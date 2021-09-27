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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
National Geographic Traveler

Еда и мир: винная дорога Севастополя

National Geographic Traveler
27 сентября 2021
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Западно-предгорная зона Крыма – лучший терруар для производства высококачест­венных сухих вин.
Фото: ГАУ С «Центр развития туризма»
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Попробовать вино из бочки или цистерны до того, как оно попадёт в бутылку, можно только на винодельне.
Фото: ГАУ С «Центр развития туризма»
Представляем некоторые хозяйства в Севастополе, которые уже предлагают туристические программы, включающие визиты на виноградники и в погреба, мастер-классы по виноделию, дегустации лучших вин в сопровождении блюд местной кухни и даже участие в сборе урожая.​

«Винная дорога Севастополя» — новый региональный маршрут, который объединяет 22 винодельческих хозяйства и знакомит с процессом создания вина — от лозы до бокала.

«Золотая Балка»

Основанное генерал-майором Александром Витмером в 1889 году, сегодня это хозяйство называется «Золотая Балка», а лучшее игристое вино в его линейке носит имя Сuvée de Vitmer. На крыше винодельни располагается видовой ресторан — отличное место для ужина с видом на закат над виноградниками. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме понедельников.

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ГАУ С «Центр развития туризма» Серьёзные инвестиции превратили «Золотую Балку» в современное предприятие и один из главных пунктов винного туризма на полуострове.

«Инкерман»

Знаменитые винные подвалы Инкермана — целые галереи, прорубленные в известняковых толщах на глубине 30–50 метров. В любое время года здесь одинаковая температура +14…+18 °С и относительная влажность воздуха 80–85% — это идеально для выдержки вина, которого в подвалах может храниться до 15 млн литров. Экскурсии проходят ежедневно без выходных по предварительной записи.

«Винодельня 78»

Под этим названием больше известен видовой ресторан с винотекой, стоящий на холме возле поворота на Балаклаву с трассы Севастополь — Ялта. Но у его владельцев большие планы — уже идёт работа над собственным вином, которое можно купить в винотеке при ресторане, а вскоре начнут проводить экскурсии по виноградникам.

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ГАУ С «Центр развития туризма» При некоторых винодельческих хозяйствах работают рес­тораны высокой кухни.

«Винодельня Олега Репина»

Один из известнейших и наиболее авторитетных виноделов России, председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Репин лично встречает гостей в своём хозяйстве. В экскурсию, помимо дегустации вина, входят и обстоятельные закуски — мидии и барашек на вертеле.

«Бельбек»

Хозяйство «Бельбек» основано Сергеем Бескоровайным — энтузиастом, влюбившимся в искусство виноделия. Концепция винодельни — создавать авторские вина, используя органические методы виноградарства и самые современные технологии. Экскурсии проводятся по предварительной записи.

Belmas Winery

Это детище одной семьи, которая перебралась из Москвы и Санкт-Петербурга в Севастополь, чтобы посвятить жизнь виноделию. Пока свой виноградник в стадии закладки, семья Бельмас производит вина, приобретая виноград у лучших местных фермеров. С 1 мая 2022 года на винодельне начнутся дегустации и гастроужины.

National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021

National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021

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