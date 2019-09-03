Неземные пространства: путешествие на плато Устюрт

Раз, два, семнадцать. Где-то на пятидесяти я сбиваюсь. Мухи бьются о стекло нашего Subaru Forester, оставляя разноцветные пятна – красные, желтые и даже розовые. Мы несемся по трассе среди степей, по обе стороны дороги – бесконечные пески, усеянные кустиками полыни. Впереди из раскаленного асфальта рождаются дрожащие миражи.

Устюрт – гигантское плато в Казахстане. Оно величиной почти с целую страну, например, с Беларусь – 200 тысяч квадратных километров. Местные пейзажи, если судить по редким фотографиям, напоминают виды другой планеты.