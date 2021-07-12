Еда и мир: фоторепортаж из Перу
Услышав не очень-то благозвучное для наших ушей слово «куй», не спешите делать большие глаза: так в Перу называют, пожалуй, самый экзотический местный деликатес – морскую свинку, вокруг которой крутится провинциальная кулинарная жизнь. Свинок здесь жарят, коптят, готовят на гриле или запекают в печи, а в сельской местности небольшой загончик с одомашненными грызунами есть практически в каждом доме. Однако это далеко не единственный гастрономический специалитет страны.
Её столица Лима – где, к слову, куя отыскать довольно сложно – давно стала важнейшим гастрономическим центром Латинской Америки. Количество здешних ресторанов высочайшего уровня способно удивить и парижанина, и ньюйоркца, да и сами перуанцы уже давно превратились в настоящих гастроснобов. Тут, например, не принято заказывать морепродукты после четырёх часов пополудни – утренний улов к этому времени уже считается недостаточно свежим. Иностранцев подобное не особо смущает, а вот для столичных гурманов это такое же правило хорошего тона, как и общепринятый этикет. Причём соблюдают его, кажется, ещё более строго и неукоснительно.
А вот в древней столице Перу – городе Куско – морскую свинку можно увидеть даже в Кафедральном соборе. На одной из его стен местный художник Маркос Сапата изобразил Тайную вечерю, во время которой, судя по всему, Иисус с учениками преломляют не традиционный для нашей культуры хлеб, а как раз куя. Да и вместо вина трапезу сопровождает чича – слабоалкогольный напиток, который инки научились гнать из кукурузы задолго до основания Куско 3000 лет тому назад.
Стоит отметить, что и местная кукуруза, и даже местный картофель здесь способны удивить не меньше той самой фрески в соборе: найти на рынке эти овощи фиолетового цвета не составит никакого труда. Любители гастрономических экспериментов смогут попробовать на базаре не только очередную морскую свинку или стейк из альпаки, но и суп из коровьих носов и даже пиццу с личинками, которые живут в одном из видов перуанского кактуса.
Наверное, единственное место в стране, где гастрономия отступает на задний план, – ещё одна здешняя столица, на этот раз туристическая. Разумеется, речь идёт о главной перуанской достопримечательности – древней цитадели инков Мачу-Пикчу. Обрамлённая со всех сторон горными пиками, будто зубцами короны, она производит сильнейшее впечатление. Неудивительно, что в 2007 году по итогам голосования, проходившего по всему миру, город был включён в список Новых семи чудес света. Впрочем, Мачу-Пикчу – тот самый случай, когда поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» оказывается максимально уместной.
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
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