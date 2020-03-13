Из почти двух сотен независимых стран Сан-Марино – пятая с конца по площади и одна из самых необычных: старейшее суверенное государство (оно было основано ещё в 301 году), а вдобавок и древнейшая республика. Её территория не такая уж и маленькая, как кажется прибывающим сюда на автобусах из Римини туристам. Здесь девять муниципалитетов (они называются castelli, то есть замки, поскольку вплоть до XV века представляли собой обособленные крепости) с тремя десятками разнокалиберных посёлков и деревушек. Полноценный «город» здесь только один – обаятельный Читта-ди-Сан-Марино, раскинувшийся на макушке 750-метровой горы Монте-Титано и внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположены все государственные учреждения, офисы банков и компаний, сувенирные магазинчики и главные – если не единственные – достопримечательности страны.

Символы Сан-Марино – суровые башни Гуаита, Честа и Монтале. Старейшая и крупнейшая из них, Гуаита была возведена в XI веке и вплоть до 1975 года служила тюрьмой (к слову, теперь тюрем в стране нет вовсе). В четырёх комнатах Честы расположен музей средневекового оружия с коллекцией алебард, мечей и доспехов, а наверху – лучшая в стране смотровая площадка. Монтале же закрыта для посещения, и любоваться ею приходится на отдалении. В небольшом дворце Палаццо Публико разместилась городская мэрия, и с июня до середины сентября несколько раз в день на площади Свободы проходит смена караула. Обязательно нужно идти и в государственный музей Сан-Марино, где можно увидеть сокровища Доманьяно – уникальные украшения с эмалью и бриллиантами, которые принадлежали приближённым короля остготов Теодориха Великого. На одной из стен музея красуется каменный гербовый щит XIV века, на котором высечено слово «свобода» – именно её искал и обрёл здесь христианский отец-основатель нации Марин, скрывавшийся в пещере Монте-Титано от религиозных гонений.

А если душа просит нетуристического Сан-Марино, отправляйтесь в Борго-Маджоре, куда с Монте-Титано можно спуститься в кабинке канатной дороги. Исторически эта деревушка с вековыми каменными домами служила рыночным торжищем, и благодаря почти полному отсутствию влияния извне ей удалось сохранить на своих мощёных улочках атмосферу старины.