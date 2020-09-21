Несколько дополнительных абзацев в Википедии стимулируют рост туризма в маленьких городах

Эксперимент, проведенный экономистами из Collegio Carlo Alberto в Турине и ZEW в Мангейме показал, что несколько простых изменений на странице Википедии могут привести к дополнительным 100 000 фунтов стерлингов в год дохода от туризма для небольшого города.

Исследователи случайным образом выбрали несколько небольших городов в Испании и добавили к их страницам в Википедии несколько абзацев, рассказав об истории поселений и местных достопримечательностях. Также они разместили на страницах фотографии городов в высоком качестве.

Для этого не понадобилось специальных экспертов. Большая часть добавленного контента была просто переведена из испанской Википедии на французский, немецкий, итальянский и голландский языки.

Это возымело моментальный эффект. Добавление к статьям всего двух абзацев текста и одной фотографии увеличило количество ночей, проведенных туристами в этих городах примерно на 9% в течение туристического сезона.

При этом, турпоток в города, информация о которых на странице в Википедии почти отсутствовала, увеличился на треть.