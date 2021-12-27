Чумовое размещение: 4 варианта традиционных отелей в России

База отдыха «Чуйская долина» находится на 795-м километре Чуйского тракта, вблизи села Акташ, – это отличная стартовая точка для посещения бирюзового Гейзерного озера и «алтайского Марса», петроглифов Калбак-Таша и даже перевала Кату-Ярык, сплава по Чуе и похода на лошадях. А ещё это хороший вариант для того, чтобы пожить в аиле – так на Алтае называют своё традиционное жилище, представляющее собой восьми- или двенадцатигранный дом из жердей или брёвен с конусообразной крышей: иногда это похоже на вигвам, а иногда и на сруб. Аилы отапливаются печкой, что только добавляет им уюта.