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National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
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National Geographic Traveler

Еда и мир: японская региональная кухня

National Geographic Traveler
16 марта 2021
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Вагаси
Фото: Ishikawa Prefecture Tourist Association and Kanazawa Convention Bureau / JNTO
Три блюда, которые обязательно стоит попробовать в Стране восходящего солнца.

Рамэн

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Ishikawa Prefecture Tourist Association and Kanazawa Convention Bureau / JNTO

Этот суп, который легко заменяет обед из трёх блюд, изобрели на острове Хоккайдо. Сегодня в Японии столько видов рамэна, что можно хоть целый год заказывать только его, и всякий раз вкус, цвет и аромат будут разными. Эталоном считается саппоро-рамэн с бужениной, который делается на курином или рыбном бульоне с мисо, сливочным маслом и кукурузой. В каждом ресторанчике на Хоккайдо свой рецепт рамэна, но лучшей лапшичной считают крошечную Menya Saimi в одном из переулков Саппоро (Toyohira Ward, Misono 10 jo 5 Chome 3–12).

Вагаси

National Geographic Traveler № 78, март – май 2021

National Geographic Traveler № 78, март – май 2021

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