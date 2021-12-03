Испытать снежность: 7 причин провести зимние каникулы в Челябинской области
Одно из таких направлений – расположенная на границе Европы и Азии Челябинская область, которая у многих по-прежнему ассоциируется лишь с промышленными предприятиями. И вот вам сразу семь главных причин приехать на Южный Урал зимой.
Прокатиться на горных лыжах и сноубордах
Мало кто знает, что в Челябинской области – с десяток горнолыжных комплексов, которые подойдут как для начинающих, так и для опытных райдеров. Они находятся не так далеко друг от друга, так что всего за одни выходные можно покорить сразу несколько склонов. Вдобавок, практически на всех есть вечернее освещение трасс, искусственное оснежение, трассы для фрирайда, тюбинговые горки и детские игровые зоны.
Самый известный и крупный курорт – ГЛЦ «Солнечная долина», который расположен в сотне километров от Челябинска вблизи города Миасс. Здесь 12 горнолыжных трасс (в этом сезоне появятся ещё 2) общей протяжённостью 8 км – кстати, на километровой трассе «Известная» даже проводятся международные соревнования, – а также несколько спортивных трасс для кросса, хафпайпа и слоупстайла и один из лучших в России сноупарков.
Зимой по выходным и праздничным дням из столицы Южного Урала до «Солнечной долины» запускается мультимодальный маршрут «Снегирь» – электричка плюс автобус, благодаря которым добраться до курорта можно меньше чем за два часа. Среди других горнолыжных комплексов стоит отметить «Завьялиху», «Аджигардак» и «Миньяр».
Освоить снегоход и сноубайк
Маленькое село Бедярыш в Катав-Ивановском районе Челябинской области известно многим любителям острых ощущений: зимой здесь наметает трёхметровые сугробы, которые идеально подходят для отработки трюков на снегоходах и сноубайках – снежных мотоциклах, у которых вместо переднего колеса лыжа, а вместо второго – гусеница, благодаря чему им нипочём резкие подъёмы, крутые спуски и практически любые сугробы.
В Бедярыше работает несколько баз отдыха, где можно не только найти компанию по интересам, но и взять в прокат всю необходимую технику и экипировку и испытать свои навыки на целине и в лабиринтах заснеженной тайги. Интересно, что это село – единственное место на Южном Урале, где сохранилась старинная пихтоварка – получаемое из пихтовой хвои масло используется в косметологии.
Собраться в поход
Простые зимние радости – плюхнуться в пышный сугроб, засунуть другу за шиворот снежок, нарисовать «ангелочка» и слепить снеговика – редко доступны жителям крупных городов. Но в уральских горах зима настоящая – белая, морозная, многоснежная. В национальных парках «Таганай» вблизи Златоуста и «Зюраткуль» около города Сатки хорошо и летом, и зимой. Длительные походы за таёжной романтикой и несложные восхождения на южноуральские вершины доступны круглый год – главные тропы промаркированы, а на маршрутах работают отапливаемые приюты.
Кстати, в «Зюраткуле» помимо знаменитого ледяного фонтана, представляющего собой ярко-голубую сосульку высотой до 15 метров (замерзающая в морозы струя бьёт из артезианской скважины), можно посетить и дом лося «Сохатка» – реабилитационный центр для лосят, оставшихся без мам по вине браконьеров. Зимой подросшие «выпускники» возвращаются сюда, чтобы подкормиться. Планируя визит к сохатым, не забудьте морковку, яблоко или кочерыжку – повышенное внимание вам будет обеспечено!
Искупаться в горячих источниках
Есть на Южном Урале и свои термальные курорты – пусть их немного, зато какие! Открытые и закрытые бассейны расположены в селе Еткуль – это комплексы «Баден-Баден» и «Александрия». Вода в них поступает из скважин, пробуренных до глубины 200 метров. Есть термальный водно-развлекательный центр и в самом Челябинске, он назван просто и ёмко – VODA. Нежиться в горячей воде под падающими снежинками – особое удовольствие. К тому же кроме термальных бассейнов эти аквакомплексы включают в себя различные бани, сауны и хаммамы, медицинские и спа-центры, безопасные купальные зоны для детей и уютные кафе.
Из путешествия по Челябинской области можно привезти домой такой необычный сувенир, как частичка знаменитого метеорита, пронесшегося над регионом 15 февраля 2013 года. Диаметр у этой «падающей звезды» оказался 19 метров, масса – около 11 000 т, кинетическая энергия была сопоставима с десятками атомных бомб. Осколки метеорита разлетелись на расстояние в 80 км, а самый крупный из найденных – он был поднят со дна озера Чебаркуль, его вес превышает 500 кг – хранится под стеклянным куполом в Челябинске, в Государственном историческом музее Южного Урала. К каждому купленному фрагменту Челябинского метеорита прилагается сертификат подлинности.
Отправиться на зимнюю рыбалку
Зимняя подлёдная рыбалка – удовольствие для опытных и терпеливых. И многочасовое медитативное сидение у лунки обязательно будет вознаграждено: в южноуральских озёрах (а их в регионе более трёх тысяч – например, Увильды, Аргази, Иткуль, Чебакуль, Чебаркуль) водятся карп, щука, сом, чебак и даже хариус. Многие естественные и искусственные водоёмы области относятся к тем или иным рыбоводческим хозяйствам. Стоимость рыбалки на них – от 200 рублей за путёвку.
Промчаться на собачьей упряжке
Жизнерадостные хаски и лайки всегда готовы отправиться в путь и с ликующим нетерпением тянут вперёд нарты. В Челябинской области несколько хаски-центров, и наиболее популярный из них – «Аквилон». Здесь можно окунуться в культуру северных народов России и мира, на один день стать викингом или шаманом, пообщаться с весёлыми и дружелюбными собаками и испытать себя в ремесле погонщика-каюра.
Попробовать уральскую кухню
На свежем воздухе аппетит разыгрывается нешуточный. И утолить его лучше всего блюдами уральской кухни в многочисленных кафе и ресторанах региона. Например, в «Счастливом кузюке» в Златоусте можно попробовать жаркое из косули, закуску из заячьих почек, калью в горшочке, черёмуховый сметанник и травяной чай в берестяном чайнике. А в единственном в России музее пельменя в Миассе всех желающих приглашают попробовать 30 видов пельменей и вареников с различными начинками (например, с редькой, щукой, опятами и брусникой), а также пройти мастер-класс по лепке и придумать свой собственный оригинальный защип.
Все подробности – на официальном туристическом портале Челябинской области.