Мал, да удал: 3 карликовых государства, где можно увидеть Европу в миниатюре
Сан-Марино
61 кв. км
Из почти двух сотен независимых стран Сан-Марино – пятая с конца по площади и одна из самых необычных: старейшее суверенное государство (оно было основано ещё в 301 году), а вдобавок и древнейшая республика. Её территория не такая уж и маленькая, как кажется прибывающим сюда на автобусах из Римини туристам. Здесь девять муниципалитетов (они называются castelli, то есть замки, поскольку вплоть до XV века представляли собой обособленные крепости) с тремя десятками разнокалиберных посёлков и деревушек. Полноценный «город» здесь только один – обаятельный Читта-ди-Сан-Марино, раскинувшийся на макушке 750-метровой горы Монте-Титано и внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположены все государственные учреждения, офисы банков и компаний, сувенирные магазинчики и главные – если не единственные – достопримечательности страны.
Символы Сан-Марино – суровые башни Гуаита, Честа и Монтале. Старейшая и крупнейшая из них, Гуаита была возведена в XI веке и вплоть до 1975 года служила тюрьмой (к слову, теперь тюрем в стране нет вовсе). В четырёх комнатах Честы расположен музей средневекового оружия с коллекцией алебард, мечей и доспехов, а наверху – лучшая в стране смотровая площадка. Монтале же закрыта для посещения, и любоваться ею приходится на отдалении. В небольшом дворце Палаццо Публико разместилась городская мэрия, и с июня до середины сентября несколько раз в день на площади Свободы проходит смена караула. Обязательно нужно идти и в государственный музей Сан-Марино, где можно увидеть сокровища Доманьяно – уникальные украшения с эмалью и бриллиантами, которые принадлежали приближённым короля остготов Теодориха Великого. На одной из стен музея красуется каменный гербовый щит XIV века, на котором высечено слово «свобода» – именно её искал и обрёл здесь христианский отец-основатель нации Марин, скрывавшийся в пещере Монте-Титано от религиозных гонений.
А если душа просит нетуристического Сан-Марино, отправляйтесь в Борго-Маджоре, куда с Монте-Титано можно спуститься в кабинке канатной дороги. Исторически эта деревушка с вековыми каменными домами служила рыночным торжищем, и благодаря почти полному отсутствию влияния извне ей удалось сохранить на своих мощёных улочках атмосферу старины.
Как добраться
Удобнее всего прямым рейсом из Москвы в Римини, далее полчаса на автомобиле. В зимние месяцы регулярных рейсов нет, поэтому добираться придётся от Болоньи – это полтора часа на машине.
Совет
Во время прогулок по Борго-Маджоре стоит заглянуть в остерию Hostaria da Lino, где подают домашние строццапрети (в переводе – «задуши священника») – закрученную пасту в томатном соусе, с рукколой и сыром грана падано.
Лихтенштейн
160 кв. км
Лихтенштейн – государство, целиком и полностью расположенное в Альпах и единственное, название которого не что иное, как фамилия его первого правителя, Хьюго. Тот, в свою очередь, позаимствовал её у примостившегося на самой окраине Венского леса старинного замка XII века, – по-немецки название камня и звучит как «лихтенштейн». Резиденция нынешнего князя Ханса-Адама II находится, как и положено, в столице страны – Вадуце. Она возвышается на холме, с одной стороны нависает над самой пропастью, а с другой окружена рвом. Прогуливаясь по тропе, ведущей к замку, можно невольно совершить познавательную экскурсию: надо просто идти и читать лаконичные надписи на табличках-указателях вдоль дороги. Вид потрясающий: вдали остроконечные вершины гор, укутанные облаками, а внизу – оплетённые виноградниками долины и размеченные чёткими прямоугольниками полей просторы. Один раз в год – 15 августа – замок распахивает свои ворота, и любой желающий может запросто зайти в гости к князю и выпить с ним бокал вина или пива. Этот день – главный национальный праздник княжества и, пожалуй, единственный, когда улицы города заполняются суетливым потоком горожан.
В прошлом году Лихтенштейн отметил свой 300-летний юбилей, в честь которого был разработан 75-километровый маршрут по всей стране. Его легко разбить на несколько дневных отрезков, а планировать походы удобнее всего через специально разработанное для этих целей приложение LIstory и сайт национального офиса по туризму. После прогулки по центральным улочкам столицы, вдоль фасадов банков и государственных учреждений, можно через какие-то двадцать минут оказаться в густом лесу. Всего 15 километров вверх по шоссе, и вы уже на высоте 1600 метров – в Мальбуне, всесезонном горном курорте страны. Уютные деревушки остаются по одну сторону, а безмолвное царство гор – по другую. Преодолев ещё дюжину километров, оказываешься в «лихтенштейнском Палермо» – расположенном на самом юге страны городке Бальцерсе, жители которого темпераментны, как сицилийцы. Но для того чтобы совершить «кругосветку» по Лихтенштейну, лучше продвигаться медленно, шажок за шажком, чтобы ничего не пропустить и ощутить всё волшебство этой маленькой сказки.
Как добраться
Рейсы из Москвы в Цюрих. Дорога до Вадуца на автомобиле займёт полтора часа.
Совет
Вино в Лихтенштейне не менее популярно, чем сам князь, который как раз и наладил его производство. Делают его в ограниченных количествах, а иногда и по старинным технологиям – на прессах XVII века. Попробовать вино можно во многих ресторанах города.
Андорра
467 кв. км
В гордом горном княжестве, получившем независимость за доблесть и верность в битвах с сарацинами, умеют стоять на своём – это единственная в мире страна, чьи границы остаются неизменными уже больше семи веков. Хотя, казалось бы, обидеть эту малышку легче лёгкого, ведь у Андорры нет ни собственной армии, ни визы, ни валюты. Аэропорта и железнодорожного вокзала тоже нет, так что едут сюда через Испанию или Францию – сюзеренов Андорры. Ещё четверть века назад верное своему слову княжество выплачивало им дань: ежегодная плата французскому президенту составляла 960 франков, а епископу Урхеля (они оба – соправители Андорры) посылали по 460 песет, 12 голов сыра, 12 каплунов, 12 куропаток и 6 окороков – довольно дорого для страны, менее 2% территории которой пригодно для сельского хозяйства. Вся остальная часть страны – горы, и главный город княжества – Андорра-ла-Велья – считается самой высоко расположенной столицей в Европе. Состоит она фактически всего из пары улиц и примыкающих к ним переулков.
Список достопримечательностей невелик – похожее на крепость средневековое здание Генерального -совета Каса-де-ла-Валь, церковь XII века, музеи парфюмерии и русских матрёшек, вот и весь лист обязательного к посещению. В городке Ордино сконцентрированы едва ли не все по-настоящему интересные музеи страны. Например, в доме семьи- Арени-Пландолит можно увидеть, как жили андоррские аристократы, в Музее миниатюры – подивиться на макеты архитектурных достопримечательностей Андорры и на шедевры нового Левши – украинского мастера Николая Сядристого, а в Свято-Георгиевском музее увидеть коллекцию русских, греческих и болгарских православных икон XVI–XIX веков.
Именно Пиренеи, когда-то служившие надёжной защитой, сегодня приносят маленькому княжеству основной доход: зимой здесь катаются на лыжах и сноубордах, а летом – наслаждаются горными красотами во время пеших и велосипедных прогулок. Ну а главное развлечение в Андорре – шопинг. Княжество – зона беспошлинной торговли, и количество магазинов тут едва ли не равно количеству коренных жителей. В этом государственном дьюти-фри цены ниже европейских на 20–40%, а с января по февраль ещё и идут тотальные распродажи – устоять от такого апрески невозможно, так что лучше лететь с пустыми чемоданами, иначе на обратном пути всё сэкономленное придётся отдать в уплату за перевес.
Как добраться
Рейсы из Москвы в Барселону. Дорога до Андорры на автомобиле займёт три часа.
Совет
На курорте Эскальдес находится один из крупнейших в Европе термальных центров с 25-летней историей – Caldea. Под высокой стеклянной крышей расположено множество купален, бань, саун и хаммамов, а в процедурных кабинетах делают массажи и всевозможные оздоровительные и косметические процедуры, в том числе с вином и шоколадом.