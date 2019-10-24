Армения от А до Я: советы местных жителей

Прогуляться по Еревану
Арсен Карапетян, архитектор
День в Ереване принято начинать с кофе – традиция кофепития пришла к нам со второй волной репатриации, когда в конце 40-х годов тысячи армян из Европы и с Ближнего Востока переехали жить в Советскую Армению и привезли с собой много диковинных для того времени привычек. С тех пор заваренный в джезве кофе мы называем армянским. Летом лучше выйти на улицу пораньше, пока ещё не жарко и мало людей, и заглянуть в кондитерскую Brioche (ул. Московян, 31) – здесь удобно наблюдать, как просыпается город. Совсем рядом – построенное архитектором Таманяном здание Армянского театра оперы и балета, мы называем его просто Оперой (opera.am): в репертуаре классика, а если повезёт – попадёте на «Волшебную флейту» или «Спартака».
Закончив с кофе, поднимитесь по улице Московян до комплекса «Каскад» – широкой лестницы с террасами, ведущей из центра города на вершину Канакерского холма. Залы под террасами занимает Центр искусств Гафесчяна (cmf.am), а сами террасы и сквер заставлены скульптурами, среди которых работы колумбийца Ботеро. Вечером в Центре искусств можно послушать камерную музыку или джаз, любуясь панорамой Еревана.
Один из дней непременно проведите за городом. Стоит отъехать лишь на несколько километров, как меняется всё – погода, ландшафты. Своих гостей я вывожу в деревню Арагюх, где на склоне горы находится заводик армянской компании «Наириан» (nairian.com) – там изготавливается экокосметика из натуральных трав и цветов. Можно позвонить и договориться об экскурсии по ферме и даже осмотреть производство и лабораторию.
Восхититься конструктивизмом
Нвард Ерканян, художник и иллюстратор
Когда говорят об Армении, все сразу представляют горные ландшафты и древние церкви, но наша страна может похвастать и одними из самых интересных объектов раннего советского конструктивизма и модерна. Многие из них уже утеряны, но некоторые ещё доступны для посещения. В Ереване это Спортивно-концертный комплекс им. Карена Демирчяна, напоминающий раздувающиеся в разные стороны паруса, Дом шахмат и комплекс фонтанов на улице Ханджяна, кинотеатр «Россия» – когда-то самый большой в Армении, летний зал кинотеатра «Москва» на улице Абовяна и две станции метро в центре – «Молодёжная» и «Маршал Баграмян».
Отдельного упоминания заслуживают автобусные остановки, смотровые площадки и некоторые дорожные знаки, которые можно увидеть во время путешествия по стране, – например, на трассах Ереван – озеро Севан и Ереван – Гюмри. Вообще, отличная идея – совместить осмотр старых монастырей и объектов советской архитектуры: тот же Дом отдыха Союза писателей и его столовая на Севане привлекают туристов не меньше, чем старинный местный монастырь.
Влиться в богему
Давид Селимян, музыкант
С какой бы стороны вы ни въезжали в Ванадзор, третий по величине город Армении, первое, что бросается в глаза, – огромные территории заброшенных советских заводов с полуразрушенными от времени и землетрясений зданиями. Так что если однажды кто-то решит снять здесь постапокалиптический фильм, то сможет сэкономить на декорациях и графике. Ванадзор носит негласный статус рок-столицы Армении – здесь большое творческое сообщество музыкантов, художников, скульпторов, писателей и режиссёров. Все эти люди частенько зависают в пока что единственном в городе пабе Solenoid (ул. Тиграна Меца, 20): место атмосферное, и есть шанс попасть на живое выступление одной из здешних групп, которые чаще играют в Ереване, но и родной Ванадзор не забывают, – Lav Eli, Vordan Karmir, Lousnelius, Avyun, Clocker.
Из любой точки города до гор вы доберётесь пешком минут за двадцать. В окрестностях Ванадзора много маршрутов для трекинга, а недавно запустился проект Boo Mountain Bike Park (их инстаграм – @boomtbpark) – ребята организуют поездки на горных велосипедах. Довольно новая история для Армении – каньонинг и рафтинг по реке Дебед, которые устраивает команда visitlori.com. Если после осмотра Ванадзора у вас останутся лишние полдня, побывайте в красивейших монастырях Санаин и Ахпат, до них около полутора часов езды.
Увидеть Гюмри
Анаис Сансонетти, архитектор
Поездка в Гюмри (бывший Ленинакан) – отличный вариант однодневного путешествия из столицы, особенно если добираться из Еревана на поезде: всего два часа в дороге, потрясающие ландшафты, Арарат на заднем фоне. В Гюмри никогда не бывает слишком жарко – он расположен на высоте 1500 метров над уровнем моря и продувается ветрами. Лучший вид на город – от памятника Матери Армении, обязательна к посещению и старинная Чёрная крепость на холме. Гюмри сильно пострадал от землетрясения 1988 года, но в центре ещё можно увидеть постройки XIX века из чёрного туфа. Улицу Руставели восстановили почти полностью, во многих особняках сейчас открыты музеи, и целый день может уйти только на них. Мой фаворит – художественная галерея сес-тёр Мариам и Ерануи Асламазян (aslamazyanmuseum.com) на улице Абовяна.
О самом городе можно узнать, посетив экспозицию Музея городского быта и народной архитектуры Гюмри (пр. Ахтанаки, 47): особняк, в котором расположен музей, – наверное, единственное здание в городе, пережившее сразу два землетрясения. Хороши и Дома-музеи поэтов Аветика Исаакяна (ул. Варпетац, 91) и Ованеса Шираза (ул. Варпетац, 101), также Дом-музей актёра Мгера Мкртчяна (ул. Руставели, 30) – в России его знают под именем Фрунзик. А ещё Гюмри – правильное место, чтобы попробовать кяллу, коровью или баранью голову, которая часами запекается в тандыре. Это блюдо не для слабых желудком, но, если вы в себе уверены, смело заказывайте! Кяллу готовят в ресторане «Полоз Мукуч» (ул. Дживани, 75).
Наесться до отвала
Анна Мазманян, организатор гастрономического фестиваля Yerevan Food Fest
В постсоветском пространстве Армения всегда ассоциировалась с гостеприимством, застольями, лавашом (теперь он в списке культурного наследия ЮНЕСКО), долмой и коньяком. И ещё никто не уезжал разочарованным. Один из лучших и самых атмосферных ресторанов в Ереване – Salon Armenian (salonarmenian.com) в старом особняке на улице Абовяна. В меню как известные наименования, так и блюда, которые готовятся по тысячелетним рецептам, – например, толма удоли из цельного куска ягнятины, а не как обычно из рубленого или прокрученного мяса. Здесь неплохой выбор вин и вкуснейшие лепёшки ламаджо, необычные сезонные салаты: летом – с абрикосами, осенью – с виноградом, зимой – с сухофруктами.
Заглянув в соседнюю дверь, вы окажетесь в типичном ереванском дворике другого ресторана – Vostan (ул. Абовяна, 8). На его открытой кухне готовят баранину и форель, сами выпекают хлеб. Из закусок отмечу телячьи мозги, а фирменным специалитетом считается суп с мальвой (это такое растение): его редко где подают в Ереване, блюдо больше характерно для регионов. На Севане нельзя пропустить ресторан при гестхаусе «Цахкунк» в одноимённом селе – живописное место с летней кухней, где готовят севанскую форель-ишхана, люля из севанских раков, копчёную баранину с пловом из полбы и подают домашние сыры.
Сейчас в Ереване открылось много точек сирийских армян, где продаются отменного качества специи. Моя любимая – лавка «Петрос» в переходе станции метро «Молодёжная». Здесь вы найдёте любые приправы, затар, тхину и даже крайне редкий чёрный чеснок.
Уехать в Дилижан
Джозеф Закарян, мультимедийный художник
Дорога из Еревана в Дилижан проходит мимо озера Севан и ведёт через длинный туннель. Проезд через него сродни магическому перемещению – выныриваешь и будто оказываешься в другом измерении: меняется природа, погода, становится зеленее и тише. Сейчас в Дилижан подальше от суеты перебирается всё больше людей из Еревана – открывают свой маленький бизнес, кафе и рестораны, небольшие отели и гестхаусы. Мы с друзьями тоже пытаемся раскачать этот город и периодически организуем концерты в местном пабе Garage (ул. Максима Горького, 46), проекте двух местных девушек. Кофе и свежевыжатые соки ищите во фреш-баре Hask Сafé (ул. Мясникян, 38). Ещё одно новое место – Arm Food Lab (ул. Мясникян, 155), своего рода экспериментальная гастроплощадка, где можно познакомиться со вкусами традиционных блюд Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха); меню там зависит от сезона.
В окрестностях города есть два интересных монастыря XII–XIII веков – Агарцин и Гошаванк. Оба находятся в невероятных по красоте местах – добраться проще на машине, но лучше и увлекательнее – пешком. Отличный маршрут для хайкинга ведёт от города к озеру Парз в Дилижанском национальном парке – там же можно взять лодку или прокатиться на зип-лайне. Ещё больше экстрима – в Yell Extreme Park (yellextremepark.com) в соседнем горном селе Енокаване.
Попасть в историю
Геворг Орбелян, историк, автор книги «Старый и новый Ереван»
Я родился и вырос в одном из древнейших городов мира – в этом году Ереван отмечает 2801-летие. Будучи историком, я рад тому, как преображается город, и тем дороже мне все те древности и памятники, которые дошли до нас. Начинать нужно с истоков, поэтому отправная точка для знакомства с Ереваном – музей «Эребуни» (erebuni.am), город-крепость государства Урарту, с площадки которой открывается вид на весь город, Араратскую долину и сам Арарат. В Ереване есть и пещеры эпохи палеолита – недалеко от посольства США, на правом берегу реки Раздан в окрестностях Ереванского озера. Там располагались стоянки неандертальцев и были найдены орудия труда и черепа «первых ереванцев», как мы теперь шутим.
Разумеется, в столице немало красивых церквей, как новых, так и старых, но самые живописные – храмы в районе Аван, Сурб Аствацацин и Сурб Ованнес. Оба возведены в VI веке, оба пострадали при землетрясении века XVII и были восстановлены только частично. Чтобы увидеть эти храмы, берите такси до улицы Маршала Худякова – туристов там не бывает, да и не все местные про них знают. Ну а вечером откройте для себя ереванский джаз – например, в клубе «Малхас» на улице Пушкина. До этого можно успеть и на дегустацию армянских вин – лучшие винные бары (среди них In Vino) находятся в центре города на улице Сарьяна.
Прикоснуться к андеграунду
Артавазд Егиазарян, главред журнала «Ереван»
Многие знают про тбилисскую техно-сцену, но с недавних пор качественные рейвы стали делать и в Ереване. Один из цент-ров электронной музыки – клуб и музей современного искусства Rambalkoshe (rambalkoshe.am), основанный фотографом Вааном Степаняном. Это такое «ереванское Зазеркалье» с граффити и приклеенными к стенам печатными машинками, а в комнате Homard на каждой картинке на стене – QR-код, который ведёт на сет, записанный специально для клуба. Попасть в Rambalkoshe можно только по знакомству, но попытаться стоит – в клубе играют как местные, так и гастролирующие диджеи, а иногда его команда организует рейвы и в других точках города, куда можно уже всем.
Ещё больше музыки – в бывшем помещении звукозаписывающей студии «Мелодия» в Канакере, где расположился проект S.temple. Это по-прежнему студия, но в ней время от времени проходят концерты – зрители сидят в наушниках, а музыканты вживую записывают альбом: опыт не-обычный. Старый район Конд иногда называют «ереванскими трущобами», но художнику Сергею Навасардяну удалось за пару месяцев вдохнуть в него новую жизнь. Представьте себе лабиринт улиц с полуразрушенными постройками, этакие остатки персидского владычества, покрытые серией разных граффити, – получилась большущая галерея стрит-арта (kondgallery.com), которая постоянно обновляется.
А, пожалуй, самое необычайное место в окрестностях Еревана – подземный храм деда Левона в селе Ариндж, который он создавал в свободное время на протяжении 23 лет. Теперь лестницы уходят в землю на 21 метр – на высоту семиэтажного здания! Левона уже нет в живых, но в подземелье можно попасть, договорившись с его женой, а экскурсии проводит его дочь.
Координаты
Виза
Гражданам России не требуется, можно надолго въезжать даже по внутреннему паспорту.
Как добраться
Прямые рейсы в Ереван есть почти у всех российских авиакомпаний – например, у «Аэрофлота» (aeroflot.ru), S7 (s7.ru), Nordwind Airlines (nordwindairlines.ru) и Utair (utair.ru), а «Победа» (pobeda.aero) выполняет рейсы в Гюмри. Время в пути – менее 3 часов.
Сезон
Лучшее время для посещения – с марта по июнь и с сентября по ноябрь. Весна в Армении начинается по календарю, и обычно 1 марта уже можно обойтись без верхней одежды. С конца апреля стартует сезон ягод и фруктов, осенью вплоть до начала ноября ещё тепло, фруктов всё так же много, а вдобавок можно посетить фестиваль вина в Арени – он проходит каждую первую субботу октября. Зимой хорошо на горнолыжном курорте Цахкадзор – инфраструктура там неплохая, цены невысокие.
Транспорт
В Ереване лучше передвигаться пешком – его центр можно обойти часа за полтора. Хотя такси в городе популярны и недороги – работает приложение Yandex и местный аналог Uber – GG taxi: в среднем поездка по центру Еревана обойдётся в 600–700 драмов (то есть до 100 рублей). Другое полезное приложение – Yerevan Map, которое показывает направления всех автобусов и маршруток в Ереване: достаточно поставить точку на карте, и приложение предложит вам несколько вариантов маршрута. Для путешествия за город тоже можно смело заказывать такси – поездка по счётчику обойдётся дешевле, чем большинство организованных туров, а таксист по пути расскажет массу увлекательных историй.
Еда
В Армении готовьтесь есть много и вкусно, и непременно выпивать, причём не только прославленный коньяк – виноделие здесь переживает второе рождение, а армянские вина занимают престижные места на международных конкурсах. Первое блюдо, которое приходит в голову при упоминании Армении, – долма, не менее вкусно здесь готовят кебабы и шашлыки, ламаджо (мясные лепёшки) и кюфту (фрикадельки). Несмотря на обилие мясных блюд, обязательно стоит попробовать и вегетарианские – например, суп спас из мацони и пшеничной крупы дзавар, женгялов хац – лепёшки с зеленью и жареный авелук, он же конский щавель.
Жильё
Tufenkian Heritage Hotels (tufenkianheritage.com) – первая и до сих пор единственная сеть бутик-отелей в Армении. В Ереване гостиница расположена в паре минут ходьбы от центральной площади Республики, другие отели находятся на озере Севан, в Дилижане и Дзорагете. Отличительная черта Tufenkian – сочетание традиционных интерьеров и модерна. Недавно в Ереване открылся и шикарный отель The Alexander (marriott.com.ru). Помимо гостиниц, можно найти немало вариантов размещения в апартаментах через Airbnb и другие сервисы бронирования.
Сувениры
Керамика, вино, деревянные нарды, шкатулки из обсидиана, ковры – вот лишь небольшая часть сувениров, которые можно привезти из Армении. Ещё здесь много талантливых художников – их работы можно купить в небольших галереях в городе, на Вернисаже в Ереване или в сквере им. Мартироса Сарьяна в центре города, где картины выставляются почти ежедневно.