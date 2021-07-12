Еда и мир: фоторепортаж из Перу

Услышав не очень-то благозвучное для наших ушей слово «куй», не спешите делать большие глаза: так в Перу называют, пожалуй, самый экзотический местный деликатес – морскую свинку, вокруг которой крутится провинциальная кулинарная жизнь. Свинок здесь жарят, коптят, готовят на гриле или запекают в печи, а в сельской местности небольшой загончик с одомашненными грызунами есть практически в каждом доме. Однако это далеко не единственный гастрономический специалитет страны.

Её столица Лима – где, к слову, куя отыскать довольно сложно – давно стала важнейшим гастрономическим центром Латинской Америки. Количество здешних ресторанов высочайшего уровня способно удивить и парижанина, и ньюйоркца, да и сами перуанцы уже давно превратились в настоящих гастроснобов. Тут, например, не принято заказывать морепродукты после четырёх часов пополудни – утренний улов к этому времени уже считается недостаточно свежим. Иностранцев подобное не особо смущает, а вот для столичных гурманов это такое же правило хорошего тона, как и общепринятый этикет. Причём соблюдают его, кажется, ещё более строго и неукоснительно.