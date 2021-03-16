Еда и мир: японская региональная кухня

Этот суп, который легко заменяет обед из трёх блюд, изобрели на острове Хоккайдо. Сегодня в Японии столько видов рамэна, что можно хоть целый год заказывать только его, и всякий раз вкус, цвет и аромат будут разными. Эталоном считается саппоро-рамэн с бужениной, который делается на курином или рыбном бульоне с мисо, сливочным маслом и кукурузой. В каждом ресторанчике на Хоккайдо свой рецепт рамэна, но лучшей лапшичной считают крошечную Menya Saimi в одном из переулков Саппоро (Toyohira Ward, Misono 10 jo 5 Chome 3–12).