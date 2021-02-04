Ближний свет: путеводитель по Калужской области

Раскрыть потенциал
Владислав Шапша, губернатор Калужской области:
Для многих Калужская область давно стала привычным местом для отдыха, поэтому мы активно расширяем перечень туристических направлений. Многие хорошо знают и любят наши знаменитые проекты: арт-парк «Никола-Ленивец», этнографический парк-музей «ЭТНОМИР», первый в стране Художественный МУзей МУсора и интерактивный музей бумаги «Бузеон». Развивается военно-исторический туризм – например, реконструкции, посвящённые Великому стоянию на Угре, Малоярославецкому сражению, боям на Ильинском рубеже.
Кроме того, мы входим в число лидеров по развитию сельского туризма. У Калужской области огромный потенциал для экотуризма – это походы и по территории национального парка «Угра», и по заповеднику «Калужские засеки». В нашем регионе – развитая сеть гостиниц, качественные дороги, система туристско-информационных центров, свой международный аэропорт. Кстати, в 2021 году мы отметим сразу два юбилея – 650-летие Калуги и 60-летие первого полёта человека в космос. Это отличные поводы для туристов познакомиться с Калужской землёй, а для нас – сделать их визит ещё более комфортным и интересным.
Постоять на Угре
Иван Полисский, управляющий партнёр арт-парка «Никола-Ленивец»
Арт-парк «Никола-Ленивец» возник на стыке эпох. Стояла зима 2000 года, и мой отец – художник, который до этого занимался живописью, – вдруг придумал проект в области современного искусства. Он попросил местных ребят слепить ему пару сотен снеговиков, сделал фотографию их «Стояния» и стал показывать эти снимки на выставках. Так возник проект, который продолжается и по сей день, – художники демонстрируют свои работы в природных пространствах «Никола-Ленивца». И мы стараемся, чтобы парк «прирастал» постоянным объектом хотя бы раз в год.
Я советую посещать парк не только во время нашего знаменитого июльского фестиваля ««Архстояние», но и в моменты тишины, в межсезонье. Лучше всего ранней весной, когда первая зелень лишь пробивается на ветках деревьев. Людей в это время ещё мало, а наша коллекция арт-объектов стоит себе в живописных природных пейзажах. Рекомендую взять велик, приехать с ночёвкой, остановиться в одном из домиков (разрешено и с собакой!). Так вот, в тишине и покое, вне летнего столпотворения, как мне кажется, можно получить то, что останется не только в пёстрой ленте инстаграма, но и в голове, сердце, душе, – неуловимое чувство единения с искусством.
Полюбить мусор
Ирина Клочкова, основательница Художественного музея мусора «МУ МУ»:
Основная идея проекта – экологическое просвещение в нестандартной форме. В этом нам помогают авторские работы, целиком сделанные из «чистого» мусора, а также наш подход из трёх «У» – «Узнать, Удивиться, Улыбнуться». Здесь принимается и пускается в работу всё, что может стать предметом творчества, – болты, гайки, микросхемы, гвоздики. И нам всегда не хватает мусора – у меня дома уже ни одной бумажки! В «МУ МУ» собраны работы как авторов с мировым именем в жанре «трэш-арта», так и просто Самоделкиных. Например, одна из самых любимых посетителями работ – скульптура из шин «Розовый слон», которую сделал помощник мастера в автосервисе под Астраханью.
Все экспонаты весёлые, и посещение музея – большая игра и шумный праздник: наша атмосфера располагает к общению, раскрепощению и получению не только информации, но и положительных эмоций. Мы и сами не очень-то серьёзные люди, вот и сделали не очень серьёзную вещь. Две трети используемых на площадке семейного центра «ИГрачи» предметов и экспонатов – переработанные и бывшие в употреблении вещи, включая аттракционы. К Новому году мы представим зрителям уникальный фильм «Полёт над Калугой», снятый в формате VR: в специальных шлемах можно будет пронестись над городом и рассмотреть различные достопримечательности с высоты птичьего полёта.
Покататься на лыжах
Вячеслав Касабов, исполнительный директор горнолыжного комплекса «Квань»:
Крутой берег Оки в деревне Квань калужские горнолыжники облюбовали ещё в 1950-х годах, а наш комплекс работает здесь уже больше десяти лет. Тут тренируются профессионалы, становятся на лыжи новички всех возрастов, проводятся этапы федеральных соревнований – в том числе этап Кубка России по слалому. В прошлом году комплекс стал участником проекта «Лыжи мечты», который помогает детям с ограниченными возможностями попробовать свои силы на трассе. Всего в «Квани» 14 склонов, среди которых есть как детские и учебные трассы, так и профессиональные, а также трасса для тюбинга. Максимальная протяжённость выката – 400 метров: это основной склон, который берёт начало на крыше отеля SK Royal Kaluga 4* (6-й этаж) и потом переходит в естественный рельеф. Наши трассы обслуживаются бугелями и кресельным подъёмником, а благодаря снежным пушкам можно не ждать снегопадов для запуска комплекса и продлить работу весной, когда в городах уже всё в лужах. Кстати, из некоторых номеров отеля и кафе «На склоне» открывается панорамный вид на русло реки Оки – наши постоянные гости часто выкладывают в соцсетях фото с «Кваневскими закатами».
Укротить атом
Алексей Собачкин, журналист, автор книг об Обнинске
В Обнинске достопримечательностей много, однако доступ к самым интересным затруднён или невозможен вовсе. Это город первой в мире АЭС – она была запущена 27 июня 1954 года, а в апреле 2002-го выведена из эксплуатации. На атомную станцию попасть можно, она превращена в музейный комплекс. Но посещение только групповое, и заявку нужно подавать заранее. Вторая научная достопримечательность города – метеорологическая мачта высотой 310 метров. Многие мечтают на ней побывать, но это действующий научный объект, который не предназначен для экскурсий, так что посмотреть можно только из-за забора.
Переходим к истории: знаменитая Морозовская дача была построена в 1899 году местным землевладельцем Виктором Обнинским. Туда можно попасть летом – музей, на балансе которого находится здание, проводит групповые экскурсии. Другое знаменательное место, доступное для посещения, – Белкинский парк, который в 70-х годах XVIII века был обустроен помещиком Воронцовым. Со временем он пришёл в запустение и был возрождён усилиями местных предпринимателей. Благодаря им получился уютный и радостный уголок города, где обнинцы очень любят гулять с детьми.
Изучить Козельск
Юлия Данилова, журналист, главный редактор портала «Милосердие.ru»:
Козельск маленький, но очень живой. Там много фруктовых садов, и осенью целые улицы пахнут яблоками. Городок расположен на холмах и оврагах, вдоль речек, самая большая из которых называется Жиздра. На её высоком берегу два парка: детский, где продаётся очень вкусное мороженое, и ещё один – со старыми липами и беседкой с колоннами, откуда открывается вид на реку и леса, которые уходят до самого горизонта. В них, севернее по течению Жиздры, стоит знаменитый монастырь Оптина пустынь.
Вокруг Козельска много красивых деревень и речных долин. Там протекает речка Серёна, маленькая, тихая, чистая и очень извилистая. Недалеко от Шамординского монастыря – смотровая площадка, откуда можно любоваться лугами, лесами и изгибами реки. А если захочется большего, на аэродроме Хатёнки, где в Великую Отечественную войну стоял авиаполк «Нормандия–Неман», есть исторические винтовые самолёты, на которых катают туристов. Рядом с Козельском находится и Березичское лесничество, часть нацпарка «Угра». Неподалёку, на берегу Жиздры расположена старинная усадьба Оболенских «Березичи» – при ней был разбит парк в английском стиле, остались старые деревья, но сам дом был разрушен во время войны, так пока и стоит с провалившейся крышей. Ну а самое таинственное место Козельского района – Чёртово городище. Это урочище с глыбами песчаника и холмом, где есть пещера со светящимся мхом и реликтовыми папоротниками. Древние люди жили там уже в каменном веке.
Залечь на дно в Тарусе
Анна Бирштейн , художница:
Первым московским художником, построившим себе летнюю дачу в Тарусе, стал скульптор-анималист Василий Ватагин. Было это без преувеличения 100 лет назад. Мой папа, художник Макс Бирштейн, писал его портрет и тогда познакомился со всей семьёй. Но на него Таруса не произвела такого впечатления, как на мою маму, тоже художницу Нину Ватолину. Она навещала меня в пионерском лагере недалеко от Тарусы, влюбилась в эти места и решила строить там дом. Папа, большой любитель путешествий, на это сказал: «Столько мест в мире, и столько таких домиков можно понастроить. Что, мы так и сядем в этой Тарусе и будем там сидеть?» А я сказала: «Лучше туфельки купи или в Коктебель поедем». Но мама была непреклонна. И вот теперь каждое лето я провожу в Тарусе, где помимо художников любили отдыхать и писатели, и поэты – в городе работают мемориальный Дом-музей и Музей семьи Цветаевых.
Сердцевина лета – выставка «Москва–Таруса», которая проходит уже 30 лет. В ней, кроме моей семьи, участвуют клан Ватагиных, клан Браговских, Маша Александрова с мужем Володей Давыдовым, Ирина Старженецкая с мужем Анатолием Комелиным, которые ещё занимались реставрацией тарусских церквей: расписали церковь на Вознесенской горке и помогли восстановить собор Петра и Павла на улице Ленина.
Приобщиться к искусству
Владимир Овчинников, художник:
Я написал на стенах домов Боровска триста картин, но не все они сохранились. Самая свежая работа, марта 2020 года, – «Чаепитие у Полежаевых» на стене «Музея истории боровского купечества и предпринимательства»: его создательница Евгения Полежаева происходит из рода местных купцов, основавших в Боровске ткацкую фабрику.
Самый оригинальный мой объект находится в поле. Заброшенный канализационный отстойник, когда-то относившийся к НИИ физиологии, биохимии и питания животных, стал звездолётом, который совершил аварийную посадку и зарылся в грунт. На нём изображены 17 исследователей космоса и визионеров. Среди них Гай Северин, Нил Армстронг, Константин Циолковский, Юрий Гагарин, Джефф Безос… А ещё Алия Прокофьева («Галактика»), которая продвигает идею создания города на орбите между Землёй и Луной. И музыканты из группы Pink Floyd, чей альбом «Тёмная сторона Луны» наши космонавты в 1988 году взяли с собой на корабль «Союз-5». И Ари Штернфельд, которого никто не знает, но вообще-то он учёный масштаба Циолковского.
Если спуститься по Советской улице вниз к реке, по правую руку будет дом с картиной «Легенда футбола». Она посвящена знаменитому советскому футболисту Алексею Парамонову, он родом из Боровска. А слева стоит здание, где хотели открыть кафе «Мой Монмартр», – это местечко давно облюбовали художники, которым нравится писать вид на Благовещенский собор. Я изобразил здание кафе на стене дома, а на стене нарисованного кафе – эту картину, получился принцип бесконечности. Вот только кафе так и не открылось, потому что его хозяйка увлеклась созданием компьютерных игр. Зато другое кафе – «Чашечная» – открылось в «Домике Счастья», одном из отреставрированных купеческих особняков, где также работают выставочная галерея и неплохой сувенирный магазин.
Погрузиться в этнографию
Татьяна Григорьева, директор этнографического парка «Этномир»:
Инициатором строительства парка «ЭТНОМИР» стал фонд «Диалог Культур – Единый Мир» и лично Руслан Байрамов. Всё началось с чистого поля в 2006-м, а годом позже мы уже принимали первых гостей. Теперь ежегодно наш парк посещают сотни тысяч людей. «ЭТНОМИР» открыт для прогулок и ознакомительных экскурсий с 9 утра до 9 вечера, но мы советуем приезжать на несколько дней, ведь все объекты не обойти и за сутки. Наши гости могут остановиться в уникальных этнических отелях: «Украина», «Беларусь», «Сибирия», «Непал», «Юго-Восточная Азия», «Восточная Азия», «Шри-Ланка», «Гималайский дом», «Караван-сарай».
Ежедневно в «ЭТНОМИРЕ» проводятся экскурсии по этнодворам, а также домам разных стран в огромном крытом павильоне «Вокруг света», здесь же можно поучаствовать в десятке мастер-классов. В парке работают рестораны и кафе, представлена украинская и кавказская, индийская и восточная, европейская кухни, есть пиццерия, кофейня и пекарня. В этом учебном году мы планируем открыть Международную школу в специально возведённом для этого здании – небесно-голубом павильоне «Австралия и Океания». А летом организуем детские лагеря для школьников и студентов – наши развлекательно-познавательные смены пользуются огромной популярностью. Также мы запустили проект строительства посёлка и уже скоро будем готовы предложить нашим гостям приобрести собственный дом в парке «ЭТНОМИР».
Координаты
Сезон
В Калужской области найдётся чем заняться в любое время года.
Как добраться
Попасть в регион можно на автомобиле по трассе МЗ «Украина», федеральной дороге A130 и другим автомагистралям. Время в пути из Москвы – около 3 ч. С московского Киевского вокзала в Калугу ходят электрички, в том числе экспрессы (время в пути – около 2 ч 30 мин.). Рядом с Калугой есть международный аэропорт.
Отели
Калуга
Единственная городская «пятёрка» Four Points by Sheraton выглядит эффектно снаружи и уютно внутри. Особенно хорош отельный спа-центр с бассейном и хаммамом, в баре наливают местные сорта пива, а до Музея истории космонавтики всего десять минут ходьбы.
Расположенный на территории индустриального парка «Грабцево» отель «Амбассадор Калуга» продвигает промышленный туризм, для которого на территории Калужской области раздолье – можно побывать на заводах Volkswagen, EFES, L’Oréal и многих других.
Таруса
Визитная карточка отеля Welna Eco Spa Resort – грандиозный спа-комплекс с бассейнами, саунами и оздоровительными программами на любой вкус. В дополнение – авторская кухня в ресторане «Ракита», занятия йогой и возможность попробовать свои силы в творческих мастерских, где ждут и детей, и взрослых.
Козельск
Семейный бутик-отель «Снегирь» расположен на берегу реки Жиздры. Центральная тема декора его номеров – конечно же, птицы, а мебель работы козельских столяров сочетается со скандинавскими предметами интерьера.
Рестораны
Калуга
The Pub 102 в Калуге пользуется большой любовью местных жителей и не отказывает себе в желании пошутить: например, салат с тунцом тут называется «Нисуасебе», а запечённый палтус с кокосовым соусом – «Палтос».
В кофейне «Герои нашего времени» больше всего впечатляет даже не обширное меню, а огромная книга отзывов благодарных посетителей со всей России – сплошь восторженных.
Обнинск
В кофейне «Клён» можно как просто выпить кофе с олдскульной трубочкой с варёной сгущёнкой от местных производителей, так и основательно подкрепиться лучшими на весь город роллами и забористым том-ямом.
Полотняный Завод
В кафе «Гончаровъ» при одноимённом отеле сделали ставку на старинную русскую кухню с литературным оттенком (битки куриные «Страсть Александра Сергеича» или ножка утиная от Гончаровых) и такое же тематическое оформление.
Таруса
В кафе-музее «Тарусское время» с его коллекцией старинных часов и фотоальбомов с чёрно-белыми фотографиями можно задержаться надолго – просто оглядываясь по сторонам и вслушиваясь в разноголосый бой ходиков.
Сувениры
Главные сувениры Калужской области, конечно же, космические – от значков и кружек до толстовок и футболок с Циолковским, которые можно купить в музее. Но есть и выдающиеся гастрономические гостинцы – фермерские сыры, боровские травяные чаи, ягоды в шоколаде и знаменитое «калужское тесто» по старинному рецепту, по вкусу напоминающее одновременно и пряник, и пирожное «Картошка». Именно оно стало официальным десертом федерального проекта «Калуга – новогодняя столица России».