистральным направлениям, куда нет прямых рейсов или туристы сами выбирают полеты с пересадками в третьей стране, статистика может не соответствовать действительности.
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