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Еда и мир: гастропричуды Бангкока

21 февраля 2020
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Фото: Наталия Гафина
В Бангкоке кулинарные открытия ждут вас на каждом углу.

Еда на улицах тайской столицы давно стала объектом настоящего культа у фуди со всего мира – «Мишлен» раздаёт награды «кафешкам на углу», а Netflix снимает о них документальные фильмы. На этой волне мировая слава пришла к 74-летней Джей Фай. Шесть дней в неделю вы можете увидеть её на углу улицы Махакан: в горнолыжной маске, вязаной шапочке и с красной помадой на губах Джей «Родинка» жарит на открытом огне свой знаменитый крабовый омлет. Бронировать столик в Jay Fai лучше за несколько месяцев. По левую руку  – популярнейший ресторанчик Thipsamai, где подают самый канонический пад-тай (жареную рисовую лапшу с овощами, курицей и креветками) в городе. В меню – лапша и свежий апельсиновый сок.

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Наталия Гафина Обладательница звезды «Мишлен» Джей Фай всё так же сама жарит каждое блюдо на открытом огне.

В Бангкоке кулинарные открытия ждут на каждом углу. По улицам курсирует гастроавтобус Thai Bus Food Tour, где во время экскурсий столики ломятся от яств. На реке Чаупхрая – круизы для гурманов (лучший из них – Supanniga Cruise). В бывшей резиденции русской дворянки Екатерины Десницкой и сиамского принца Чакрабона открыты гостевые виллы и ресторан с настоящей королевской кухней. 

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Наталия Гафина Традиционные тайские десерты на автобусной экскурсии Thai Bus Food Tour.

На другой стороне реки, в старинных интерьерах отеля Praya Palazzo можно попробовать другую вариацию дворцовой кухни – блюда, приготовленные по рецептам минувших столетий. Ну а самая высокая кулинарная точка Города ангелов – ресторан в 314-метровой башне King Power Mahanakhon. Впрочем, как внизу, так и наверху – в тайской столице везде одинаково вкусно.