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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
National Geographic Traveler

3 самых зрелищных шоу мира

National Geographic Traveler
27 сентября 2021
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La Perle by Dragone
Фото: Пресс-служба шоу La Perle
От локдаунов и ограничений, связанных с пандемией, помимо туризма больше всего пострадала именно индустрия развлечений – будем честны, смотреть в онлайн-трансляции масштабные цирковые и театрализованные представления нет никакого смысла.

После долгих запретов шоу понемногу возобновляют свою работу – разумеется, с учётом всех новых вводных и профилактических мер. Рассказываем о самых ярких постановках, которые определённо заслуживают отдельного путешествия. 

La Perle by Dragone

Дубай, ОАЭ

Аквашоу La Perle стало первым в регионе постоянным представлением такого уровня и размаха. Придуманное знаменитым итальянским режиссёром Франко Драгоне, оно сочетает в себе отточенную хореографию, эффектные трюки, элементы воздушной акробатики и новейшие сценические технологии. В постановке задействованы 65 актёров, акробатов, гимнастов и каскадёров, многие номера проходят под 25-метровым куполом, а единственная в своём роде аквасцена вмещает 2,7 миллиона литров воды, которые исчезают с глаз за считаные секунды. Сюжет La Perle вдохновлён традициями добычи жемчуга в ОАЭ – его главная героиня путешествует по стране в поисках потерянной драгоценности, встречая на пути необычных людей из разных миров и культур. Шоу проходят в специально построенном театре в районе Al Habtoor City, в двух шагах от нового Водного канала Дубая.

Blue Man Group

Берлин, Германия

National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021

National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021

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