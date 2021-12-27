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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Traveler

Греческий орешек: фотоархив

National Geographic Россия
27 декабря 2021
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Фото сделано около 1932 года. Монастырь Святого Николая Анапавса был заброшен в начале XX столетия и восстановлен лишь в 1960-х.
Фото: Mary Evans Picture Library / EAST NEWS
В этом году Греция с размахом отметила 200-летний юбилей сопротивления турецкому владычеству – под властью Османской империи страна находилась почти четыре века.

Интересно, что в 1821 году именно в монастыре Святая лавра на Пелопоннесе впервые был поднят революционный флаг и прозвучал знаменитый боевой клич «свобода или смерть». Но задолго до этих драматичных событий афонские монахи, бежавшие от нападений корсаров, религиозных гонений и мирской суеты, основали монастырский комплекс на скалах Метеор, само название которых можно перевести как «небесные».

Скалы, в которые будто вросли Метеорские монастыри, сложены из смеси песчаника и обломочной горной породы. Это то, что осталось от дна давным-давно исчезнувшего моря, – над образовавшимся 600-метровым плато в течение десятков миллионов лет методично трудилась эрозия.

Основанный в начале XIV столетия монастырь Святого Николая Анапавса (Утешителя) – один из шести (четырёх мужских и двух женских) сохранившихся в Метеорах. Он расположен на высоте 419 метров над уровнем моря – до начала XX века монахи использовали верёвочную лестницу, но в наши дни попасть в обитель можно по ступенькам, часть из которых выбиты в скале. Храм Святого Николая известен средневековыми фресками художника Феофана Стрелидзаса, основателя критской школы иконописи.

National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

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