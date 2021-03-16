Что такое «зеленые сафари»?

Далеко не все пользователи одноимённого браузера от Apple знают, что слово «сафари» — арабского происхождения. Safar означает «совершать путешествие», а, например, moussafir переводится как «путник». Уже в VIII столетии благодаря контактам с переселенцами с Аравийского полуострова в африканских странах, омываемых Индийским океаном, возник язык суахили. Перекочевавший в него арабский глагол и превратился в существительное safariya — то есть «путешествие».

Первые сафари совершались не с целью добыть экзотический трофей, открыть новый вид животных или сделать фотографию века, а как можно быстро и без особых потерь завершить плавание, сбыть или обменять товар и благополучно вернуться домой. И лишь во второй половине XIX века слово «сафари» наконец стало термином, обозначающим приключенческую, даже авантюрную поездку на лоно африканской природы. Часто под этим подразумевалась безжалостная охота на диких животных, которая в те времена отнюдь не считалась чем-то предосудительным, а, наоборот, свидетельствовала о бесстрашии и молодецкой удали.

Постепенно восприятие людей по всему миру менялось, и общественность стала выступать против варварского убийства ни в чём не повинных зверей. Это привело к тому, что обширные африканские охотничьи угодья уменьшились до небольших резерваций, где за право пристрелить антилопу, кабана или жирафа приходится выложить круглую сумму. Да и те мало-помалу превращаются в мирные частные заповедники, ведь их владельцы нацелены на коммерческий успех своих предприятий. Фотосафари для желающих получить «аутентичный африканский опыт» приносят больше денег и, главное, не приводят к исчезновению животных.