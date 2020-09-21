Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Путешествия

Несколько дополнительных абзацев в Википедии стимулируют рост туризма в маленьких городах

National Geographic Россия
21 сентября 2020
_-.png
Фото: Wikimedia Commons
Однако не все редакторы онлайн-энциклопедии приветствуют это явление.

Эксперимент, проведенный экономистами из Collegio Carlo Alberto в Турине и ZEW в Мангейме показал, что несколько простых изменений на странице Википедии могут привести к дополнительным 100 000 фунтов стерлингов в год дохода от туризма для небольшого города.

Исследователи случайным образом выбрали несколько небольших городов в Испании и добавили к их страницам в Википедии несколько абзацев, рассказав об истории поселений и местных достопримечательностях. Также они разместили на страницах фотографии городов в высоком качестве.

Для этого не понадобилось специальных экспертов. Большая часть добавленного контента была просто переведена из испанской Википедии на французский, немецкий, итальянский и голландский языки.

Это возымело моментальный эффект. Добавление к статьям всего двух абзацев текста и одной фотографии увеличило количество ночей, проведенных туристами в этих городах примерно на 9% в течение туристического сезона.

При этом, турпоток в города, информация о которых на странице в Википедии почти отсутствовала, увеличился на треть.

«Если мы распространим это на всю индустрию туризма, влияние будет большим и может исчисляться миллиардами евро», — авторы исследования.

Википедия в основном пишется и редактируется добровольцами, и простое увеличение объема доступной информации по определенным темам может принести огромную выгоду по сравнению с потраченным временем, указывают авторы работы.

По ходу исследования команда столкнулась с одной проблемой. Все дополнения в голландской версии Википедии были удалены в течение 24 часов. Старший редактор голландского сайта счел, что изменения носят коммерческий характер, что противоречит духу и правилам онлайн-энциклопедии. Он запретил исследователям все будущие изменения в голландской Википедии.

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили