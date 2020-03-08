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Где-то на белом свете: фоторепортаж из Антарктиды

Фото: Андрей Каменев; Текст: Ольга Яковина
08 марта 2020
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В программе развлечений для гостей кемпинга – лыжные походы, катание на горных лыжах, снегоходные экскурсии к массиву Винсона и пешие походы в кошках по отрогам ледника Юнион.
Последний континент планеты был открыт русскими мореплавателями ровно 200 лет назад, в 1820 году. в память об этой круглой дате нынешний год в России объявлен годом Антарктиды. Знали бы её первооткрыватели, что два века спустя эти неприветливые берега станут одним из самых заветных туристических направлений!

Двести лет назад добраться до Антарктиды было грандиозным подвигом, но сегодня это лишь вопрос времени и денег. Путешествие на Белый континент уже не считается экстремальным, и каждый год сюда приезжают около 40 000 туристов. Большинство прибывает по морю через беспокойный пролив Дрейка – обычно трёхдневная качка становится единственным неприятным моментом в путешествии. Больше жаловаться не на что, ведь всё на достойном уровне – каюты, питание, сервис, программа экскурсий и развлечений.

На некоторых антарктических станциях для туристов построены кемпинги со всеми удобствами. Даже низкие температуры не доставляют большого дискомфорта: компании, организующие туры, обеспечивают своих клиентов профессиональной полярной экипировкой. Впрочем, в Западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове – самых популярных здешних «курортах» – летом редко бывает холоднее -10 °C, а чаще всего термометры и вовсе показывают что-то около нуля.

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Туристический кемпинг на арктической станции «Юнион Глейшер».
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База «Юнион Глейшер» также перевалочный пункт, откуда лёгкие самолёты доставляют туристов на Южный полюс, к другим базам и достопримечательностям Антарктиды.
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Любителей активного отдыха на базе ждут катание на внедорожном велосипеде, снежный кайтинг и ледолазание.

За более острыми ощущениями надо отправляться в суровую Восточную Антарктиду или вглубь континента – к Южному полюсу. Самые отчаянные пять дней идут к нему своим ходом на лыжах, ленивых же самолёт доставляет к американской базе «Амундсен-Скотт» – от неё до той самой точки, обозначенной стальной сферой, меньше сотни метров. Неудобной остаётся только цена вопроса – тур на Южный полюс считается одним из самых недешёвых путешествий на планете: совершить кругосветку, арендовать тропический остров или взобраться на Эверест выйдет менее затратно. Но отдыхать на юге всегда было дорого, так что стоит ли удивляться, что крайний юг и обходится крайне дорого? 

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В Антарктиде нет опасных животных – собственно, никаких других тоже нет, вглубь материка не залетают даже птицы.
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В программе развлечений для гостей кемпинга – лыжные походы, катание на горных лыжах, снегоходные экскурсии к массиву Винсона и пешие походы в кошках по отрогам ледника Юнион.
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Белый континент обычно представляют себе плоским, как каток, но это не так – в Антарктиде есть холмы и горы, и около трети туристов приезжают сюда ради восхождения на высочайшую точку континента – пик Винсон (4892 м).
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Вековые льды покрывают 98% площади Антарк­тиды. Толщина ледяного панциря – более 2 км, а местами и все 4800 м – это высота Монблана.

Координаты

Виза

Не нужна: согласно международной конвенции Антарктида никому не принадлежит. Могут потребоваться только визы тех стран, через которые вы будете добираться.

Сезон

C ноября по март, пока в Южном полушарии лето. Туры к Южному полюсу организуют в декабре-январе, а круизы к восточной части материка и по морю Росса – в январе-феврале.

Как добраться

Самый быстрый вариант – дневная экскурсия из Чили: правда, в этом случае вы доберётесь не до Антарктиды, а только до Антарктики (так называется вся южная полярная область планеты). Самолёты DAP Airlines возят из Пунта-Аренаса на остров Кинг-Джордж (Южные Шетландские острова). Там туристов ждут прогулки по побережью, наблюдение за пингвинами, посещение чилийской и русской полярных станций, а также единственной во всей Антарктике деревянной православной церкви. Можно остаться на ночь или на несколько дней в палаточном лагере – тогда к списку развлечений добавятся круизы на «зодиаках», наблюдение за морскими слонами и котиками, плавание на каяках меж айсбергов и полярный дайвинг.

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Наиболее бюджетный способ увидеть не только Антарктику, но и Антарктиду – круиз из аргентинской Ушуайи к Фолклендским, Южным Шетландским островам и Антарктическому полуострову: плавание занимает минимум неделю. Экспедиции к Восточной Антарктиде отправляются из Новой Зеландии – выбравшие этот путь смогут увидеть самые суровые районы Белого континента и грандиозный шельфовый ледник Росса, а продолжительность такого круиза составляет около месяца.

Ещё одна стартовая точка для путешествия в Антарктиду – Кейптаун. Из ЮАР туристов везут на российскую полярную станцию «Новолазаревская», в окрестностях которой расположен самый роскошный глэмпинг Антарктиды – вместо палаток здесь купольные домики со всеми удобствами, включая двуспальную кровать с меховыми покрывалами и термоматрасами, душевую кабину и интернет.