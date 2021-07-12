Центр «Э»: репортаж из Эфиопии
Вы не понимаете, это другое
Забудьте всё, что вы знаете об Африке, – Эфиопия не соответствует ни одному из привычных стереотипов о Чёрном континенте. Хотя здесь есть и горы вот такой вышины, и реки вот такой ширины, все положенные по закону жанра крокодилы, бегемоты и зелёные попугаи, но это – другое. Эфиопия вообще настолько отличается от привычного мира, что кажется осколком инопланетной цивилизации, занесённым в Африку неведомыми космическими ветрами.
Другое здесь вообще всё. Другой календарь – в нём 13 месяцев, и сейчас идёт 2013-й год. Другое время – эфиопский день начинается не в полночь, а на рассвете. Другой алфавит со своими начертаниями букв, цифр и знаков препинания – вместо одной точки, к примеру, ставятся четыре и двумя рядами. Эфиопы носят белые одежды из полупрозрачного хлопка, едят странные блюда, которых нет ни в одной другой кухне мира, и сами ни на кого не похожи – кожа у них тёмная, но не как у других африканцев, черты лица тонкие, но не как у европейцев, а темперамент горяч, но не как у жителей Ближнего Востока.
Сложно сказать, что здесь производит более сильное впечатление – богатая история или ужасающая бедность. Красота гор и цветущих равнин или безжизненные вулканические пустыни и соляные пустоши. Подземные церкви, высеченные в скалах точно колодцы, или шалаши из соломы и палок вдоль дорог. Мобильные телефоны или автоматы Калашникова в руках у одетых в шкуры людей с разрисованными лицами. Бесспорно только одно – это путешествие будет из числа самых запоминающихся в вашей жизни, даже если вы порядочно поездили и считаете, что вас уже ничем не удивить. У Эфиопии получится. Нужно только прокачать дзен и найти хорошую компанию.
Крутой маршрут
С последней мне повезло: в Африку гулять я отправляюсь с Transformator travel – клубом приключений, который специализируется на самых небанальных маршрутах. Компании, которую основали бизнесмен и видеоблогер Дмитрий Портнягин и профессиональный путешественник Борис Пустовойтов, случалось устраивать мотопробег по Боливии, восхождения на вершины-пятитысячники, экспедиции по Арктике и квесты на выживание в сибирской тайге. Организовать тур по Эфиопии – задачка как раз их уровня сложности.
Для самостоятельных путешествий эта страна мало подходит. На выезде из городов цивилизация заканчивается – вместе с отелями, магазинами и мобильной связью. Общественный транспорт в Эфиопии есть, но он вам не понравится. Машину в аренду взять можно, но на дороге вы будете единственным человеком, соблюдающим правила, а сама дорога тоже в любой момент может исчезнуть. К самым интересным достопримечательностям не попасть без гида, по приграничным северным районам путешествовать вообще можно только в составе группы и в сопровождении военной охраны. Тур по Эфиопии по определению – приключение, в котором к ярким впечатлениям неизбежно прилагаются утомительные переезды, ночёвки в не самых комфортных условиях и фирменный африканский сервис, когда ничего не приезжает вовремя, не делается быстро и не работает как надо, но это никого не беспокоит.
Нам, впрочем, тоже беспокоиться не о чем. Ребята из «Трансформатора» подготовились всерьёз: у нас есть крепкие внедорожники (в том числе два запасных), генераторы, рефрижератор с продуктами и напитками, вай-фай, шезлонги, зонтики от солнца, персональный повар, целый отряд местных гидов и вооружённые телохранители, а в аэропорту ждёт собственный чартер. Не то чтобы без всего этого нельзя было обойтись, но так всё же куда спокойнее – можно не отвлекаться на оргвопросы, а только смотреть вокруг и удивляться.
Пушкинские горы
И поводы для удивления появляются, едва мы выходим из самолёта в Аддис-Абебе. Она оказывается, во-первых, Аддис-Абабой – так произносят название города местные (впрочем, чаще они говорят просто Аддиса), а во-вторых, одной из самых высоко расположенных столиц мира. Эфиопское нагорье, занимающее большую часть страны, – крупнейшая горная система континента, «Крыша Африки». На севере её отроги поднимаются выше 4600 м, на западе обрываются ступенчатыми каньонами, в которых берёт начало Голубой Нил, а южная часть представляет собой плоскогорья, разделённые узкими и глубокими долинами. На одном из таких плоскогорий на высоте 2400 м и построена Аддиса, некогда летняя резиденция эфиопских императоров, а теперь – один из крупнейших городов Африки, где расположена штаб-квартира Африканского союза.
Аддису именуют «Городом вечной весны» – тут никогда не бывает изнуряющей жары, от которой страдают жители низин. Красивой её не назовёшь: шум, пробки, нескончаемые стройки, попрошайки и карманные воришки – Африка такая Африка. Но всё же и здесь есть что посмотреть. Главная достопримечательность города – огромный рынок Меркато, самый большой в Африке. Эфиопия никогда не была колонией и под властью чужаков находилась лишь раз – в конце 1930-х, когда страну захватили солдаты фашистской Италии. Но уже через пять лет войска союзников вышибли их с континента, и всё, что осталось от Итальянской Восточной Африки, это итальянские имена у района Пьяцца и городского рынка. Меркато занимает несколько квадратных километров, в хитросплетениях узких проходов между лавками и прилавками легко потеряться, а продавцы шумны и назойливы, зато купить можно что угодно – хоть бриллиантовое ожерелье, а хоть и слона.
Есть в Аддисе и более культурные достопримечательности. Дворец и мавзолей императора Менелика II, объединившего страну, сделавшего её одним из самых просвещённых и развитых государств в Африке. Кафедральный собор Святой Троицы – главный храм Эфиопии, принявшей христианство одной из первых в мире, ещё в IV веке. Несколько занятных музеев и церквей. Когда гуляешь по историческому центру, на глаза то и дело попадается что-то родное – то старенькие «копейки», использующиеся как такси с тех самых пор, когда в Эфиопии правили коммунисты, то Царь-пушка на городской клумбе, а то и вовсе Александр наш Сергеич. По одной из распространённых версий, его прадед, арап Петра Великого Абрам Ганнибал, был отсюда родом, потому подаренный Москвой бюст поэта красуется у входа в Национальный музей.
Время собирать камни
Эфиопией – «Страной людей с опалёнными солнцем лицами» – этот край назвали древние греки. В Старом Свете его знали как Абиссинию – так европейцы переиначили странное имя Хабеша, которым называли себя местные. «Древняя история абиссинцев отличается баснословным характером» – писали о них в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Упоминания о мифическом крае, чьи жители благочестивы, блаженны и долговечны, встречаются ещё у Гомера, и согласно Ветхому Завету этими местами 40 лет правил сам Моисей. Представители одной из правящих династий Эфиопии считали себя его потомками, а род последнего императора Хайле Селассие I, по преданию, вёл свою историю от царя Соломона и царицы Савской.
Великие царства – Пунт, Керма, Куш, Даамат, Аксум – одно за другим появлялись на этих землях, обретали силу и мощь, а затем уходили в забвение, оставляя после себя лишь разграбленные гробницы, каменные обелиски, стелы и плиты с загадочными знаками. Древние мегалиты можно увидеть сегодня в разных районах Эфиопии, но больше всего их в Аксуме, столице самого могущественного из древних королевств, и у местечка Тия – оба города входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Включены в него и поразительные каменные церкви в городе Лалибэла, вырубленные в скалах тысячу лет назад. Как древние зодчие создали эти колоссальные монолитные здания в форме крестов, уходящие в глубину на 25 метров, – одному Богу и ведомо. Их называют православными, но эфиопская церковь мало похожа на нашу. И дело не только в том, что на иконах здесь изображают смуглую Богоматерь с темнокожим младенцем. Эфиопские православные соблюдают субботу, не едят свинину, делают мальчикам обрезание, делят храмы на мужскую и женскую половины и разуваются перед входом. У них свои обряды и молитвы на древнем языке геэз, они используют кресты необычной формы и считают, что в церкви Марии Сионской в Аксуме хранится Ковчег Завета, привезённый из Иерусалима сыном царя Соломона и царицы Савской.
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Полная версия материала доступна подписчикам онлайн-версии журнала. Оформляя подписку, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту из журнала на сайте, а также PDF-версию выпуска.Оформить подписку