Армения от А до Я: советы местных жителей

Влиться в богему

Давид Селимян, музыкант

С какой бы стороны вы ни въезжали в Ванадзор, третий по величине город Армении, первое, что бросается в глаза, – огромные территории заброшенных советских заводов с полуразрушенными от времени и землетрясений зданиями. Так что если однажды кто-то решит снять здесь постапокалиптический фильм, то сможет сэкономить на декорациях и графике. Ванадзор носит негласный статус рок-столицы Армении – здесь большое творческое сообщество музыкантов, художников, скульпторов, писателей и режиссёров. Все эти люди частенько зависают в пока что единственном в городе пабе Solenoid (ул. Тиграна Меца, 20): место атмосферное, и есть шанс попасть на живое выступление одной из здешних групп, которые чаще играют в Ереване, но и родной Ванадзор не забывают, – Lav Eli, Vordan Karmir, Lousnelius, Avyun, Clocker.

Из любой точки города до гор вы доберётесь пешком минут за двадцать. В окрестностях Ванадзора много маршрутов для трекинга, а недавно запустился проект Boo Mountain Bike Park (их инстаграм – @boomtbpark) – ребята организуют поездки на горных велосипедах. Довольно новая история для Армении – каньонинг и рафтинг по реке Дебед, которые устраивает команда visitlori.com. Если после осмотра Ванадзора у вас останутся лишние полдня, побывайте в красивейших монастырях Санаин и Ахпат, до них около полутора часов езды.

Увидеть Гюмри

Анаис Сансонетти, архитектор

Поездка в Гюмри (бывший Ленинакан) – отличный вариант однодневного путешествия из столицы, особенно если добираться из Еревана на поезде: всего два часа в дороге, потрясающие ландшафты, Арарат на заднем фоне. В Гюмри никогда не бывает слишком жарко – он расположен на высоте 1500 метров над уровнем моря и продувается ветрами. Лучший вид на город – от памятника Матери Армении, обязательна к посещению и старинная Чёрная крепость на холме. Гюмри сильно пострадал от землетрясения 1988 года, но в центре ещё можно увидеть постройки XIX века из чёрного туфа. Улицу Руставели восстановили почти полностью, во многих особняках сейчас открыты музеи, и целый день может уйти только на них. Мой фаворит – художественная галерея сес-тёр Мариам и Ерануи Асламазян (aslamazyanmuseum.com) на улице Абовяна.

О самом городе можно узнать, посетив экспозицию Музея городского быта и народной архитектуры Гюмри (пр. Ахтанаки, 47): особняк, в котором расположен музей, – наверное, единственное здание в городе, пережившее сразу два землетрясения. Хороши и Дома-музеи поэтов Аветика Исаакяна (ул. Варпетац, 91) и Ованеса Шираза (ул. Варпетац, 101), также Дом-музей актёра Мгера Мкртчяна (ул. Руставели, 30) – в России его знают под именем Фрунзик. А ещё Гюмри – правильное место, чтобы попробовать кяллу, коровью или баранью голову, которая часами запекается в тандыре. Это блюдо не для слабых желудком, но, если вы в себе уверены, смело заказывайте! Кяллу готовят в ресторане «Полоз Мукуч» (ул. Дживани, 75).