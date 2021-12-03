Испытать снежность: 7 причин провести зимние каникулы в Челябинской области

Самый известный и крупный курорт – ГЛЦ «Солнечная долина», который расположен в сотне километров от Челябинска вблизи города Миасс. Здесь 12 горнолыжных трасс (в этом сезоне появятся ещё 2) общей протяжённостью 8 км – кстати, на километровой трассе «Известная» даже проводятся международные соревнования, – а также несколько спортивных трасс для кросса, хафпайпа и слоупстайла и один из лучших в России сноупарков.

Зимой по выходным и праздничным дням из столицы Южного Урала до «Солнечной долины» запускается мультимодальный маршрут «Снегирь» – электричка плюс автобус, благодаря которым добраться до курорта можно меньше чем за два часа. Среди других горнолыжных комплексов стоит отметить «Завьялиху», «Аджигардак» и «Миньяр».