Как провести длинные выходные в Дрездене и окрестностях
День 1. Культурная программа
Дрезден – столицу Саксонии – называют «Флоренцией на Эльбе». Свой роскошный барочный облик исторический центр города обрёл в XVII–XVIII веках, когда он был резиденцией курфюрста и важнейшим культурным центром Европы. Построенный в едином стиле Альтштадт – Старый город – поражает своей красотой, недаром его многочисленные архитектурные шедевры современники сравнивали с застывшей в камне музыкой.
В феврале 1945-го эта прекрасная музыка смолкла, заглушённая рёвом бомбардировщиков, и от дрезденского великолепия остались лишь дымящиеся руины. В музее «Дрезденский Панометр», устроенном в бывших газгольдерах, можно увидеть исполинскую (высотой 27 и диаметром 107 метров) панорамную картину художника Ядегара Азизи – он создал её на основе снимка, сделанного всего через пару дней после того налёта, – и оценить масштабы разрушений. Долгие годы Альтштадт восстанавливали буквально по кирпичику, бережно используя каждый уцелевший фрагмент, – их и сегодня легко отличить по закопчённым камням. Ставшая символом города церковь Фрауэнкирхе, замок-резиденция, чья внешняя стена украшена самым большим в мире панно из 25 000 плиток майсенского фарфора, Академия искусств с её изящным куполом, дворец Цвингер, великолепная Опера Земпера: в этом музее под открытым небом едва ли не каждое здание – уникальный и бесценный экспонат.
Впрочем, большинство из них и сами – интереснейшие музеи, экспозиции которых к тому же постоянно дополняются. Например, в музее-крепости, расположенном в казематах под живописной террасой Брюля, недавно запустили мультимедийные туры Festung Experience, позволяющие совершить путешествие в прошлое. А в Галерее старых мастеров – той самой, где хранят «Сикстинскую мадонну» Рафаэля и «Прекрасную шоколадницу» Лиотара, – теперь можно увидеть всю историю дворца Цвингер в купольном зале виртуальной реальности Zwinger Xperience. Всего же в Дрездене более 50 музеев. Некоторые из них входят в ассоциацию «Государственные собрания искусства», и посетить их можно по единому абонементу.
К Рождеству залитый праздничными огнями Альтштадт превращается в ожившую сказку. В конце ноября здесь открываются десятки рождественских базаров, в том числе старейший в Германии Штрицельмаркт, существующий с 1434 года. Как и 587 лет назад, жители и гости Дрездена приходят на площадь Альтмаркт, чтобы выпить горячего глинтвейна с пряностями и полакомиться штолленами. Особый рождественский кекс с изюмом и цукатами – главную гастрономическую достопримечательность города – можно попробовать только зимой. И кстати, штоллен не черствеет много месяцев, только набирает вкус и аромат, так что лучшего подарка из рождественского Дрездена не найти – если, конечно, у вас хватит силы воли не слопать все подарки самостоятельно.
День 2. Вольная программа
Если покинуть пышный барочный Альтштадт и перебраться на другой берег Эльбы, может показаться, что вы очутились в совершенно другом городе. Так и есть – это Нойштадт, «Новый город», и в этой части Дрездена уже совсем другая атмосфера и другие достопримечательности: стрит-арт и художественные галереи, хипстерские бары и этнические закусочные, модные танцевальные клубы в бывших мрачных промзонах.
Нойштадт – тоже музей, но уже современного искусства, где дома и улицы превращают в арт-объекты. Такие, как Военно-исторический музей, реконструированный по проекту Даниэля Либескинда и словно пронзённый исполинским клином из стекла и стали. Или пассаж «Кунстхоф» – пять двориков с расписными стенами: в одном жуёт стену многоэтажный жираф, в другом играют в догонялки загадочные длинношеие существа, в третьем водосточные трубы превратились в духовой оркестр, готовый давать ноктюрны. В Нойштадте невероятное количество удивительных лавок, торгующих эзотерическими книгами, старыми пластинками, смешными поделками ручной работы и веганскими продуктами. Не пропустите молочный магазин Пфунда, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый красивый в мире, – зайти в него стоит не только ради стен, покрытых антикварной вручную расписанной плиткой, но и ради сырных дегустаций.
Сердце этого самобытного района – квартал Ойсере-Нойштадт, обитатели которого однажды решили создать собственное независимое государство «Разноцветная республика Нойштадт». Обвели границы белой краской, придумали герб с Микки-Маусом, напечатали деньги, избрали органы управления – к примеру, Министерство наплевательского отношения к финансам и Министерство вандализма и подводных лодок, и объявили главный республиканский закон – каждый год отмечать день рождения BRN грандиозным фестивалем. Белая краска давно стёрлась, правительство самораспустилось, но день рождения «Разноцветной республики» до сих пор празднуют всем Дрезденом, веселясь так, что слышно даже в Альтштадте.
Именно из Нового города – с променада Кёнигсуфер («Королевский берег»), идущего вдоль Эльбы, – открывается самый фотогеничный вид на город Старый. Здесь постоянно что-то происходит: уличные концерты, городские фестивали, кинопоказы под открытым небом и танцевальные флешмобы. Впрочем, хватит и одного заката над красующейся за рекой террасой Брюля, чтобы этот вечер навсегда остался в вашем сердце.
День 3. Активная программа
Эпический веломаршрут Elberadweg идёт вдоль Эльбы от её истока в Чехии и до впадения в Северное море. Проходит он и через Дрезден-Эльбланд, и это прекрасный способ изучить всё самое интересное, что есть в окрестностях города. Велосипеды можно взять в аренду – выдают и электробайки для ленивых, и шоссейные для любителей прокатиться с ветерком, и семейные модели с детскими креслами и прицепами. Вдоль дороги много кафе и биргартенов, сервисных центров и инфопунктов. А вернуться обратно можно на одном из колёсных пароходов из старейшей и самой большой музейной флотилии в мире, – они курсируют от террасы Брюля по всему Эльбланду.
Выбраться стоит, как минимум, в Лошвиц, где сохранились старейшие в Германии фуникулёр и подвесная канатная дорога, которым уже более ста лет, а вдоль берега вытянулись парадным строем величественные Эльбские дворцы – замки Альбрехтсберг, Экберг и Лингнершлосс.
Если не пожалеете сил и докатитесь до расположенного в 25 км ниже по течению Майсена, то наградой будут не только средневековые улочки, фотогеничная громадина крепости Альбрехтсбург и впечатляющий Музей фарфора, но и дегустации в Доме саксонских вин. Через Майсен проходит Sächischer Weinwanderweg – 90-километровый пеший маршрут по лучшим виноградникам Саксонии, и в окрестностях городка есть немало хозяйств, где туристам показывают все этапы производства вин, проводят дегустации и мастер-классы и, разумеется, угощают в ресторанах с хорошей винной картой.
Захватывающее путешествие вдоль течения Эльбы можно продолжить и дальше, в итоге добравшись до городка Торгау. Здесь сохранилась самая большая из резиденций саксонских князей – замок Хартенфельс, построенный в эпоху раннего Ренессанса и помнящий свадьбу наследника Петра I Алексея с брауншвейгской принцессой Шарлоттой.
Если же отправиться из Дрездена в другую сторону, окажетесь в Саксонской Швейцарии. Эльбские Песчаниковые горы – один из самых красивых природных парков Германии. Причудливые скалы, торчащие из земли словно пальцы троллей, столовые горы с плоскими вершинами и отвесными стенами, сосновые леса и красиво петляющая река – недаром пешеходный маршрут здесь зовётся Malerweg, «Дорога художников». Главная его достопримечательность – Бастайский мост, словно вырастающий из скал над 40-метровым ущельем.
Если получится, задержитесь в Саксонской Швейцарии ещё немного, чтобы увидеть Кёнигштайн, одну из самых могучих твердынь Европы. За 800-летнюю историю её ни разу не брали приступом, только измором – и то держать осаду пришлось четыре года. Но в канун Рождества и здесь открывается праздничный базар, превращающий суровую крепость в диснеевский замок, и эта игра контрастов впечатляет не меньше, чем эпические виды с бастионов. Не удивляйтесь – встречи на Эльбе обещают и не такие чудеса.