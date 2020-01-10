Главный экспонат: самые необычные музеи России

Ижевск, Удмуртия

Возможность безнаказанно пострелять из АК

Экспозиция музея рассказывает об истории оружия в России – от лука и арбалета до автомата. Экскурсоводы предлагают взглянуть на оружейное дело в контексте мировой технической культуры, где выдающиеся оружейники встают в один ряд с величайшими изобретателями. Отдельная выставка посвящена Михаилу Калашникову – в этом году отмечается 100 лет со дня его рождения. Для удобства родителей музей выпустил тет­радь-игру, которая помогает самостоятельно изучать экспозицию детям разных возрастов. А вот тир открыт только посетителям от 12 лет. Для стрельбы из боевого оружия правила строже: желающий должен быть старше 18 лет и предъявить справку 002-о/у или водительское удостоверение. Билеты – 150 руб.