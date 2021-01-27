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National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
National Geographic Traveler

Эко невидаль: что такое ответственный туризм

Дарья Судакова
27 января 2021
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Фото: Алиса Юфа
В последние годы массовый туризм стал настоящим бедствием для планеты: тонны мусора и вытоптанные эндемики в национальных парках, однотипные отели и сетевые закусочные на месте аутентичных поселений и, конечно же, углеродные выбросы, которые до пандемии росли с катастрофической скоростью. Сегодня ответственный путешественник не может не задумываться о том, как подстроить свой собственный стиль странствий под новые экологические требования.

Пока планета в карантине, термин «овертуризм» приказал долго жить, а самые популярные направления потихоньку восстанавливаются от шума и толкотни, впору заняться планированием будущих путешествий – неторопливо, ответственно и максимально бережно по отношению к природе и местным сообществам. Пришло время оставить избитые экономнаправления в стороне – экосистемы старинных городов уже не выдерживают засилья галдящих туристов, а когда-то дикая природа отступает под напором отдыхающих. И пусть волонтёрство в заповедниках и поездки вне сезона далеко не всегда принесут богатый улов инстаграмных кадров – зато они помогут вам ощутить восторг первооткрывателя и распахнут сердца благодарных местных жителей.

Планируйте до мелочей

Перед поездкой проведите небольшое исследование. Выбирайте «зелёные» отели и экокурорты, отмеченные наградами за бережное отношение к природе. Вы можете быть уверены в экологичности выбранной гостиницы, если на её сайте указано наличие одного из этих сертификатов – LEED (4 уровня), ECOTEL, Green Globe и Green Key. Ознакомьтесь с правилами переработки отходов в стране вашего назначения – по какому принципу там разделяют мусор, как и где его утилизируют. Например, останавливаясь в небольших отелях и частных домах во Франции, сразу попросите у хозяина ключ от общественной помойки – как правило, человек со стороны не может получить к ней доступ. В свою очередь, в деревнях Шри-Ланки достаточно просто выставить пакеты с отсортированным мусором за забор рано утром – пищевые отходы зачастую вываливают тут же в миску, из которой потом лакомятся местные птицы и звери.

Путешествуйте на поездах, на общественном транспорте, на байдарке или пешком – аренда автомобиля, перемещения на такси и тем более на самолёте увеличивают углеродные выбросы в атмосферу. Круизные лайнеры во многом «в ответе» за загрязнение океана. От поездок на туристических повозках, запряжённых лошадями, стоит отказаться – кстати, в некоторых европейских городах защитники животных уже добились их запрета. Шоу животных, дельфинариев и контактных зоопарков тоже лучше избегать.

Компенсируйте ущерб

Углеродный след вашего путешествия – это объём парниковых газов, которые вы произведёте в дороге. Сюда входят не только выхлопные газы от двигателей самолётов, автомобилей и кораблей, но также весь диоксид углерода, который добавился в атмосферу благодаря бесчисленным производителям приобретаемых вами товаров и услуг. Точно рассчитать масштаб вреда, наносимого экологии планеты, довольно сложно, но во многих странах уже проявилась тенденция к введению официальных «углеродных налогов», в том числе и для путешественников. Чаще всего такие выплаты являются добровольными, но вы можете воспользоваться специальной программой, которая даст некоторое представление о вашем карбоновом следе, и возместить ущерб, переведя соответствующую сумму в фонды.

Если вам больше по душе реальные, а не виртуальные действия, стоит приготовиться к тому, чтобы собирать пластик и неразлагаемые отходы везде, где это покажется вам уместным, – в лесах, в горах, на берегах водоёмов. Кроме того, изучите, какие экологические инициативы существуют в стране вашего назначения. Это могут быть природные резерваты для животных, где они живут в условиях, максимально приближенных к естественным, питомники для спасённых зверей или же организованные «экспедиции» по сбору мусора на тропах и в заповедниках. На Кавказе такие походы проходят в рамках проекта «Чистые горы Кавказа», на Алтае есть «Чистые тропы Алтая», на Байкале – «Мой Байкал», а в Непале закон обязывает каждого, кто поднимается на Эверест, собрать там минимум восемь килограммов мусора.

Подготовьте багаж по экоправилам

Экологичные сборы в дорогу – почти математическая задача. С одной стороны, важно не брать лишнего, ведь чем меньше вес багажа, тем меньше ваш углеродный след. При этом все косметические и гигиенические средства лучше захватить с собой, чтобы не преумножать количество пластика на месте и не использовать в отелях продукты в одноразовой пластиковой упаковке. К тому же сейчас многие компании сами отказываются от мини-формата косметики и в выбранной вами гостинице привычных флакончиков может не оказаться.

Постарайтесь в путешествии полностью избавиться и от пластиковых пакетов, тем более с каждым годом всё новые страны вводят на них запрет. Влажные салфетки и пакеты, на которых написано, что они «биоразлагаемые», – тоже табу. Медицинские маски лучше взять многоразовые.

Каждую минуту люди в мире покупают 1 млн пластиковых бутылок, большинство из которых не перерабатывается, а попадает на свалки, в реки, леса и моря. Так как возможность «заправить» многоразовую бутылку водой есть далеко не всегда, иногда лучше взять с собой средство для очистки (например, карманный фильтр или электронную «ручку» Steripen, которая обеззараживает воду при помощи ультрафиолета). Но всё же металлическая бутыль для воды, персональные столовые приборы и кружка в путешествии точно не помешают. И не забудьте положить в чемодан главный атрибут борца за здоровье планеты – авоську из натуральной ткани.

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Алиса Юфа

В гостях – как у себя дома

Это главное правило экологичного отдыха в отелях. Вряд ли дома вы кидаете в корзину для стирки грязное полотенце, которое использовали один раз, и вряд ли оставляете включённый свет и кондиционер, уходя на прогулку.

Выбирая отель в месте назначения, старайтесь избегать тех, где предлагают шведский стол – это самый верный способ внести свою лепту в гигантский объём пищевых отходов, производимых гостиничными сетями. Изучите в интернете информацию о локальных ресторанах, семейных кафе и продуктовых лавочках, работающих по принципу Zero Kilometer – то есть продающих сезонные местные продукты. Включите их в свой маршрут вместо посещений сетевых ресторанов, фастфуда, работающего по иностранной франшизе, и международных сетей супермаркетов, торгующих овощами и фруктами с другого конца света. Ведь это шанс не только почувствовать настоящий «вкус места», но и поддержать местных производителей и шеф-поваров.

Отказывайтесь от упаковки и, если уж вам продали еду в одноразовом контейнере, старайтесь донести его до пункта раздельного сбора мусора.

Не оставляйте мусор на природе

В походе (особенно сложном, категорийном) каждый грамм в рюкзаке – на счету. Но сколь бы ни было сильным желание скинуть лишний груз за счёт использованных упаковок и мусора – не стоит ему поддаваться. Сжигать можно только упаковку, на которой есть маркировка PE, PET, HDPE, PELD или LDPE и цифры 1, 2 и 4, РР и цифра 5 (полипропилен), – хотя и в этом случае едкий дым может испугать местную живность и вызвать негативные последствия при вдыхании. Всё остальное придётся вернуть с собой к «цивилизованному» месту утилизации.

Сейчас походники по всему миру нередко берут с собой сублимированные продукты собственного производства, приготовленные в духовке или специальной сушильной камере. Консервные банки уходят в прошлое, так как правильно утилизировать их сложно (нужно не только обжечь, но и зарыть банку в почву), и, если вы собираетесь готовить еду на газу, от них точно стоит отказаться. Да и к газу тоже надо относиться бережно и не использовать продукты, которые требуют длительной варки.

Не оставляйте на стоянках остатки еды и не кормите диких животных – таким образом вы нарушаете хрупкий естественный баланс в природе. А отходы жизнедеятельности лучше по возможности закапывать – в лесах и горах такие «отметки» могут ещё долго напоминать о ваших приключениях. Также важно не сходить с проторённых троп, не вытаптывать траву за пределами маршрута и не пугать местных обитателей.

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Покупайте ответственно

Если на вашем холодильнике уже скопилась коллекция магнитиков со всех концов света, вы наверняка заметили, что большинство из них сделаны по единому шаблону. Эти магниты – не только преступление против хорошего вкуса, но и яркий пример антиэкологичных сувениров: пластика, «прилетевшего» из далёкой страны. Лучше предпочесть им произведения местного художника, ювелира или сыровара – их товар уж точно не подделают в КНР. И, конечно, старайтесь не покупать сувениры, добытые неэкологичным путём, – перья редких птиц, растения и кораллы.

Ограничивайте себя

Всё чаще представительства природных заповедников и небольших городков просят путешественников отказаться от использования геотегов в социальных сетях. Самые «горячие» инстаграмные споты становятся местом настоящего паломничества, и далеко не во всех местах принимающая сторона оказывается к этому готова – например, там может не быть достаточно широких троп, контейнеров для мусора и оборудованных мест для туалетов. Но забыть про соцсети на время путешествия стоит и по другой причине: сложно установить настоящую связь с местом и заметить интересные детали вокруг, когда все мысли направлены на подсчёт лайков и поиск удачных кадров для нового поста.

Экологичное путешествие требует от вас минимализма и самоограничения не только в отношении гаджетов. Общий принцип можно сформулировать в двух словах – не жадничайте. Это касается не только материальных вещей – сувениров, покупок и еды, – но и жажды непременно всё увидеть, всё потрогать, всё попробовать и сфотографировать. Вместо сиюминутных желаний постепенно развивается экологическая осознанность, вдумчивое и ответственное отношение к окружающему и умение отделять «зёрна от плевел» – то, что полезно для природы и сохранения многовековых традиций, и то, что может этому навредить. В бешеной эгоистичной свистопляске этого так легко не заметить. 

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