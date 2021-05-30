Необычные способы заработать в кругосветном путешествии

Помимо рюкзака с вещами у вас наверняка есть еще и багаж знаний, которыми можно поделиться с жителями разных стран. Во время остановки вы можете обучать людей русскому языку, который по-прежнему достаточно востребован во всем мире. Поработайте в Европе, например, в Италии, где спрос достаточно высок, или в Азии, выбрав Сингапур, где русским интересуются как экзотикой. Популярным остается и английский язык, преподавание которого может стать очень полезным и благородным делом, если вы станете учителем для детей, например, в Судане или другой африканской стране.

Попробуйте давать уроки танцев, игры на музыкальных инструментах или йоги, установив фиксированную плату или занимаясь с желающими за пожертвования. Если вы любите водные виды спорта и во время кругосветного путешествия хотите немного пожить у океана, то совместите приятное с полезным и побудьте инструктором по серфингу или дайвингу в Доминикане или на Бали. Тем, кто обожает гулять по городам и рассказывать попутчикам про местные достопримечательности, тоже стоит учесть свои интересы и подработать в качестве гида. Используйте любые навыки и познания, чтобы выручить немного денег на дальнейшее путешествие и при этом помочь окружающим совершенствоваться и развиваться.