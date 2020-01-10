Главный экспонат: самые необычные музеи России

Музей стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова
Ижевск, Удмуртия
Возможность безнаказанно пострелять из АК
Экспозиция музея рассказывает об истории оружия в России – от лука и арбалета до автомата. Экскурсоводы предлагают взглянуть на оружейное дело в контексте мировой технической культуры, где выдающиеся оружейники встают в один ряд с величайшими изобретателями. Отдельная выставка посвящена Михаилу Калашникову – в этом году отмечается 100 лет со дня его рождения. Для удобства родителей музей выпустил тетрадь-игру, которая помогает самостоятельно изучать экспозицию детям разных возрастов. А вот тир открыт только посетителям от 12 лет. Для стрельбы из боевого оружия правила строже: желающий должен быть старше 18 лет и предъявить справку 002-о/у или водительское удостоверение. Билеты – 150 руб.
Музей мамонта
Якутск, Якутия
Занимательная палеонтология
Это один из немногих музеев, залы которого отданы исключительно доисторическим животным, и в то же время действующий научный центр. Большая часть местных экспонатов была обнаружена в экспедициях, проводившихся при участии музея, – 75% всех захоронений мамонтов находятся именно в Якутии. В витринах хранятся уникальные палеонтологические материалы всемирного значения – черепа, бивни, мумии и скелеты. Во время мастер-классов желающие могут научиться искусству резьбы по кости и бивню. Билет – 150 руб.
Музей гидроэнергетики
Углич, Ярославская область
Уникальная экспозиция в здании управления плотиной
Угличскую ГЭС запустили в 1940 году, а спустя 67 лет в здании главка Волжского исправительно-трудового лагеря открыли Музей гидроэнергетики. Три этажа и уличная экспозиция рассказывают о создании Угличского водохранилища и о возобновляемых энергоресурсах, на огромной карте можно изучить все ГЭС России и познакомиться с крупнейшими электростанциями на планете. Интерактивные экспонаты показывают, как применяются альтернативные источники энергии и как работает гидрогенератор, а на специальном макете гости музея могут построить собственную ГЭС. Билет – 250 руб.
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Очень часто на экскурсии в нашем музее задают вопрос: а что такое ГАЭС? ГидроАтомная электростанция? Конечно, таких электростанций не существует! ГАЭС (Гидроаккумулирующая электростанция) – по сути, это насосы и два бассейна с водой – нижний и верхний. Разность высот между бассейнами – десятки или сотни метров. Как шутят сами энергетики, если простая ГЭС расположена поперек реки, то ГАЭС располагается вдоль нее. Со стороны верхнего бьефа расположено водохранилище, куда из реки, проходящей у нижнего бьефа, происходит забор воды ночью и туда же производится сброс в дневное время. И вот так постоянно – закачали-сбросили, закачали-сбросили… Экономическая модель ГАЭС еще проще. Ночью для закачки воды в водохранилище покупается «дешевая» электроэнергия. Днем и в пиковые нагрузки генерируется и продается «дорогая». В ⚡Музее Гидроэнергетики⚡ можно очень подробно узнать о работе гидроаккумулирующих электростанций, их классификациях, достоинствах. Конечно, в музее представлена информация и о самых удивительных по конструкции ГАЭС. Так, верхний резервуар с водой гидроаккумулирующей электростанции Таум Саук (Taum Sauk) в штате Миссури, США представляет собой форму сердца💙, водохранилище Киевской ГАЭС в Украине имеет форму бутылки🍷. А самая мощная в России «батарейка» - Загорская ГАЭС безусловно поражает своими масштабами! #музейгидроэнергетикиуглич #углич
Музей цыганской культуры и быта
Кострома, Костромская область
Вся правда (и немного вымысла) о цыганах
Музей самого многочисленного этнического меньшинства Европы открылся в Костроме в 2015 году и с тех пор ни разу не снимался с места. В его экспозиции – фотографии, костюмы и предметы цыганского быта. Посетителям рассказывают об особенностях кочевой жизни, истории знаменитостей с цыганскими корнями (например, Чарли Чаплина), дают подержать счастливую подкову. Часть экспонатов посвящена участию цыган во Второй мировой войне и тесной связи цыганской и русской культур. При музее открыт единственный в мире цыганский театр перчаточной куклы.
ул. Козуева, 3/46, билет – 150 руб.
Музей «Музыка и время»
Ярославль, Ярославская область
Первый частный музей в постсоветской России
Здесь можно завести граммофоны и патефоны, увидеть старинные шарманки и фисгармонии, послушать, как играют музыкальные шкатулки прошлого века, а также оценить мелодичный бой старинных часов и звон музыкальных механизмов и колокольчиков – создатель музея актёр-фокусник и коллекционер Джон Мостославский собирал их с детства. Также в музее расскажут о первой записи звука на фонограф Томаса Эдисона и покажут золотофонные иконы, десятки старых утюгов, медную утварь, посуду и предметы обихода – это тоже важная часть экспозиции. Билет – 360 руб.
Музей военной и гражданской техники
Верхняя Пышма, Свердловская область
Настоящие боевые машины в рабочем состоянии
Тематический комплекс, относящийся к Уральской горно-металлургической компании, – один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники. В огромных крытых ангарах стоят танки, машины, вертолёты, мотоциклы – всего больше 5500 экспонатов. А под открытым небом построен подробный макет железнодорожной станции Узловая – реконструкция выполнена в натуральную величину, и кроме паровозов и вагонов на ней также можно увидеть водонапорную башню, колонку и кран для загрузки угля. Билет – 300 руб.
Музей мыла
Шуя, Ивановская область
Погружение в скользкий мир мыловарения
Редкие образцы мыла, зубной и стиральный порошки, хитроумные приспособления для стирки – экспонаты, интересные даже для замыленных глаз туристов. Для любителей самостоятельного осмотра сотрудники музея подготовили аудиогид: в нём исторические факты перемешаны с забавными диалогами персонажей из прошлого. На экскурсии гиды раскрывают секреты мыловарения и объясняют, как кусок мыла оказался на гербе Шуи. Причём в музее можно не только на него посмотреть, купить или протестировать: на специальном мастер-классе мыло делают своими руками и учатся особому искусству – художественной резьбе по этому хрупкому материалу. Билет – 200 руб.
Музей станка
Тула, Тульская область
Мультимедийный музей с экскурсиями-спектаклями
В музее на территории творческого индустриального кластера «Октава» гостей ждёт необычное представление об истории промышленности. В огромном зале собраны многотонные механизмы – свидетели разных производственных эпох. В качестве виртуальных экскурсоводов – световые инсталляции, отрывки документальных фильмов, записи шума заводов и 3D-кино. Выдержки из мемуаров российских промышленников озвучивают известные артисты. В полной темноте разворачивается световое представление об истории первооткрывателей, изобретателей и простых рабочих.
ул. Каминского, 24, билет – 350 руб.
Музей Чуйского тракта
Бийск, Алтайский край
Единственный в России музей большой дороги
Музей входит в состав комплекса Бийского краеведческого музея и посвящён главной автомобильной дороге Алтая и одной из самых известных в России. Экспозиция рассказывает об истории Чуйского тракта, игравшего ключевую роль в торговле, – от вьючной тропы до современной автомагистрали – и раскрывает судьбы людей, которые отдали годы своей жизни её строительству. На дополнительных экспозициях можно узнать о климатических зонах Алтайского края и геологических сокровищах – например, ревневской яшме. Билет – 60 руб.
Горная аптека
Барнаул, Алтайский край
Старинная аптека и ресторан в одном флаконе
В первом кирпичном здании Барнаула находится краевой туристический центр «Горная аптека». Здесь проводят театрализованные экскурсии об истории аптечного дела, которым Барнаул славился начиная с XVI века. В стилизованных залах гостям показывают процесс приготовления пилюль и рассказывают о секретах сибирских (и особенно диких алтайских) лекарственных трав. Большинство экспонатов XVIII–XIX веков были обнаружены здесь же, в аптечных подвалах, случайно открытых строителями в 2010 году, – благодаря этим находкам и появилась идея создать музей. Сейчас в подземелье расположились дегустационный зал и погреб для хранения настоек на алтайских ягодах, а здание музей делит с рестораном сибирской кухни, где проходят тематические ужины и «купеческие» чаепития.
ул. Ползунова, 42, билет – 80 руб.
Музей «Бузеон»
Полотняный Завод, Калужская область
Интерактивная энциклопедия бумагопечатания
Необычный музей, в котором подробно рассказывается об истории бумаги, – один из самых современных в стране. Экспонаты для него собирались по всей России – от большой водяной мельницы XVIII века до станка по механизированному отливу бумаги. Всего в музее представлено более сотни видов бумаги японского, арабского, французского и русского производства, а в арт-комнате собраны десятки произведений из бумаги – оригами, папье-маше, художественная резка. Все желающие могут совершить виртуальную экскурсию по действующим цехам Полотняно-Заводской бумажной фабрики и вручную изготовить бумажную тетрадь на специальном аппарате. Билет – от 220 руб.
Комплекс «Вселенная воды»
Санкт-Петербург
Путешествие воды от источника до квартирного крана
Экспозиция в здании старинной водонапорной башни посвящена истории водоканалов Санкт-Петербурга. На экскурсии гостям предложат пройти «подземными дорогами» – почувствовать себя внутри городской канализации – и покажут несколько документальных фильмов. На гигантской карте отражается актуальная экологическая ситуация в городе, а часть выставки знакомит гостей с работой коммунальных служб – в том числе во время блокады. Билет – 210 руб.
Музей мировой погребальной культуры
Новосибирск, Новосибирская область
Жизнь после смерти
В единственном в России музее подобной тематики облачённые в готические одежды гиды рассказывают об особенностях траура в Викторианскую эпоху, о погребальных традициях разных стран и религий, демонстрируют жутковатые украшения из волос и танатокосметику. В отдельном ангаре выставлены различные катафалки – там же, при помощи виртуальных очков, предлагают лечь в гроб и почувствовать себя в роли усопшего. Музей находится на территории частного крематория, по которому тоже проводят экскурсии. Билет – 400 руб.
Музей кузнечного мастерства
Тюмень, Тюменская область
Мастер-класс ковки железа, пока горячо
Музей при реставрационной мастерской даёт возможность побывать в действующей кузне, освоить азы кузнечного дела и применить их на практике, собственноручно выковав гвоздь. В экспозиции собраны старинные изделия из железа начиная с XVIII века, многие из которых – например, железные ухваты, сундуки, кованые фонари – давно вышли из обихода. На экскурсии показывают инструменты современного кузнеца и его рабочее место, а также демонстрируют мастерство художественной ковки – так коллекция ежедневно пополняется свежими артефактами.
Проезд Воронинские горки, 182 стр. 2, билет – 350 руб.
Музей на свалке
Иркутск, Иркутская область
Вторая жизнь выброшенных вещей
На полигоне твёрдых бытовых отходов высится средневековый острог, и охраняет его армия стражников, собранных из вёдер, арматуры, тазов и барабанов стиральных машин. Такое применение мусору нашли сотрудники местной свалки, создавая экспонаты в свободное от работы время. Ещё на территории действует выставка предметов старины, спасённых от утилизации, – здесь есть самовары, часы, телевизоры, фотоаппараты и даже военные награды и знамёна. Гордость музея – коллекция автомобилей от знаменитой «Катюши» до бульдозера 1937 года. Билет – 200 руб.
Музей анимации
Москва
Закулисье студии мультипликационных фильмов
В музее на территории Измайловского кремля собраны настоящие раритеты – от личных вещей известных мультипликаторов до первых плёнок и кукол-актёров. На старинных аппаратах гостям крутят мультики, нарисованные ещё до появления кино, а на экране показывают первый в мире мультипликационный фильм – «Бедный Пьеро» 1892 года. Совместно с телеканалом Nickelodeon в музее работает выставка всемирной анимации, где представлены экспонаты известных студий от The Walt Disney до Warner Bros. При желании на студии музея можно даже снять и озвучить собственный мультфильм. Билет – 500 руб.
Бункер 703
Москва
Музей современной фортификации
До недавнего времени здесь, на глубине 43 метра, размещался спецархив Министерства иностранных дел РФ, и лишь в прошлом году бункер был рассекречен и сюда спустились первые посетители. На экскурсиях в компании с гидами-энтузиастами можно увидеть заброшенные, но действующие системы жизнеобеспечения и чугунные тюбинги, спаскомплекты для выживания персонала, коллекцию противогазов и аппаратов связи, заглянуть в шахту сталинских времён, запустить шкаф-сушилку и сирену оповещения о ядерном взрыве. Есть и экскурсия для «технарей», где подробно рассказывают о техническом обеспечении подобных подземных сооружений. Билет – 1000 руб.
Музей истории трактора
Чебоксары, Чувашия
Сбывшаяся мечта тракториста
Помимо чертежей и моделей, представленных в музее под открытым небом, здесь можно проследить эволюцию трактора от прототипов Леонардо да Винчи до машины будущего со встроенным интеллектом. На огромной территории выставлены действующие тракторы всех форм и размеров. В музее проводится ежегодный конкурс самодельной тракторной техники «Кулибин XXI века», а также действует постоянная мастерская изобретателя – для любителей-самоучек. Энтузиастами собрана обширная библиотека книг, фильмов, инструкций, плакатов и даже художественных полотен на тракторную тему. Билет – 50 руб.
Музей магии
Санкт-Петербург
Тайное знание и секреты фокусников
Вы узнаете, как создаются иллюзии, сфотографируете собственный сеанс левитации, испытаете эффект гильотины и взлетите на метле. Можно увидеть механизмы и автоматы для показа фокусов и подлинный реквизит Гарри Гудини и Дэвида Копперфильда, а ещё – побывать на шуточном спиритическом сеансе. Каждый час в музее проходят шоу, где фокусники учат гостей своим трюкам, обзавестись же необходимым инвентарём для самостоятельных тренировок можно в сувенирном магазине. Билет – 600 руб.
Атомный ледокол «Ленин»
Мурманск, Мурманская область
Первое в мире судно с ядерной силовой установкой
Каждый из его реакторов был в три с половиной раза мощнее первой атомной электростанции СССР. После 30 лет службы ледокол бросил якорь в последний раз и превратился в музей. Во время экскурсии по этому плавучему городу можно посетить кают-компанию, кухню и столовую, машинное отделение, стоматологический кабинет и даже капитанскую рубку. После стоит уделить время и интерактивной выставке «Атом и Арктика» об истории атомного ледокольного флота, развитии Северного морского пути и полярной экологии – на больших экранах рассказывают обо всех видах льда, с которыми приходится сталкиваться ледоколам, и показывают интервью с капитанами, также можно поиграть в симулятор проводки каравана судов. Билет – 500 руб.