Торговый маршрут, который даже называли Южным шёлковым путём, протянулся на 2200 км от китайских провинций Сычуань и Юньнань через Тибетское плато до самой Лхасы. По сути, это целая сеть дорог, сформировавшаяся ещё в VII веке, когда на «крыше мира» узнали и полюбили чай.

Прессованный пуэр (ничуть, кстати, не изменившийся с тех седых времён) тибетцы обменивали на выносливых лошадей, которые были необходимы китайскому императору для военных кампаний. Со временем необходимость в лошадях снизилась, и на обмен предлагали уже другие товары – от серебра и золота до хитрых тибетских снадобий или мудрых наставлений тех, кто ближе к небу.

Чайные пути из Юго-Западного Китая в Лхасу просуществовали до начала XX века. В наши дни пешком в священный город Тибета ходят лишь паломники, а большинство первоначальных путей поглотили автострады и железные дороги. Но в деревушках Сычуаня и Юньнаня ещё остались исторические постоялые дворы и участки мостовой, по которой шли караваны тяжело навьюченных мулов, а в горах – остатки древних каменных ступеней.

Существует два классических чайных пути в Лхасу. Один стартует в Яане или Чэнду (Сычуань), следует на запад в Кандин, а затем ведёт через высокогорье через Батанг и Чамдо. Другой начинается в округе Сымао (Юньнань) и проходит через городские округа и уезды Пуэр, Сишуанбаньна, Дали, Лицзян и Шангри-Ла.

Как пройти:

Чтобы испытать на себе превратности горного пути, можно отправиться в трекинг по его отрезкам – например, по Ущелью прыгающего тигра, промытому в горах Янцзы. Ещё лучше – пуститься в двухнедельное путешествие из Цзинхуна в Кумин с полным погружением в чайную культуру.