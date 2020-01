Главный экспонат: самые необычные музеи России

View this post on Instagram

Очень часто на экскурсии в нашем музее задают вопрос: а что такое ГАЭС? ГидроАтомная электростанция? Конечно, таких электростанций не существует! ГАЭС (Гидроаккумулирующая электростанция) – по сути, это насосы и два бассейна с водой – нижний и верхний. Разность высот между бассейнами – десятки или сотни метров. Как шутят сами энергетики, если простая ГЭС расположена поперек реки, то ГАЭС располагается вдоль нее. Со стороны верхнего бьефа расположено водохранилище, куда из реки, проходящей у нижнего бьефа, происходит забор воды ночью и туда же производится сброс в дневное время. И вот так постоянно – закачали-сбросили, закачали-сбросили… Экономическая модель ГАЭС еще проще. Ночью для закачки воды в водохранилище покупается «дешевая» электроэнергия. Днем и в пиковые нагрузки генерируется и продается «дорогая». В ⚡Музее Гидроэнергетики⚡ можно очень подробно узнать о работе гидроаккумулирующих электростанций, их классификациях, достоинствах. Конечно, в музее представлена информация и о самых удивительных по конструкции ГАЭС. Так, верхний резервуар с водой гидроаккумулирующей электростанции Таум Саук (Taum Sauk) в штате Миссури, США представляет собой форму сердца💙, водохранилище Киевской ГАЭС в Украине имеет форму бутылки🍷. А самая мощная в России «батарейка» - Загорская ГАЭС безусловно поражает своими масштабами! #музейгидроэнергетикиуглич #углич