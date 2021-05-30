Необычные способы заработать в кругосветном путешествии

Спланировать кругосветное путешествие совсем не просто, и порой в таком долгом и непредсказуемом туре приходится принимать решения на месте и ориентироваться по обстоятельствам. Иногда, оказавшись далеко от дома, странники сталкиваются с непредвиденными тратами и перестают укладываться в бюджет, поэтому возникает необходимость подзаработать во время поездки. На случай, если у вас нет времени освоить популярные способы получения прибыли в дороге, такие как фриланс, ведение блога, создание и продажа текстов или фотографий, мы подготовили несколько вариантов интересного заработка в разных странах.
Делиться знаниями
Помимо рюкзака с вещами у вас наверняка есть еще и багаж знаний, которыми можно поделиться с жителями разных стран. Во время остановки вы можете обучать людей русскому языку, который по-прежнему достаточно востребован во всем мире. Поработайте в Европе, например, в Италии, где спрос достаточно высок, или в Азии, выбрав Сингапур, где русским интересуются как экзотикой. Популярным остается и английский язык, преподавание которого может стать очень полезным и благородным делом, если вы станете учителем для детей, например, в Судане или другой африканской стране.
Попробуйте давать уроки танцев, игры на музыкальных инструментах или йоги, установив фиксированную плату или занимаясь с желающими за пожертвования. Если вы любите водные виды спорта и во время кругосветного путешествия хотите немного пожить у океана, то совместите приятное с полезным и побудьте инструктором по серфингу или дайвингу в Доминикане или на Бали. Тем, кто обожает гулять по городам и рассказывать попутчикам про местные достопримечательности, тоже стоит учесть свои интересы и подработать в качестве гида. Используйте любые навыки и познания, чтобы выручить немного денег на дальнейшее путешествие и при этом помочь окружающим совершенствоваться и развиваться.
Воспользоваться происхождением
В азиатских странах, например, в Японии, европейская внешность является редкостью, поэтому у иностранцев есть высокие шансы получить работу просто благодаря тому, как они выглядят. В этой стране востребованы светловолосые модели для рекламы, а хостесс с европейскими чертами лица повышают престижность ресторанов.
Знание родного языка поможет легко находить ошибки в меню, которых довольно много в кафе и барах Китая или Таиланда, где часто указывают названия блюд на русском и английском. Однако вознаграждением за это, скорее всего, станут просто напитки или еда. А покушать бесплатно и при этом получить деньги можно в Южной Корее, где существует необычная подработка в качестве свадебного гостя. На роскошные торжества в честь бракосочетания корейцы стремятся приглашать как можно больше людей, поэтому они готовы нанимать незнакомцев, которые будут притворяться друзьями жениха и невесты. В этой азиатской стране даже существуют агентства по подбору свадебных гостей, так как количество приглашенных повышает престиж мероприятия.
Продать вещи
Обычно в кругосветное путешествие берут только самое необходимое, однако в пути дорожный рюкзак может потяжелеть от сувениров и памятных вещиц. Те предметы, о покупке которых вы уже успели пожалеть, всегда можно продать онлайн или отнести на рынок, в какой бы стране не была организована остановка. Но если интернета нет, а становиться конкурентом местным торговцам не очень хочется, попробуйте сдать свои «сокровища» в ломбард, который найдется где угодно, даже в Африке. Например, если вас занесло в ЮАР, загляните в необычный ломбард в Йоханнесбурге, о котором даже сняли шоу для телеканала History.
В программе «Звезды Ломбарда: ЮАР», которая выходит в эфир по понедельникам в 22:00, показана полная сюрпризов работа африканского ломбарда, куда приносят необычные, странные и порой даже жуткие вещи, связанные с местной историей, например, древнее охотничье снаряжение койсанов или жетоны времен англо-бурской войны. Возможно, вам самим удастся уговорить владельцев принять одну из вещей, а если нет — то вознаграждением за попытку станут удивительные истории, которых всегда хватает в подобных интересных местах.
Сняться в кино
Внешность, которая необычна для страны, далекой от родины путешественника, также может помочь ему попасть в кино. В качестве актера массовки вы не заработаете много, но зато это шанс снятся в настоящем фильме и посмотреть на кинематографическую «кухню». Вспомните индийские мелодрамы, которые еще совсем недавно так обожали российские телезрительницы. Почему бы не приобщиться к этому миру динамичных танцев, душевных песен и удивительных поворотов сюжета?
В Мумбаи, центре индийской киноиндустрии, европейских туристов кастинговые агенты останавливают прямо на улицах, поэтому найти подработку в массовке совсем не сложно. За съемки, которые займут примерно полдня, в Болливуде вам заплатят около 10 долларов и скорее всего еще накормят обедом.
Подработать на фестивале
Люди начинают кругосветное путешествие, чтобы набраться незабываемых впечатлений. Отличным способом получить яркие положительные эмоции станет участие в музыкальном фестивале. Зарабатывают на таких мероприятиях не только рок-звезды и исполнители с мировым именем, которых с замиранием сердца ожидает толпа поклонников. Выручить немного денег можно и без выхода на сцену, ведь на фестивалях всегда нужен персонал для продажи и проверки билетов, помощи посетителям или торговли едой.
Хотя развлечения для меломанов длятся всего несколько дней, работников для проведения музыкального праздника нужно огромное количество, поэтому вы можете поискать подработку в этой сфере. В Европе и Америке летом проходит множество фестивалей, и это отличный шанс прекрасно провести время, послушать известные группы и познакомиться с новыми интересными людьми, при этом сэкономив деньги за билет и получив немного наличных.
Благодарим агентство Pro-Vision за помощь в подготовке материала.