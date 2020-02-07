Названы самые посещаемые страны мира

Количество международных туристических поездок увеличилось на 4%, сообщает АТОР. Лидером мирового туризма по-прежнему остается Франция. Страна приняла 90,2 млн посетителей, что на 800 000 больше, чем в 2018 году.

Топ-10 самых посещаемых стран мира выглядит так:

Франция (90,2 млн туристов) Испания (83,8 млн) США (78,7 млн) Китай (67,5 млн) Италия (64,6 млн) Турция (52,5 млн) Мексика (44,9 млн) Таиланд (39,7 млн) Германия (39,4 млн) Великобритания (36,9 млн)

UNWTO уточняет, что на февраль 2020 года нет точных данных по въездной статистике нескольких стран мира, в том числе Великобритании. Статистика по ней приведена на основании предварительных прогнозов.