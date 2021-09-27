3 самых зрелищных шоу мира

Аквашоу La Perle стало первым в регионе постоянным представлением такого уровня и размаха. Придуманное знаменитым итальянским режиссёром Франко Драгоне, оно сочетает в себе отточенную хореографию, эффектные трюки, элементы воздушной акробатики и новейшие сценические технологии. В постановке задействованы 65 актёров, акробатов, гимнастов и каскадёров, многие номера проходят под 25-метровым куполом, а единственная в своём роде аквасцена вмещает 2,7 миллиона литров воды, которые исчезают с глаз за считаные секунды. Сюжет La Perle вдохновлён традициями добычи жемчуга в ОАЭ – его главная героиня путешествует по стране в поисках потерянной драгоценности, встречая на пути необычных людей из разных миров и культур. Шоу проходят в специально построенном театре в районе Al Habtoor City, в двух шагах от нового Водного канала Дубая.