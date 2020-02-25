Перрон останется: 3 вокзала, на которых стоит побывать
Чхатрапати-Шиваджи
Мумбаи, Индия
Этот оживлённый вокзал, более известный по своему предыдущему названию Виктория-Терминус, открылся в 1888 году – в эпоху британского колониального правления. В его грандиозной архитектуре чопорный викторианский стиль смешивается с традиционными индийскими мотивами, а водружённые на колонны у входа лев и тигр символизируют соответственно Великобританию и Индию. Стоимость материалов (в основном песчаника и известняка) и работ, которые продолжались десять лет, сделала вокзал самым дорогим зданием города. Чхатрапати-Шиваджи – объект ЮНЕСКО, один из самых узнаваемых символов Мумбая и любимая декорация для голливудских и болливудских режиссёров – например, здесь снимались сцены «Миллионера из трущоб».
Сан-Бенту
Порту, Португалия
Конечная станция северного для Порту направления пригородных поездов названа в честь стоявшего на этом месте и впоследствии снесённого женского бенедиктинского монастыря. Вокзал построен более столетия назад во французском вкусе, но знаменитым его сделал вестибюль, стены которого выложены португальской плиткой азулежу. Всего здесь свыше 20 000 изразцов, на которых изображены сцены из славной португальской истории, живописные пейзажи и занятные этнографические сюжеты. По легенде, на станции Сан-Бенту живёт призрак последней умершей монашки, и иногда в дальних коридорах можно услышать её тихие молитвы.
Северный Барневельд
Барневельд, Нидерланды
Необычная остановка на железнодорожной станции в северной части городка Барневельд (полчаса езды от Утрехта) была придумана для удобства пассажиров, коротающих время перед прибытием своего поезда или автобуса. Проект выполнен архитектурным бюро NL Architects: здание сложено из легковозводимых контейнеров, а внутри находится небольшой зал ожидания с Wi-Fi и уютное кафе с магазином. В вертикальной «башне» разместился туалет, в неё же встроены часы, а на крыше виден позолоченный флюгер в форме курицы – это отсылка к барневельдеру, местной породе домашней наседки. Всего в рамках программы «Приятное ожидание», инициированной железнодорожной компанией ProRail, будет перестроено порядка 25 станций и остановок по всей стране.
Посмотрите, как работает тайский рынок посреди железной дороги.