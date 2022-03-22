Нерпы, дацаны и заповедные места: байкальская водная экспедиция

Сила и красота самого глубокого озера на планете притягивают путешественников со всего мира. Байкал — это место силы с уникальной природой и особенными культурными традициями. Для полного погружения в мир древнейшего озера компания «ВодоходЪ» разработала экспедиционный тур по Байкалу, главной особенностью которого является безопасное и комфортное путешествие по озеру на современном судне на воздушной подушке (СВП) «Бирюса».

Что вас ждёт?

Экспедиционное судно нового поколения

Комфортабельное пассажирское судно СВП «Бирюса» было создано в 2021 году по специальному заказу «ВодоходЪ» для круглогодичной работы на Байкале. Технические характеристики судна позволяют плавно и безопасно перевозить пассажиров и по воде, и по снегу, и по льду.

В отличие от многих судов подобного типа, на борту «Бирюсы» созданы все условия, чтобы с комфортом путешествовать в экспедиционном туре: повышенная шумо- и теплоизоляция салона, удобные кресла, кофе-точка, место для багажа, аптечка и возможность подзарядки гаджетов. Плавно двигаясь по воде со скоростью 55-60 км/час, универсальное судно позволяет охватить в экспедиции большее количество локаций и побывать в труднодоступных местах, куда невозможно попасть на автобусе или теплоходе.

Заповедные тропы Байкала

За 10 дней путешествия по самому глубокому озеру мира экспедиционная команда успеет побывать сразу на двух побережьях Байкала — Западном и Восточном, что позволит увидеть более 20 уникальных локаций, посетить заповедные места и удаленные живописные бухты.

«Байкальская экспедиция» объединила в своем маршруте знаменитый буддийский монастырь-университет Иволгинский дацан, священную Ступу Просветления на острове Огой, скалу Шаманку на Ольхоне, старообрядческое село Тарбагатай, этнокомплекс «Степной кочевник». В живописном Чивыркуйском заливе можно позагорать на песчаном пляже, отдохнуть в тени скалистого берега, или зарядиться энергией древнейшего озера в целебных термальных источниках.

Поклонники бани смогут опробовать крепость настоящего сибирского пара с контрастным купанием в родниковых источниках. Во время пикников по маршруту гурманы оценят местные деликатесы в самых живописных местах побережья.

Байкальская нерпа и другие обитатели

Летом у гостей Байкала больше возможностей увидеть местных обитателей. На архипелаге Ушканьих островов экспедицию ждет знакомство с уникальной байкальской нерпой. Разновидность тюленей, живущих в пресной воде, — нерпа является эндемиком Байкала и занесена в Красную книгу. Симпатичная мордочка и милые повадки байкальских нерп очаруют даже самого замкнутого туриста.

Фотоохотникам нередко удается запечатлеть на камеру кабаргу – маленького клыкастого оленя, живущего на берегах Байкала. Реже встречается изюбрь – восточноазиатская разновидность благородного оленя.

На лесных тропинках вполне реально увидеть росомаху, а если посмотреть в небо над Байкалом, то можно залюбоваться полетом красивейшего и самого крупного летающего хищника в регионе — орлана-белохвоста. Освобождайте память телефона, а лучше берите профессиональную оптику — будет много красоты!

Традиции народов Прибайкалья

Байкал объединил на своих берегах разные национальности. Здесь дружно соседствуют русские, буряты, эвенки и тофалары. История, культура и быт, проживающих на Байкале народов прекрасно воссозданы в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», посещение которого входит в программу «Байкальской экспедиции».

Редкая возможность познакомиться с «хранителями допетровской Руси» представится в крупнейшем старообрядческом селе Тарбагатай, жители которой зовутся «семейские».

Познакомиться с гостеприимством бурятского народа путешественники смогут в этнокомплексе «Степной кочевник», пройдя традиционный бурятский обряд «угтамжа» с хадаком, во время которого гостям обязательно подается белая пища — символ достатка и чистых помыслов.

Много славных традиций и национальных ритуалов народностей, живущих на Байкале, повстречается на пути «Байкальской экспедиции».

Все оттенки прибайкальской кухни

У Байкала много вкусов. Хотите сибирский чай с травами на Иркутской стороне или чай с молоком и солью на Бурятской — пожалуйста. На выбор гурманов предложат омуль горячего копчения или вяленый хариус. Сладкоежки оценят бурятское лакомство, похожее на маленькие пончики со сгущенкой — боовы. Конечно гастрономическое путешествие по Байкалу не обойдется без знаменитых бурятских бууз.

Всё включено

«Байкальская экспедиция» максимально приближена к стандарту «все включено», без неожиданных дополнительных трат.

В стоимость тура включено: проживание в топовых отелях Улан-Удэ и Иркутска, а также на уютных базах отдыха на берегу Сибирской Ривьеры, трехразовое питание и пикники на природе, переезды на комфортабельном судне на воздушной подушке «Бирюса», экскурсионная программа с опытным гидом по Байкалу, входные билеты в музеи, а также групповой трансфер в первый и последний дни тура (аэропорт — отель — аэропорт).

Удобный город отправления

Отправиться исследовать уникальный регион России можно как из Иркутска, так и из Улан-Удэ. Десять дней приключений по Байкалу на современном судне будут интересны и активной молодежи, и респектабельной возрастной аудитории. Летний экспедиционный тур подходит тем, кто любит динамичные путешествия с комфортом.

Активный характер исследований включает несложный треккинг и ежедневные экскурсии. Небольшой компанией до 30 человек можно отправиться в гости к старообрядцам, побродить босиком по теплому песку на пляжах Баргузинского залива, попить ароматный чай в юрте кочевников или «побурханить» на скале Шаманке.

От Иркутска до Улан-Удэ или в обратном направлении — вам останется только выбрать удобное для вас место отправления и в путь! Всего запланировано 14 летних экспедиций. Первый экспедиционный тур по Байкалу стартует 11 июня, а последний начнется 24 августа 2022 г.

«Байкальская экспедиция» от компании «ВодоходЪ» — это редкая возможность совместить страсть активного первооткрывателя и комфорт путешествия.