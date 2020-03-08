Где-то на белом свете: фоторепортаж из Антарктиды

Двести лет назад добраться до Антарктиды было грандиозным подвигом, но сегодня это лишь вопрос времени и денег. Путешествие на Белый континент уже не считается экстремальным, и каждый год сюда приезжают около 40 000 туристов. Большинство прибывает по морю через беспокойный пролив Дрейка – обычно трёхдневная качка становится единственным неприятным моментом в путешествии. Больше жаловаться не на что, ведь всё на достойном уровне – каюты, питание, сервис, программа экскурсий и развлечений.

На некоторых антарктических станциях для туристов построены кемпинги со всеми удобствами. Даже низкие температуры не доставляют большого дискомфорта: компании, организующие туры, обеспечивают своих клиентов профессиональной полярной экипировкой. Впрочем, в Западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове – самых популярных здешних «курортах» – летом редко бывает холоднее -10 °C, а чаще всего термометры и вовсе показывают что-то около нуля.