Названы самые посещаемые страны мира
Количество международных туристических поездок увеличилось на 4%, сообщает АТОР. Лидером мирового туризма по-прежнему остается Франция. Страна приняла 90,2 млн посетителей, что на 800 000 больше, чем в 2018 году.
Топ-10 самых посещаемых стран мира выглядит так:
- Франция (90,2 млн туристов)
- Испания (83,8 млн)
- США (78,7 млн)
- Китай (67,5 млн)
- Италия (64,6 млн)
- Турция (52,5 млн)
- Мексика (44,9 млн)
- Таиланд (39,7 млн)
- Германия (39,4 млн)
- Великобритания (36,9 млн)
UNWTO уточняет, что на февраль 2020 года нет точных данных по въездной статистике нескольких стран мира, в том числе Великобритании. Статистика по ней приведена на основании предварительных прогнозов.
Также были названы самые быстрорастущие направления 2019 года. Лидером оказалась Мьянма, где прирост туристов по сравнению с 2018 годом составил 40,2 процента. В 2011 году в этой стране с новой силой вспыхнул конфликт между коренными араканцами-буддистами и этническими бенгальцами-мусульманами рохинджа, которых местные жители считают нелегальными мигрантами из Бангладеш. Эксперты отмечают, что в 2019 году ситуация нормализовалась, что способствовало росту туристического потока в Мьянму.
Самые быстрорастущие туристические направления мира по итогам 2019 года:
- Мьянма +40,2%
- Пуэрто-Рико +31,2%
- Иран +27,9%
- Узбекистан +27,3%
- Черногория +21,4%
- Египет +21,1%
- Вьетнам +16,2%
- Филиппины +15,1%
- Мальдивы +14,9%
- Багамские острова +14,6%
- Катар +14,5%
- Армения +14,4%
- Южная Корея +14,4%
- Турция +14,0%
- Босния и Герцеговина +13,7%
- Тунис +13,6%
- Лаос +11,5%
- Азербайджан +11,4%
- Израиль +10,5%
- Литва +10,1%
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