Неземные пространства: путешествие на плато Устюрт

Раз, два, семнадцать. Где-то на пятидесяти я сбиваюсь. Мухи бьются о стекло нашего Subaru Forester, оставляя разноцветные пятна – красные, желтые и даже розовые. Мы несемся по трассе среди степей, по обе стороны дороги – бесконечные пески, усеянные кустиками полыни. Впереди из раскаленного асфальта рождаются дрожащие миражи.
Устюрт – гигантское плато в Казахстане. Оно величиной почти с целую страну, например, с Беларусь – 200 тысяч квадратных километров. Местные пейзажи, если судить по редким фотографиям, напоминают виды другой планеты.
После казахской степи мы наконец выбираемся на плато, сворачиваем на бездорожье. Пыль летит из-под колес и несется за машинами длинным веером. Впереди хаотичные ленты дорог. Прошел дождь, кто-то решил не рисковать – и вот по степи вьется новая трасса, куда ведет – не разобрать. Здесь нельзя пересечь двойную сплошную или проехать на красный. Тут другие дорожные условия: из машин мы наблюдаем, как дорогу степенно переходит черепаха, а следом за ней семенит среднеазиатский скорпион.
«Связи нет» – показывают наши телефоны. Мы едем по трекам, которые закачали в смартфоны еще в Москве. Экраны внутри салона Subaru Forester показывают +42 – и температура продолжает расти. Выходим, чтобы размяться, и нас тут же обдает жаром со всех сторон. Кажется, словно рядом работают сотни обогревателей.
Пятый день путешествия. Никаких людей и отелей. Ночуем в палатках (под них ночью забираются поспать скорпионы и верблюжьи пауки – сольпуги). Пьем воду, которую закупили в ближайшем жилье – за 200 километров отсюда. И вот наконец видим то, ради чего сюда и ехали: огромные, поражающие воображение просторы, где до горизонта возвышаются причудливые изваяния самых разных форм и размеров.
Вот гигантская шляпа высотой с пятиэтажный дом, лежащий на земле сфинкс величиной с вагон. А вдалеке виднеются замки с башнями-шпилями. Ставим палатки почти на краю обрыва – внизу расстилается розоватая пустыня, слева и справа торчат утесы, они упираются в облака. Ночью на небо выбираются огромные звезды, а луна подсвечивает все вокруг тусклым белым светом.
В этой поездке нам не раз пришлось благодарить Subaru Forester. Например, дорожный просвет в 220 мм позволял нам спокойно преодолевать сложные участки на маршруте – мы комфортно проезжали через груды камней, спускались со склонов. А на трассе во время долгих перегонов по достоинству оценили систему помощи удержания в полосе (когда машина сама подруливает, если видит, что ты выезжаешь за пределы линии) и адаптивный круиз-контроль (автомобиль сам держит нужное расстояние до идущей впереди машины и притормаживает, когда нужно).
Во время путешествия мы собрали материал для всероссийской фотовыставки, которую наш журнал организует в отдельной номинации в рамках «Дикой природы России».