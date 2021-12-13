Как провести длинные выходные в Дрездене и окрестностях

Дрезден – столицу Саксонии – называют «Флоренцией на Эльбе». Свой роскошный барочный облик исторический центр города обрёл в XVII–XVIII веках, когда он был резиденцией курфюрста и важнейшим культурным центром Европы. Построенный в едином стиле Альтштадт – Старый город – поражает своей красотой, недаром его многочисленные архитектурные шедевры современники сравнивали с застывшей в камне музыкой.

В феврале 1945-го эта прекрасная музыка смолкла, заглушённая рёвом бомбардировщиков, и от дрезденского великолепия остались лишь дымящиеся руины. В музее «Дрезденский Панометр», устроенном в бывших газгольдерах, можно увидеть исполинскую (высотой 27 и диаметром 107 метров) панорамную картину художника Ядегара Азизи – он создал её на основе снимка, сделанного всего через пару дней после того налёта, – и оценить масштабы разрушений. Долгие годы Альтштадт восстанавливали буквально по кирпичику, бережно используя каждый уцелевший фрагмент, – их и сегодня легко отличить по закопчённым камням. Ставшая символом города церковь Фрауэнкирхе, замок-резиденция, чья внешняя стена украшена самым большим в мире панно из 25 000 плиток майсенского фарфора, Академия искусств с её изящным куполом, дворец Цвингер, великолепная Опера Земпера: в этом музее под открытым небом едва ли не каждое здание – уникальный и бесценный экспонат.

Впрочем, большинство из них и сами – интереснейшие музеи, экспозиции которых к тому же постоянно дополняются. Например, в музее-крепости, расположенном в казематах под живописной террасой Брюля, недавно запустили мультимедийные туры Festung Experience, позволяющие совершить путешествие в прошлое. А в Галерее старых мастеров – той самой, где хранят «Сикстинскую мадонну» Рафаэля и «Прекрасную шоколадницу» Лиотара, – теперь можно увидеть всю историю дворца Цвингер в купольном зале виртуальной реальности Zwinger Xperience. Всего же в Дрездене более 50 музеев. Некоторые из них входят в ассоциацию «Государственные собрания искусства», и посетить их можно по единому абонементу.

К Рождеству залитый праздничными огнями Альтштадт превращается в ожившую сказку. В конце ноября здесь открываются десятки рождественских базаров, в том числе старейший в Германии Штрицельмаркт, существующий с 1434 года. Как и 587 лет назад, жители и гости Дрездена приходят на площадь Альтмаркт, чтобы выпить горячего глинтвейна с пряностями и полакомиться штолленами. Особый рождественский кекс с изюмом и цукатами – главную гастрономическую достопримечательность города – можно попробовать только зимой. И кстати, штоллен не черствеет много месяцев, только набирает вкус и аромат, так что лучшего подарка из рождественского Дрездена не найти – если, конечно, у вас хватит силы воли не слопать все подарки самостоятельно.