Эко невидаль: что такое ответственный туризм

Перед поездкой проведите небольшое исследование. Выбирайте «зелёные» отели и экокурорты, отмеченные наградами за бережное отношение к природе. Вы можете быть уверены в экологичности выбранной гостиницы, если на её сайте указано наличие одного из этих сертификатов – LEED (4 уровня), ECOTEL, Green Globe и Green Key. Ознакомьтесь с правилами переработки отходов в стране вашего назначения – по какому принципу там разделяют мусор, как и где его утилизируют. Например, останавливаясь в небольших отелях и частных домах во Франции, сразу попросите у хозяина ключ от общественной помойки – как правило, человек со стороны не может получить к ней доступ. В свою очередь, в деревнях Шри-Ланки достаточно просто выставить пакеты с отсортированным мусором за забор рано утром – пищевые отходы зачастую вываливают тут же в миску, из которой потом лакомятся местные птицы и звери.

Путешествуйте на поездах, на общественном транспорте, на байдарке или пешком – аренда автомобиля, перемещения на такси и тем более на самолёте увеличивают углеродные выбросы в атмосферу. Круизные лайнеры во многом «в ответе» за загрязнение океана. От поездок на туристических повозках, запряжённых лошадями, стоит отказаться – кстати, в некоторых европейских городах защитники животных уже добились их запрета. Шоу животных, дельфинариев и контактных зоопарков тоже лучше избегать.