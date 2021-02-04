Ближний свет: путеводитель по Калужской области

Иван Полисский, управляющий партнёр арт-парка «Никола-Ленивец»

Арт-парк «Никола-Ленивец» возник на стыке эпох. Стояла зима 2000 года, и мой отец – художник, который до этого занимался живописью, – вдруг придумал проект в области современного искусства. Он попросил местных ребят слепить ему пару сотен снеговиков, сделал фотографию их «Стояния» и стал показывать эти снимки на выставках. Так возник проект, который продолжается и по сей день, – художники демонстрируют свои работы в природных пространствах «Никола-Ленивца». И мы стараемся, чтобы парк «прирастал» постоянным объектом хотя бы раз в год.

Я советую посещать парк не только во время нашего знаменитого июльского фестиваля ««Архстояние», но и в моменты тишины, в межсезонье. Лучше всего ранней весной, когда первая зелень лишь пробивается на ветках деревьев. Людей в это время ещё мало, а наша коллекция арт-объектов стоит себе в живописных природных пейзажах. Рекомендую взять велик, приехать с ночёвкой, остановиться в одном из домиков (разрешено и с собакой!). Так вот, в тишине и покое, вне летнего столпотворения, как мне кажется, можно получить то, что останется не только в пёстрой ленте инстаграма, но и в голове, сердце, душе, – неуловимое чувство единения с искусством.