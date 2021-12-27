Греческий орешек: фотоархив

Интересно, что в 1821 году именно в монастыре Святая лавра на Пелопоннесе впервые был поднят революционный флаг и прозвучал знаменитый боевой клич «свобода или смерть». Но задолго до этих драматичных событий афонские монахи, бежавшие от нападений корсаров, религиозных гонений и мирской суеты, основали монастырский комплекс на скалах Метеор, само название которых можно перевести как «небесные».

Скалы, в которые будто вросли Метеорские монастыри, сложены из смеси песчаника и обломочной горной породы. Это то, что осталось от дна давным-давно исчезнувшего моря, – над образовавшимся 600-метровым плато в течение десятков миллионов лет методично трудилась эрозия.

Основанный в начале XIV столетия монастырь Святого Николая Анапавса (Утешителя) – один из шести (четырёх мужских и двух женских) сохранившихся в Метеорах. Он расположен на высоте 419 метров над уровнем моря – до начала XX века монахи использовали верёвочную лестницу, но в наши дни попасть в обитель можно по ступенькам, часть из которых выбиты в скале. Храм Святого Николая известен средневековыми фресками художника Феофана Стрелидзаса, основателя критской школы иконописи.