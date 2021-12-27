Китай
Торговый маршрут, который даже называли Южным шёлковым путём, протянулся на 2200 км от китайских провинций Сычуань и Юньнань через Тибетское плато до самой Лхасы. По сути, это целая сеть дорог, сформировавшаяся ещё в VII веке, когда на «крыше мира» узнали и полюбили чай.
Прессованный пуэр (ничуть, кстати, не изменившийся с тех седых времён) тибетцы обменивали на выносливых лошадей, которые были необходимы китайскому императору для военных кампаний. Со временем необходимость в лошадях снизилась, и на обмен предлагали уже другие товары – от серебра и золота до хитрых тибетских снадобий или мудрых наставлений тех, кто ближе к небу.
Чайные пути из Юго-Западного Китая в Лхасу просуществовали до начала XX века. В наши дни пешком в священный город Тибета ходят лишь паломники, а большинство первоначальных путей поглотили автострады и железные дороги. Но в деревушках Сычуаня и Юньнаня ещё остались исторические постоялые дворы и участки мостовой, по которой шли караваны тяжело навьюченных мулов, а в горах – остатки древних каменных ступеней.
Существует два классических чайных пути в Лхасу. Один стартует в Яане или Чэнду (Сычуань), следует на запад в Кандин, а затем ведёт через высокогорье через Батанг и Чамдо. Другой начинается в округе Сымао (Юньнань) и проходит через городские округа и уезды Пуэр, Сишуанбаньна, Дали, Лицзян и Шангри-Ла.
Как пройти:
Чтобы испытать на себе превратности горного пути, можно отправиться в трекинг по его отрезкам – например, по Ущелью прыгающего тигра, промытому в горах Янцзы. Ещё лучше – пуститься в двухнедельное путешествие из Цзинхуна в Кумин с полным погружением в чайную культуру.
Север Африки
Сахару с незапамятных времён пересекали торговые пути. Древний Египет выстраивал отношения с Нубией, а главными «воротами» Рима на Чёрный континент служила Ливия – жившие здесь гараманты посредничали в прибыльном транссахарском «бизнесе». В V веке н. э. берберы и туареги стали использовать верблюдов, что весьма облегчило перевозку грузов. «Золотой век» пустынных экспедиций наступил с распространением арабской цивилизации.
В период расцвета транссахарской торговли экзотические товары везли через Гадамес и Мурзук (оба в Ливии), Агадес (Нигер), укреплённые города-ксуры в долине Мзаб (Алжир) и через торговые форпосты запада Африки, – Аудагост, Шингетти, Уадан, Тишит и Уалата (все пять – в Мавритании), Сиджильмаса и Айт-Бен-Хадду (Марокко). На продажу шли рабы, слоновая кость, тонизирующие орехи кола, шкуры животных и страусиные перья, но главными товарами были соль и золото из африканских копей. Именно золотым приискам в бассейне реки Нигер были обязаны своим расцветом империя Гана и наследовавшие ей империи Мали и Сонгай.
Уже на излёте Средневековья на полмира прославился город Томбукту, возникший в XI веке как место стоянки караванов и спустя четыре столетия превратившийся в торговое и интеллектуальное сердце государства Мали. К середине XX века транссахарские перевозки окончательно себя исчерпали, но до сих пор караваны верблюдов возят грузы (обычно блоки соли) на отдельных участках – например, в Нигере и Мали.
Как пройти:
Отправиться в двухнедельный тур верхом на верблюде по укреплённым городкам Мавритании, оберегаемым ЮНЕСКО. Пересечь же всю пустыню можно и на автомобиле – по 4500-километровому Транссахарскому шоссе, ведущему из Алжира в Лагос.
Из южных морей в Европу
Перец, корица, кассия, кардамон, имбирь и куркума высоко ценились ещё в глубокой древности, но по-настоящему импорт пряностей из далёких экзотических земель расцвёл в Древнем Риме. В I веке н. э. он стоил государству 50 миллионов сестерциев ежегодно – на что сетовал ещё Плиний Старший. А когда король вестготов Аларих I в 410 году осадил Рим, в качестве выкупа кроме золота и тканей он потребовал более тонны перца. Античная повседневность без ароматических приправ тогда не обходилась – так, в древнеримской кулинарной книге V века н. э. «Выдержки из Апиция» перечислено более 50 необходимых в хозяйстве трав, специй и растительных экстрактов, включая «перец, имбирь, костус, колючку, лист корицы и гвоздики».
Рим снаряжал за пряностями тяжёлые корабли в Индию, а далее на Восток и к берегам Африки морем следовали арабские торговцы, контролировавшие торговлю пряностями вплоть до Средневековья. В Азии китайцы пересекали пролив, направляясь на Молуккские острова за гвоздикой и мускатным орехом. Ещё одним важным торговым пунктом был остров Цейлон – основной поставщик корицы.
Так вышло, что пути специй, в отличие от других торговых маршрутов, – преимущественно водные, морские. В эпоху географических открытий европейцы пустились в плавание за душистыми приправами по Атлантике и вокруг мыса Доброй Надежды, открыли Новый Свет, где к известному пряному букету добавились ваниль и перец чили, и установили своё влияние в Юго-Восточной Азии. Плантации специй появились в колониях – на Занзибаре, Сейшельских островах и Реюньоне, на Гренаде и Таити, ставших новыми «островами пряностей». Сегодня водные торговые пути, соединявшие Юго-Восточную Азию с Аравийским полуостровом и Средиземноморьем, считаются частью Великого шёлкового пути.
Как пройти:
Чтобы почувствовать вкус и аромат старинных морских путешествий за специями, отправляйтесь на Острова пряностей на традиционной индонезийской лодке пиниси. Открыть пряные сокровища Индии поможет тематический тур по «Берегу специй» и юго-западу субконтинента.
Из Китая к Средиземному морю
Китайская династия Хань открыла торговлю с Западом в 130-х годах до н. э., и экзотические сокровища из Поднебесной «путешествовали» на Ближний Восток, в Причерноморье и Средиземноморье вплоть до XVI века. Из Китая на Запад вели три основных маршрута. Начинались они в тогдашней столице Китая Чанъане (нынешний Сиань). Южный шёл в обход пустыни Такла-Макан в Бактрию, а оттуда – через Согдиану (Самарканд) и Мерв на Ближний Восток, в Индию или к Средиземному морю. Позднее появился ещё один маршрут, огибавший Каспийское море не с юга, а с севера и проходивший через степи Средней Азии, Нижнее Поволжье, Северный Кавказ и Северное Причерноморье к Константинополю. Третий, морской путь связывал Дальний Восток и Юго-Восточную Азию с Индией, Аравией и Египтом. В свою очередь, сеть более мелких торговых путей соединяла магистральные маршруты с окраинами континентов.
По торговым путям из Китая везли, конечно же, не только шёлк, но и произведения искусства, драгоценные камни и металлы, фарфор и лакированную посуду, экзотических животных, рис и чай, овощи и фрукты, бумагу и порох. В обратном направлении текли гобелены и ковры, лошади и верблюды, стекло и самоцветы. Что ещё важно, этими путями распространялись идеи, порой буквально противоположные привычным: великая караванная дорога протянулась через пустыни и степи, горы и реки на 7000 километров – что, на секундочку, около четверти окружности земного шара.
Как пройти:
Великий шёлковый путь включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробно исследовать его начало можно в рамках тура, который проходит по территории Китая от Сианя до Дуньхуана.
Из Балтийского моря в Каспийское
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022Подробнее об этом номере
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