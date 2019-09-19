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National Geographic Traveler

Гренада: острова везения

National Geographic Traveler
19 сентября 2019
Гренада. Фото: Офис по туризму
Гренада. Фото: Офис по туризму
Гренада. Фото: Офис по туризму
Крошечная Гренада, расположенная в Карибском море на архипелаге из семи вулканических островов, – не самое известное в России направление для туризма, и вряд ли многие с ходу найдут эту крошечную страну на карте. Совместная фотовыставка посольства Гренады в России и National Geographic Traveler, которая пройдёт на Никольской улице с 30 сентября по 30 октября, станет самым убедительным приглашением на эти экзотические острова специй.

Мал золотник, да дорог – эти слова вполне можно отнести к Гренаде, крупнейшему и важнейшему из островов страны. На его плодородных почвах выращивают, среди прочего, гвоздику, корицу, имбирь, ваниль, красный перец, куркуму и мускатный орех, который даже изображён на национальном флаге, ведь Гренада – один из главных мировых производителей специй и пряностей. 

Райский уголок, открытый Колумбом в конце XV века, не случайно столь популярен среди европейцев и американцев – здесь ласковое море, отличные пляжи (например, пляж Гранд-Анс неоднократно признавался лучшим в мире), шикарные отели, самобытная креольская культура и кухня, изумрудные горы и тропические леса, более 30 дайв-сайтов с первозданными подводными кущами и гостеприимные марины, с каждым годом принимающие у себя всё больше регат. 

Среди обязательных к посещению мест – очаровательная столица Гренады Сент-Джорджес с узкими улочками, выкрашенными во все цвета радуги домами, колоритным рынком и старинным фортом, плантация специй Бельмонт с 300-летней историей, одна из старейших на Карибах ромовых фабрик и национальный парк Гранд-Этан.

Гренада. Фото: Офис по туризму
А если захочется спокойствия и уединения, можно провести день на островках Карику и Пти-Мартиник – отдыхая на пляже, отдавая должное свежайшим морепродуктам и учась у островитян жить медленно, размеренно, а главное – в своё удовольствие.
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