Фото из архива: Венеция

Сады Пападополи были разбиты в первой половине XIX века на месте снесённого монастыря и названы в честь тогдашнего владельца этой земли. Небольшой ландшафтный парк в районе Санта-Кроче – одно из любимых мест отдыха венецианцев.

На другую сторону Гранд-канала можно перебраться не только по мостам, но и на речном общественном транспорте – вапоретто (небольшом теплоходе) и трагетто (нетуристической гондоле).

На протяжении 35 лет – с 1933 по 1968 год – линии троллейбуса соединяли венецианские коммуны Мирано, Мольяно-Венето и Тревизо, отдельная ветка была протянута и до железнодорожного вокзала Венеции, Санта-Лючии. В наши дни троллейбусных линий в городе не сохранилось, хотя у властей области Венето есть планы воскресить этот вид транспорта в Вероне – возможно, уже в следующем году.