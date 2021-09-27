Еда и мир: винная дорога Севастополя

«Инкерман»

Знаменитые винные подвалы Инкермана — целые галереи, прорубленные в известняковых толщах на глубине 30–50 метров. В любое время года здесь одинаковая температура +14…+18 °С и относительная влажность воздуха 80–85% — это идеально для выдержки вина, которого в подвалах может храниться до 15 млн литров. Экскурсии проходят ежедневно без выходных по предварительной записи.

«Винодельня 78»

Под этим названием больше известен видовой ресторан с винотекой, стоящий на холме возле поворота на Балаклаву с трассы Севастополь — Ялта. Но у его владельцев большие планы — уже идёт работа над собственным вином, которое можно купить в винотеке при ресторане, а вскоре начнут проводить экскурсии по виноградникам.