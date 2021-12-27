Горы в городе: 10 «домашних» горнолыжных курортов
«Бобровый лог», Красноярск
Чтобы оказаться среди дикой природы, красноярцам далеко ехать не нужно – достаточно перебраться на правый берег Енисея. Здесь на крутых сопках у городской окраины расположен фанпарк «Бобровый лог» – последний форпост цивилизации, за которым разливается зелёное море тайги с торчащими из него скалами национального парка «Красноярские Столбы». Фанпарк работает круглый год.
Летом сюда приезжают, чтобы устраивать пикники, гулять по заповедным тропам, купаться в открытом бассейне и кататься на родельбане. А зимой на сопках открываются горнолыжные спуски, обслуживаемые двумя кресельными подъёмниками.
Здесь 17 трасс с перепадом высот до 350 мет-ров (половина имеет сертификаты FIS), сноупарк и горка для катания на «ватрушках». А подкрепиться после катания стоит в одном из лучших в Красноярске ресторанов сибирс-кой кухни «Хозяин тайги», оформленном в стиле известного фильма, – многие предметы интерьера были подарены участниками съёмок и родными Владимира Высоцкого.
Сезон – с ноября по апрель.
Катание – около 11 км трасс.
Абонемент на 5 подъёмов – 392–700 руб. в зависимости от сезона и дня недели, есть льготный тариф для школьников, студентов и пенсионеров.
Аренда снаряжения – 800–1250 руб. в день. В прокате также можно взять комплект одежды для катания, маску и перчатки.
«Горный воздух», Южно-Сахалинск
Спуски и трамплины на горе Большевик появились ещё в те времена, когда расположенный у её подножия город звался не Южно-Сахалинск, а Тоёхара. Добраться от его центра до зоны катания можно всего за несколько минут, но возможностям этого городского склона позавидуют иные высокогорные локации: целых 14 трасс солидной длины, самая протяжённая из которых тянется на 4,2 километра, и четыре подъёмника, включая современную кабину.
Хотя Большевик и соседняя с ним сопка Красная ростом всего 600 и 779 метров, они достаточно круты, чтобы впечатлить опытных лыжников и сноубордистов интересными спусками с перепадом высот до полукилометра, – недаром в советское время в Южно-Сахалинске тренировались спортсмены-олимпийцы. Впрочем, и начинающим здесь есть чем заняться, ведь несложных пологих выкатов с красивыми видами тоже хватает. Для замёрзших и проголодавшихся открыты четыре кафе, а остановиться можно на турбазе «Горный воздух».
Сезон – с декабря по апрель.
Катание – 25 км трасс.
Абонемент на разовый подъём – 150–300 руб., ски-пасс на день – от 750 руб.
Аренда снаряжения – от 1500 руб. в день. В прокате также можно взять костюм для катания и маску.
«Свияжские холмы», Казань
Горнолыжный комплекс расположен в предместьях Казани по соседству со знаменитым островом-градом Свияжск и заповедником у слияния Волги, Свияги и Сулицы. Дорога сюда от кремлёвских стен займёт не больше получаса. Высокие живописные холмы над Свиягой при строительстве курорта ещё подсыпали, так что спускающиеся по их бокам трассы вышли довольно значительной для Центральной России длины – больше километра. Спусков всего пять, они хорошо ухожены, и к ним прилагаются три кресельных подъёмника, учебный склон для новичков, трасса для катания на ватрушках и беговая лыжня.
«Свияжские холмы» называют себя городом-курортом, и это не преувеличение: несколько лет назад после масштабной реновации здесь появилась целая альпийская деревня с гостиницами и коттеджами, десятком ресторанов, кафе и банкетных залов и прочей инфраструктурой, позволяющей прекрасно отдыхать в любое время года.
Зимой, помимо катания, тут можно встать на коньки, поупражняться в стендовой стрельбе, сыграть в боулинг или бильярд и расслабиться в спа. А летом начинают работать пляж у отрытого бассейна и дизайнерское гольф-поле.
Сезон – с декабря по март.
Катание – более 4 км трасс.
Абонемент на 7 подъёмов – от 700 руб.
Аренда снаряжения – от 1200 руб. в день.
«Манжерок», Горно-Алтайск
Красивое озеро в получасе езды от столицы Горного Алтая прославилось в середине 60-х, когда здесь проводили фестиваль советско-монгольской дружбы – написанная для него и исполненная Эдитой Пьехой песенка «Что такое Манжерок?» стала всесоюзным хитом. А сегодня на берегу озера стремительно растёт один из лучших горнолыжных центров за Уралом.
Первые трассы на горке Малая Синюха проложили лет двадцать тому назад, но потом скромный курорт выкупил Сбербанк. Теперь зона катания каждый год увеличивается вдвое, а трассы обслуживают самая современная в республике гондола, два новеньких кресла и траволатор на учебном склоне. Спуски несложные, но довольно длинные, так что даже опытным приятно прокатиться – особенно после хорошего снегопада. Для новичков же место вообще подходит идеально. Тем более что к трассам прилагается много развлечений для всей семьи, гостиничные шале, несколько кафе и отличный ресторан «Горный» с сибирской кухней.
Сезон – с декабря по апрель.
Катание – около 20 км трасс.
Ски-пасс на день – от 1200 руб.
Аренда снаряжения – от 950 руб. в день. Напрокат выдают перчатки, маски и экшн-камеры.
«Чекерил», Ижевск
Раньше на этом высоком, окружённом густым хвойным лесом холме в нескольких минутах езды от города располагалась база отдыха для руководства Ижевского машиностроительного завода. В середине нулевых на её месте решили сделать первый горнолыжный центр Удмуртии. Холму добавили роста, что позволило проложить по его бокам трассы протяжённостью от 630 до 1110 метров – их семь, они широки и достаточно ухоженны, чтобы ежегодное первенство Республики проводили именно на склонах «Чекерила».
Помимо лыжных спусков здесь есть сноупарк и три трассы разной сложности для тюбинга и санок. Среди других доступных гостям развлечений – большой ледовый дворец, батутный центр, конюшни и банный комплекс. В течение следующих нескольких лет обещают построить полигон для картинга и стрелковый комплекс: в конце концов, мы на родине Калашникова. От центра Ижевска до «Чекерила» получится добраться даже на обычном рейсовом автобусе, но можно и поселиться в отеле прямо у подножия холма.
Сезон – с конца ноября по апрель.
Катание – 5,4 км трасс.
Ски-пасс на день – от 600 руб.
Аренда снаряжения – от 350 руб. в час.
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022Подробнее об этом номере
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