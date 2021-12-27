Горы в городе: 10 «домашних» горнолыжных курортов

Чтобы оказаться среди дикой природы, красноярцам далеко ехать не нужно – достаточно перебраться на правый берег Енисея. Здесь на крутых сопках у городской окраины расположен фанпарк «Бобровый лог» – последний форпост цивилизации, за которым разливается зелёное море тайги с торчащими из него скалами национального парка «Красноярские Столбы». Фанпарк работает круглый год.

Летом сюда приезжают, чтобы устраивать пикники, гулять по заповедным тропам, купаться в открытом бассейне и кататься на родельбане. А зимой на сопках открываются горнолыжные спуски, обслуживаемые двумя кресельными подъёмниками.

Здесь 17 трасс с перепадом высот до 350 мет-ров (половина имеет сертификаты FIS), сноупарк и горка для катания на «ватрушках». А подкрепиться после катания стоит в одном из лучших в Красноярске ресторанов сибирс-кой кухни «Хозяин тайги», оформленном в стиле известного фильма, – многие предметы интерьера были подарены участниками съёмок и родными Владимира Высоцкого.

Сезон – с ноября по апрель.

Катание – около 11 км трасс.

Абонемент на 5 подъёмов – 392–700 руб. в зависимости от сезона и дня недели, есть льготный тариф для школьников, студентов и пенсионеров.

Аренда снаряжения – 800–1250 руб. в день. В прокате также можно взять комплект одежды для катания, маску и перчатки.