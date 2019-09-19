Гренада: острова везения

Мал золотник, да дорог – эти слова вполне можно отнести к Гренаде, крупнейшему и важнейшему из островов страны. На его плодородных почвах выращивают, среди прочего, гвоздику, корицу, имбирь, ваниль, красный перец, куркуму и мускатный орех, который даже изображён на национальном флаге, ведь Гренада – один из главных мировых производителей специй и пряностей.

Райский уголок, открытый Колумбом в конце XV века, не случайно столь популярен среди европейцев и американцев – здесь ласковое море, отличные пляжи (например, пляж Гранд-Анс неоднократно признавался лучшим в мире), шикарные отели, самобытная креольская культура и кухня, изумрудные горы и тропические леса, более 30 дайв-сайтов с первозданными подводными кущами и гостеприимные марины, с каждым годом принимающие у себя всё больше регат.

Среди обязательных к посещению мест – очаровательная столица Гренады Сент-Джорджес с узкими улочками, выкрашенными во все цвета радуги домами, колоритным рынком и старинным фортом, плантация специй Бельмонт с 300-летней историей, одна из старейших на Карибах ромовых фабрик и национальный парк Гранд-Этан.