Названы самые посещаемые города мира в 2019 году

Москва в 2019 году заняла 45-е место рейтинга с почти 6 млн иностранных прибытий (+8,3% по сравнению с прошлым годом). Санкт-Петербург занял 56-ю строчку (4,5 млн, +11,5%).

Наиболее заметно в 2019 году турпоток вырос в египетскую Хургаду (+41,3%, до 3,9 млн).

Эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены, а также рост спроса на поездки в Хорватию, Словению и Швецию.

По данным Euromonitor, в 2019 году общее количество турпоездок в мире составит около 1,5 млрд, что на 4,2% превысит показатель 2018 года.

*по версии Euromonitor