Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Названы самые посещаемые города мира в 2019 году

Интерфакс
04 декабря 2019
Гонконг
Фото: needpix.com
Эксперты аналитической компании Euromonitor определили самые посещаемые иностранными туристами города мира за неполные 12 месяцев 2019 года

Всего в рейтинг вошли 100 городов. Лидер – Гонконг – потерял 8,7% турпотока по сравнению с прошлым годом, но все равно сохранил первое место. С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая.

Топ-10 самых посещаемых городов планеты*:

  1. Гонконг (26,7, -8,7%)
  2. Бангкок (25,8 млн, +6,9%)
  3. Макао (20,6 млн, +9%)
  4. Сингапур (19,8 млн, +6,5%)
  5. Лондон (19,6 млн, +1,7%)
  6. Париж (19,1 млн, +8,7%)
  7. Дубай (16,3 млн, +2,6%)
  8. Дели (15,2 млн, +20,2%)
  9. Стамбул (14,7 млн, +9,6%)
  10. Куала-Лумпур (14,1 млн, +4,8%).
гонконг. Юрий Бирюков
Гонконг четвертый год подряд остается самым посещаемым городом планеты.
Фото: Юрий Бирюков
Бангкок. Pixabay
Бангкок также стабилен: второе место третий год подряд.
Фото: Pixabay
Макао. Pixabay
Макао в течение 450 лет находился под управлением Португалии, а под юрисдикцию Китая вернулся лишь в конце 1999 года. В отличие от Гонконга, где, за редким исключением, предпочитали сносить старые здания, расчищая место под очередной небоскрёб, Макао удалось сохранить и мощённые камнем улочки, и барочные церкви, и суровые крепости, а самое главное – европейскую атмосферу, в которую ну совсем не ожидаешь попасть так далеко от первоисточника.
Фото: Pixabay

Москва в 2019 году заняла 45-е место рейтинга с почти 6 млн иностранных прибытий (+8,3% по сравнению с прошлым годом). Санкт-Петербург занял 56-ю строчку (4,5 млн, +11,5%).

Наиболее заметно в 2019 году турпоток вырос в египетскую Хургаду (+41,3%, до 3,9 млн).

Эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены, а также рост спроса на поездки в Хорватию, Словению и Швецию.

По данным Euromonitor, в 2019 году общее количество турпоездок в мире составит около 1,5 млрд, что на 4,2% превысит показатель 2018 года.

*по версии Euromonitor