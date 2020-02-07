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National Geographic №197, февраль 2020
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Путешествия

Названы самые посещаемые страны мира

07 февраля 2020
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Эйфелева башня
Фото: Gadjo_Niglo / flickr.com
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Прованс
Фото: x1klima / flickr.com
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Собор Парижской Богоматери
Фото: Enguerran Fouchet / flickr.com
Согласно данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2019 году было совершено 1,5 млрд международных туристических поездок.

Количество международных туристических поездок увеличилось на 4%, сообщает АТОР. Лидером мирового туризма по-прежнему остается Франция. Страна приняла 90,2 млн посетителей, что на 800 000 больше, чем в 2018 году.

Топ-10 самых посещаемых стран мира выглядит так:

  1. Франция (90,2 млн туристов)
  2. Испания (83,8 млн)
  3. США (78,7 млн)
  4. Китай (67,5 млн)
  5. Италия (64,6 млн)
  6. Турция (52,5 млн)
  7. Мексика (44,9 млн)
  8. Таиланд (39,7 млн)
  9. Германия (39,4 млн)
  10. Великобритания (36,9 млн)

UNWTO уточняет, что на февраль 2020 года нет точных данных по въездной статистике нескольких стран мира, в том числе Великобритании. Статистика по ней приведена на основании предварительных прогнозов.

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Также были названы самые быстрорастущие направления 2019 года. Лидером оказалась Мьянма, где прирост туристов по сравнению с 2018 годом составил 40,2 процента. В 2011 году в этой стране с новой силой вспыхнул конфликт между коренными араканцами-буддистами и этническими бенгальцами-мусульманами рохинджа, которых местные жители считают нелегальными мигрантами из Бангладеш. Эксперты отмечают, что в 2019 году ситуация нормализовалась, что способствовало росту туристического потока в Мьянму.

Самые быстрорастущие туристические направления мира по итогам 2019 года:

  1. Мьянма +40,2%
  2. Пуэрто-Рико +31,2%
  3. Иран +27,9%
  4. Узбекистан +27,3%
  5. Черногория +21,4%
  6. Египет +21,1%
  7. Вьетнам +16,2%
  8. Филиппины +15,1%
  9. Мальдивы +14,9%
  10. Багамские острова +14,6%
  11. Катар +14,5%
  12. Армения +14,4%
  13. Южная Корея +14,4%
  14. Турция +14,0%
  15. Босния и Герцеговина +13,7%
  16. Тунис +13,6%
  17. Лаос +11,5%
  18. Азербайджан +11,4%
  19. Израиль +10,5%
  20. Литва +10,1%

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