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Главный экспонат: самые необычные музеи России

Екатерина Сехина
10 января 2020
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Фото: Музей «Бункер 703» в Москве
Это раньше в музеи ходили ради знаний, сейчас же – ради впечатлений. В лучших из них вы сможете побывать на интерактивной экскурсии, погрузиться в виртуальную реальность или стать частью захватывающего квеста. Мы выбрали 20 нетривиальных музеев, раздвигающих границы восприятия.

Музей стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова

Ижевск, Удмуртия

Возможность безнаказанно пострелять из АК

Экспозиция музея рассказывает об истории оружия в России – от лука и арбалета до автомата. Экскурсоводы предлагают взглянуть на оружейное дело в контексте мировой технической культуры, где выдающиеся оружейники встают в один ряд с величайшими изобретателями. Отдельная выставка посвящена Михаилу Калашникову – в этом году отмечается 100 лет со дня его рождения. Для удобства родителей музей выпустил тет­радь-игру, которая помогает самостоятельно изучать экспозицию детям разных возрастов. А вот тир открыт только посетителям от 12 лет. Для стрельбы из боевого оружия правила строже: желающий должен быть старше 18 лет и предъявить справку 002-о/у или водительское удостоверение. Билеты – 150 руб.

Музей мамонта

Якутск, Якутия

Занимательная палеонтология

Это один из немногих музеев, залы которого отданы исключительно доисторическим животным, и в то же время действующий научный центр. Большая часть местных экспонатов была обнаружена в экспедициях, проводившихся при участии музея, – 75% всех захоронений мамонтов находятся именно в Якутии. В витринах хранятся уникальные палеонтологические материалы всемирного значения – черепа, бивни, мумии и скелеты. Во время мастер-классов желающие могут научиться искусству резьбы по кости и бивню. Билет – 150 руб.

Музей гидроэнергетики

Углич, Ярославская область

Уникальная экспозиция в здании управления плотиной

Угличскую ГЭС запустили в 1940 году, а спустя 67 лет в здании главка Волжского исправительно-трудового лагеря открыли Музей гидроэнергетики. Три этажа и уличная экспозиция рассказывают о создании Угличского водохранилища и о возобновляемых энергоресурсах, на огромной карте можно изучить все ГЭС России и познакомиться с крупнейшими электростанциями на планете. Интерактивные экспонаты показывают, как применяются альтернативные источники энергии и как работает гидрогенератор, а на специальном макете гости музея могут построить собственную ГЭС. Билет – 250 руб.

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Очень часто на экскурсии в нашем музее задают вопрос: а что такое ГАЭС? ГидроАтомная электростанция? Конечно, таких электростанций не существует! ГАЭС (Гидроаккумулирующая электростанция) – по сути, это насосы и два бассейна с водой – нижний и верхний. Разность высот между бассейнами – десятки или сотни метров. Как шутят сами энергетики, если простая ГЭС расположена поперек реки, то ГАЭС располагается вдоль нее. Со стороны верхнего бьефа расположено водохранилище, куда из реки, проходящей у нижнего бьефа, происходит забор воды ночью и туда же производится сброс в дневное время. И вот так постоянно – закачали-сбросили, закачали-сбросили… Экономическая модель ГАЭС еще проще. Ночью для закачки воды в водохранилище покупается «дешевая» электроэнергия. Днем и в пиковые нагрузки генерируется и продается «дорогая». В ⚡Музее Гидроэнергетики⚡ можно очень подробно узнать о работе гидроаккумулирующих электростанций, их классификациях, достоинствах. Конечно, в музее представлена информация и о самых удивительных по конструкции ГАЭС. Так, верхний резервуар с водой гидроаккумулирующей электростанции Таум Саук (Taum Sauk) в штате Миссури, США представляет собой форму сердца💙, водохранилище Киевской ГАЭС в Украине имеет форму бутылки🍷. А самая мощная в России «батарейка» - Загорская ГАЭС безусловно поражает своими масштабами! #музейгидроэнергетикиуглич #углич

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Музей цыганской культуры и быта

Кострома, Костромская область

Вся правда (и немного вымысла) о цыганах

Музей самого многочисленного этнического меньшинства Европы открылся в Костроме в 2015 году и с тех пор ни разу не снимался с места. В его экспозиции – фотографии, костюмы и предметы цыганского быта. Посетителям рассказывают об особенностях кочевой жизни, истории знаменитостей с цыганскими корнями (например, Чарли Чаплина), дают подержать счастливую подкову. Часть экспонатов посвящена участию цыган во Второй мировой войне и тесной связи цыганской и русской культур. При музее открыт единственный в мире цыганский театр перчаточной куклы.

ул. Козуева, 3/46, билет – 150 руб.

Музей «Музыка и время»

Ярославль, Ярославская область

Первый частный музей в постсоветской России

Здесь можно завести граммофоны и патефоны, увидеть старинные шарманки и фисгармонии, послушать, как играют музыкальные шкатулки прошлого века, а также оценить мелодичный бой старинных часов и звон музыкальных механизмов и колокольчиков – создатель музея актёр-фокусник и коллекционер Джон Мостославский собирал их с детства. Также в музее расскажут о первой записи звука на фонограф Томаса Эдисона и покажут золотофонные иконы, десятки старых утюгов, медную утварь, посуду и предметы обихода – это тоже важная часть экспозиции. Билет – 360 руб.

Музей военной и гражданской техники

Верхняя Пышма, Свердловская область

Настоящие боевые машины в рабочем состоянии

Тематический комплекс, относящийся к Уральской горно-металлургической компании, – один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники. В огромных крытых ангарах стоят танки, машины, вертолёты, мотоциклы – всего больше 5500 экспонатов. А под открытым небом построен подробный макет железнодорожной станции Узловая – реконструкция выполнена в натуральную величину, и кроме паровозов и вагонов на ней также можно увидеть водонапорную башню, колонку и кран для загрузки угля. Билет – 300 руб.

Музей мыла

Шуя, Ивановская область

Погружение в скользкий мир мыловарения

Редкие образцы мыла, зубной и стиральный порошки, хитроумные приспособления для стирки – экспонаты, интересные даже для замыленных глаз туристов. Для любителей самостоятельного осмотра сотрудники музея подготовили аудиогид: в нём исторические факты перемешаны с забавными диалогами персонажей из прошлого. На экскурсии гиды раскрывают секреты мыловарения и объясняют, как кусок мыла оказался на гербе Шуи. Причём в музее можно не только на него посмотреть, купить или протестировать: на специальном мастер-классе мыло делают своими руками и учатся особому искусству – художественной резьбе по этому хрупкому материалу. Билет – 200 руб.

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ТАСС Музей станка в «Туле»

Музей станка

Тула, Тульская область

Мультимедийный музей с экскурсиями-спектаклями

В музее на территории творческого индустриального кластера «Октава» гостей ждёт необычное представление об истории промышленности. В огромном зале собраны многотонные механизмы – свидетели разных производственных эпох. В качестве виртуальных экскурсоводов – световые инсталляции, отрывки документальных фильмов, записи шума заводов и 3D-кино. Выдержки из мемуаров российских промышленников озвучивают известные артисты. В полной темноте разворачивается световое представление об истории первооткрывателей, изобретателей и простых рабочих.

ул. Каминского, 24, билет – 350 руб.

Музей Чуйского тракта

Бийск, Алтайский край

Единственный в России музей большой дороги

Музей входит в состав комплекса Бийского краеведческого музея и посвящён главной автомобильной дороге Алтая и одной из самых известных в России. Экспозиция рассказывает об истории Чуйского тракта, игравшего ключевую роль в торговле, – от вьючной тропы до современной автомагистрали – и раскрывает судьбы людей, которые отдали годы своей жизни её строительству. На дополнительных экспозициях можно узнать о климатических зонах Алтайского края и геологических сокровищах – например, ревневской яшме. Билет – 60 руб.

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Артур Демченко Музей Чуйского тракта в Бийске

Горная аптека

Барнаул, Алтайский край

Старинная аптека и ресторан в одном флаконе

В первом кирпичном здании Барнаула находится краевой туристический центр «Горная аптека». Здесь проводят театрализованные экскурсии об истории аптечного дела, которым Барнаул славился начиная с XVI века. В стилизованных залах гостям показывают процесс приготовления пилюль и рассказывают о секретах сибирских (и особенно диких алтайских) лекарственных трав. Большинство экспонатов XVIII–XIX веков были обнаружены здесь же, в аптечных подвалах, случайно открытых строителями в 2010 году, – благодаря этим находкам и появилась идея создать музей. Сейчас в подземелье расположились дегустационный зал и погреб для хранения настоек на алтайских ягодах, а здание музей делит с рестораном сибирской кухни, где проходят тематические ужины и «купеческие» чаепития.

ул. Ползунова, 42, билет – 80 руб.

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Алтай Турцентр Музей «Горная аптека» в Барнауле

Музей «Бузеон»

Полотняный Завод, Калужская область

Интерактивная энциклопедия бумагопечатания

Необычный музей, в котором подробно рассказывается об истории бумаги, – один из самых современных в стране. Экспонаты для него собирались по всей России – от большой водяной мельницы XVIII века до станка по механизированному отливу бумаги. Всего в музее представлено более сотни видов бумаги японского, арабского, французского и русского производства, а в арт-комнате собраны десятки произведений из бумаги – оригами, папье-маше, художественная резка. Все желающие могут совершить виртуальную экскурсию по действующим цехам Полотняно-Заводской бумажной фабрики и вручную изготовить бумажную тетрадь на специальном аппарате. Билет – от 220 руб.

Комплекс «Вселенная воды»

Санкт-Петербург

Путешествие воды от источника до квартирного крана

Экспозиция в здании старинной водонапорной башни посвящена истории водоканалов Санкт-Петербурга. На экскурсии гостям предложат пройти «подземными дорогами» – почувствовать себя внутри городской канализации – и покажут несколько документальных фильмов. На гигантской карте отражается актуальная экологическая ситуация в городе, а часть выставки знакомит гостей с работой коммунальных служб – в том числе во время блокады. Билет – 210 руб.

Музей мировой погребальной культуры

Новосибирск, Новосибирская область

Жизнь после смерти

В единственном в России музее подобной тематики облачённые в готические одежды гиды рассказывают об особенностях траура в Викторианскую эпоху, о погребальных традициях разных стран и религий, демонстрируют жутковатые украшения из волос и танатокосметику. В отдельном ангаре выставлены различные катафалки – там же, при помощи виртуальных очков, предлагают лечь в гроб и почувст­вовать себя в роли усопшего. Музей находится на территории частного крематория, по которому тоже проводят экскурсии. Билет – 400 руб.

 

Музей кузнечного мастерства

Тюмень, Тюменская область

Мастер-класс ковки железа, пока горячо

Музей при реставрационной мастерской даёт возможность побывать в действующей кузне, освоить азы кузнечного дела и применить их на практике, собственноручно выковав гвоздь. В экспозиции собраны старинные изделия из железа начиная с XVIII века, многие из которых – например, железные ухваты, сундуки, кованые фонари – давно вышли из обихода. На экскурсии показывают инструменты современного кузнеца и его рабочее место, а также демонстрируют мастерство художественной ковки – так коллекция ежедневно пополняется свежими артефактами.

Проезд Воронинские горки, 182 стр. 2, билет – 350 руб.

Музей на свалке

Иркутск, Иркутская область 

Вторая жизнь выброшенных вещей

На полигоне твёрдых бытовых отходов высится средневековый острог, и охраняет его армия стражников, собранных из вёдер, арматуры, тазов и барабанов стиральных машин. Такое применение мусору нашли сотрудники местной свалки, создавая экспонаты в свободное от работы время. Ещё на территории действует выставка предметов старины, спасённых от утилизации, – здесь есть самовары, часы, телевизоры, фотоаппараты и даже военные награды и знамёна. Гордость музея – коллекция автомобилей от знаменитой «Катюши» до бульдозера 1937 года. Билет – 200 руб.

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Антон Клеофастов «Музей на свалке» в Иркутске

Музей анимации

Москва

Закулисье студии мультипликационных фильмов

В музее на территории Измайловского кремля собраны настоящие раритеты – от личных вещей известных мультипликаторов до первых плёнок и кукол-актёров. На старинных аппаратах гостям крутят мультики, нарисованные ещё до появления кино, а на экране показывают первый в мире мультипликационный фильм – «Бедный Пьеро» 1892 года.  Совместно с телеканалом Nickelodeon в музее работает выставка всемирной анимации, где представлены экспонаты известных студий от The Walt Disney до Warner Bros. При желании на студии музея можно даже снять и озвучить собственный мультфильм. Билет – 500 руб.

Бункер 703

Москва

Музей современной фортификации

До недавнего времени здесь, на глубине 43 метра, размещался спецархив Министерства иностранных дел РФ, и лишь в прошлом году бункер был рассекречен и сюда спустились первые посетители. На экскурсиях в компании с гидами-энтузиастами можно увидеть заброшенные, но действующие системы жизнеобеспечения и чугунные тюбинги, спаскомплекты для выживания персонала, коллекцию противогазов и аппаратов связи, заглянуть в шахту сталинских времён, запустить шкаф-сушилку и сирену оповещения о ядерном взрыве. Есть и экскурсия для «технарей», где подробно рассказывают о техническом обеспечении подобных подземных сооружений. Билет – 1000 руб.

 

Музей истории трактора

Чебоксары, Чувашия

Сбывшаяся мечта тракториста

Помимо чертежей и моделей, представленных в музее под открытым небом, здесь можно проследить эволюцию трактора от прототипов Леонардо да Винчи до машины будущего со встроенным интеллектом. На огромной территории выставлены действующие тракторы всех форм и размеров. В музее проводится ежегодный конкурс самодельной тракторной техники «Кулибин XXI века», а также действует постоянная мастерская изобретателя – для любителей-самоучек. Энтузиастами собрана обширная библиотека книг, фильмов, инструкций, плакатов и даже художественных полотен на тракторную тему. Билет – 50 руб.

Музей магии

Санкт-Петербург

Тайное знание и секреты фокусников

Вы узнаете, как создаются иллюзии, сфотографируете собственный сеанс левитации, испытаете эффект гильотины и взлетите на метле. Можно увидеть механизмы и автоматы для показа фокусов и подлинный реквизит Гарри Гудини и Дэвида Копперфильда, а ещё – побывать на шуточном спиритическом сеансе. Каждый час в музее проходят шоу, где фокусники учат гостей своим трюкам, обзавестись же необходимым инвентарём для самостоятельных тренировок можно в сувенирном магазине. Билет – 600 руб.

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пресс-служба Музея магии Музей магии в Санкт-Петербурге

Атомный ледокол «Ленин»

Мурманск, Мурманская область

Первое в мире судно с ядерной силовой установкой

Каждый из его реакторов был в три с половиной раза мощнее первой атомной электростанции СССР. После 30 лет службы ледокол бросил якорь в последний раз и превратился в музей. Во время экскурсии по этому плавучему городу можно посетить кают-компанию, кухню и столовую, машинное отделение, стоматологический кабинет и даже капитанскую рубку. После стоит уделить время и интерактивной выставке «Атом и Арк­тика» об истории атомного ледокольного флота, развитии Северного морского пути и полярной экологии – на больших экранах рассказывают обо всех видах льда, с которыми приходится сталкиваться ледоколам, и показывают интервью с капитанами, также можно поиграть в симулятор проводки каравана судов. Билет – 500 руб.