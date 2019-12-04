Названы самые посещаемые города мира в 2019 году

Всего в рейтинг вошли 100 городов. Лидер – Гонконг – потерял 8,7% турпотока по сравнению с прошлым годом, но все равно сохранил первое место. С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая.
Топ-10 самых посещаемых городов планеты*:
- Гонконг (26,7, -8,7%)
- Бангкок (25,8 млн, +6,9%)
- Макао (20,6 млн, +9%)
- Сингапур (19,8 млн, +6,5%)
- Лондон (19,6 млн, +1,7%)
- Париж (19,1 млн, +8,7%)
- Дубай (16,3 млн, +2,6%)
- Дели (15,2 млн, +20,2%)
- Стамбул (14,7 млн, +9,6%)
- Куала-Лумпур (14,1 млн, +4,8%).
Москва в 2019 году заняла 45-е место рейтинга с почти 6 млн иностранных прибытий (+8,3% по сравнению с прошлым годом). Санкт-Петербург занял 56-ю строчку (4,5 млн, +11,5%).
Наиболее заметно в 2019 году турпоток вырос в египетскую Хургаду (+41,3%, до 3,9 млн).
Эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены, а также рост спроса на поездки в Хорватию, Словению и Швецию.
По данным Euromonitor, в 2019 году общее количество турпоездок в мире составит около 1,5 млрд, что на 4,2% превысит показатель 2018 года.
*по версии Euromonitor