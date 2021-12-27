Чумовое размещение: 4 варианта традиционных отелей в России

Ненецкий автономный округ
В Центре арктического туризма можно буквально на окраине Нарьян-Мара устроить себе «чумовые выходные», переночевав в настоящем ненецком чуме с накидкой из оленьих шкур. Одна из коренных ненок расскажет о традициях и обычаях народа, быте тундры и особенностях кочевого уклада жизни, познакомит с орудиями традиционных промыслов и народным эпосом, а также угостит евэем – вкуснейшим бульоном из оленины. Не забудьте сфотографироваться для инстаграма в ненецких малицах и перед отъездом завязать узелок желания на священном дереве.
Республика Алтай
База отдыха «Чуйская долина» находится на 795-м километре Чуйского тракта, вблизи села Акташ, – это отличная стартовая точка для посещения бирюзового Гейзерного озера и «алтайского Марса», петроглифов Калбак-Таша и даже перевала Кату-Ярык, сплава по Чуе и похода на лошадях. А ещё это хороший вариант для того, чтобы пожить в аиле – так на Алтае называют своё традиционное жилище, представляющее собой восьми- или двенадцатигранный дом из жердей или брёвен с конусообразной крышей: иногда это похоже на вигвам, а иногда и на сруб. Аилы отапливаются печкой, что только добавляет им уюта.
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022Подробнее об этом номере
Статья полностью доступна подписчикам онлайн-версии журнала. Оформляя подписку, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту из журнала на сайте, а также PDF-версию выпуска.Оформить подписку