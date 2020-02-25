Барневельд, Нидерланды

Необычная остановка на железнодорожной станции в северной части городка Барневельд (полчаса езды от Утрехта) была придумана для удобства пассажиров, коротающих время перед прибытием своего поезда или автобуса. Проект выполнен архитектурным бюро NL Architects: здание сложено из легковозводимых контейнеров, а внутри находится небольшой зал ожидания с Wi-Fi и уютное кафе с магазином. В вертикальной «башне» разместился туалет, в неё же встроены часы, а на крыше виден позолоченный флюгер в форме курицы – это отсылка к барневельдеру, местной породе домашней наседки. Всего в рамках программы «Приятное ожидание», инициированной железнодорожной компанией ProRail, будет перестроено порядка 25 станций и остановок по всей стране.

Посмотрите, как работает тайский рынок посреди железной дороги.