Где-то на белом свете: фоторепортаж из Антарктиды
Двести лет назад добраться до Антарктиды было грандиозным подвигом, но сегодня это лишь вопрос времени и денег. Путешествие на Белый континент уже не считается экстремальным, и каждый год сюда приезжают около 40 000 туристов. Большинство прибывает по морю через беспокойный пролив Дрейка – обычно трёхдневная качка становится единственным неприятным моментом в путешествии. Больше жаловаться не на что, ведь всё на достойном уровне – каюты, питание, сервис, программа экскурсий и развлечений.
На некоторых антарктических станциях для туристов построены кемпинги со всеми удобствами. Даже низкие температуры не доставляют большого дискомфорта: компании, организующие туры, обеспечивают своих клиентов профессиональной полярной экипировкой. Впрочем, в Западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове – самых популярных здешних «курортах» – летом редко бывает холоднее -10 °C, а чаще всего термометры и вовсе показывают что-то около нуля.
За более острыми ощущениями надо отправляться в суровую Восточную Антарктиду или вглубь континента – к Южному полюсу. Самые отчаянные пять дней идут к нему своим ходом на лыжах, ленивых же самолёт доставляет к американской базе «Амундсен-Скотт» – от неё до той самой точки, обозначенной стальной сферой, меньше сотни метров. Неудобной остаётся только цена вопроса – тур на Южный полюс считается одним из самых недешёвых путешествий на планете: совершить кругосветку, арендовать тропический остров или взобраться на Эверест выйдет менее затратно. Но отдыхать на юге всегда было дорого, так что стоит ли удивляться, что крайний юг и обходится крайне дорого?
Координаты
Виза
Не нужна: согласно международной конвенции Антарктида никому не принадлежит. Могут потребоваться только визы тех стран, через которые вы будете добираться.
Сезон
C ноября по март, пока в Южном полушарии лето. Туры к Южному полюсу организуют в декабре-январе, а круизы к восточной части материка и по морю Росса – в январе-феврале.
Как добраться
Самый быстрый вариант – дневная экскурсия из Чили: правда, в этом случае вы доберётесь не до Антарктиды, а только до Антарктики (так называется вся южная полярная область планеты). Самолёты DAP Airlines возят из Пунта-Аренаса на остров Кинг-Джордж (Южные Шетландские острова). Там туристов ждут прогулки по побережью, наблюдение за пингвинами, посещение чилийской и русской полярных станций, а также единственной во всей Антарктике деревянной православной церкви. Можно остаться на ночь или на несколько дней в палаточном лагере – тогда к списку развлечений добавятся круизы на «зодиаках», наблюдение за морскими слонами и котиками, плавание на каяках меж айсбергов и полярный дайвинг.
Наиболее бюджетный способ увидеть не только Антарктику, но и Антарктиду – круиз из аргентинской Ушуайи к Фолклендским, Южным Шетландским островам и Антарктическому полуострову: плавание занимает минимум неделю. Экспедиции к Восточной Антарктиде отправляются из Новой Зеландии – выбравшие этот путь смогут увидеть самые суровые районы Белого континента и грандиозный шельфовый ледник Росса, а продолжительность такого круиза составляет около месяца.
Ещё одна стартовая точка для путешествия в Антарктиду – Кейптаун. Из ЮАР туристов везут на российскую полярную станцию «Новолазаревская», в окрестностях которой расположен самый роскошный глэмпинг Антарктиды – вместо палаток здесь купольные домики со всеми удобствами, включая двуспальную кровать с меховыми покрывалами и термоматрасами, душевую кабину и интернет.