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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
National Geographic Traveler

Фото из архива: Венеция

National Geographic Россия
12 июля 2021
ph_Comune di Venezia_Biblioteca_civica_VEZ_Fondo_Archivio_fotografico_Giacomelli_nr_GN000940.jpg
Около 1935 года
16 столетий – именно столько исполнилось в этом году Венеции, наверное, самому красивому и известному из городов Италии: днём его основания принято считать 25 марта 421 года.

Сады Пападополи были разбиты в первой половине XIX века на месте снесённого монастыря и названы в честь тогдашнего владельца этой земли. Небольшой ландшафтный парк в районе Санта-Кроче – одно из любимых мест отдыха венецианцев.

На другую сторону Гранд-канала можно перебраться не только по мостам, но и на речном общественном транспорте – вапоретто (небольшом теплоходе) и трагетто (нетуристической гондоле).

На протяжении 35 лет – с 1933 по 1968 год – линии троллейбуса соединяли венецианские коммуны Мирано, Мольяно-Венето и Тревизо, отдельная ветка была протянута и до железнодорожного вокзала Венеции, Санта-Лючии. В наши дни троллейбусных линий в городе не сохранилось, хотя у властей области Венето есть планы воскресить этот вид транспорта в Вероне – возможно, уже в следующем году.

National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021

National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021

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