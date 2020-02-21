Еда и мир: гастропричуды Бангкока

Еда на улицах тайской столицы давно стала объектом настоящего культа у фуди со всего мира – «Мишлен» раздаёт награды «кафешкам на углу», а Netflix снимает о них документальные фильмы. На этой волне мировая слава пришла к 74-летней Джей Фай. Шесть дней в неделю вы можете увидеть её на углу улицы Махакан: в горнолыжной маске, вязаной шапочке и с красной помадой на губах Джей «Родинка» жарит на открытом огне свой знаменитый крабовый омлет. Бронировать столик в Jay Fai лучше за несколько месяцев. По левую руку – популярнейший ресторанчик Thipsamai, где подают самый канонический пад-тай (жареную рисовую лапшу с овощами, курицей и креветками) в городе. В меню – лапша и свежий апельсиновый сок.