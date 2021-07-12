Центр «Э»: репортаж из Эфиопии

Забудьте всё, что вы знаете об Африке, – Эфиопия не соответствует ни одному из привычных стереотипов о Чёрном континенте. Хотя здесь есть и горы вот такой вышины, и реки вот такой ширины, все положенные по закону жанра крокодилы, бегемоты и зелёные попугаи, но это – другое. Эфиопия вообще настолько отличается от привычного мира, что кажется осколком инопланетной цивилизации, занесённым в Африку неведомыми космическими ветрами.

Другое здесь вообще всё. Другой календарь – в нём 13 месяцев, и сейчас идёт 2013-й год. Другое время – эфиопский день начинается не в полночь, а на рассвете. Другой алфавит со своими начертаниями букв, цифр и знаков препинания – вместо одной точки, к примеру, ставятся четыре и двумя рядами. Эфиопы носят белые одежды из полупрозрачного хлопка, едят странные блюда, которых нет ни в одной другой кухне мира, и сами ни на кого не похожи – кожа у них тёмная, но не как у других африканцев, черты лица тонкие, но не как у европейцев, а темперамент горяч, но не как у жителей Ближнего Востока.

Сложно сказать, что здесь производит более сильное впечатление – богатая история или ужасающая бедность. Красота гор и цветущих равнин или безжизненные вулканические пустыни и соляные пустоши. Подземные церкви, высеченные в скалах точно колодцы, или шалаши из соломы и палок вдоль дорог. Мобильные телефоны или автоматы Калашникова в руках у одетых в шкуры людей с разрисованными лицами. Бесспорно только одно – это путешествие будет из числа самых запоминающихся в вашей жизни, даже если вы порядочно поездили и считаете, что вас уже ничем не удивить. У Эфиопии получится. Нужно только прокачать дзен и найти хорошую компанию.