Экскурсии по трущобам

Дхарави

Мумбай, Индия

После успеха «Шантарама» и «Миллионера из трущоб» количество туристов в Дхарави, крупнейшем в Азии посёлке бедняков, удвоилось. Организаторы экскурсий обещают сломать созданные книгой и фильмом стереотипы царящей здесь крайней нищеты – судя по отзывам, им это удаётся настолько, что некоторые туристы называют Дхарави «роскошными трущобами». Гиды – жители посёлка – показывают свои дома и школы, квартал гончаров и культурный центр и угощают домашним обедом.

Соуэто

Йоханнесбург, ЮАР

Название группы кварталов на окраине Йоханнесбурга – аббревиатура от «юго-западных поселений». Во время апартеида сюда переселили значительную часть чернокожего населения города – сейчас в крошечных лачугах ютятся более полутора миллиона человек. Находиться на территории Соуэто не опаснее, чем в других районах Йоханнесбурга, но гулять лучше в компании с гидом. В Соуэто много галерей, кафе и музеев – главные посвящены Нельсону Манделе и 13-летнему Гектору Питерсену, убитому полицейскими во время восстания 1976 года.

Росинья

Рио-де-Жанейро, Бразилия

200-тысячная Росинья – самая крупная из всех фавел Рио-де-Жанейро. Несмотря на высокий уровень преступности, туристы здесь – частые гости. Экскурсии организуют гиды из местных сообществ. Они рассказывают о планировке и архитектуре фавелы, об основных (легальных) занятиях её жителей, сопровождают в прогулке по лабиринтам улочек, советуют лучшие смотровые площадки и составляют компанию в барах-бутеку.

Кибера

Найроби, Кения

Слово «кибера» можно перевести как «джунгли» – когда-то на этих местах был лес, вырубленный ради поселения вернувшихся с Первой мировой войны солдат. На площади всего 4 кв. км сосуществует миллион человек из более чем 40 племён. Несмотря на такую плотность, открытую канализацию, почти полное отсутствие электричества и водоснабжения и прочие приметы трущоб, жители Киберы излучают жизнерадостность и гостеприимство.