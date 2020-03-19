Калейдоскоп из миллионов картинок: круиз по Персидскому заливу

Вы читали в новостях про исследования британских учёных о том, что нервным женщинам нужно пить игристое каждый день? А мне кажется, что нервным – причём не только женщинам – нужно ехать в круиз. Когда за бортом тьма и бездна, ветер ревёт и волны плещут, а звёзды до сюрреализма огромные, это сильно помогает поделить свои печали на пятнадцать.

Правильный морской круиз – калейдоскоп из миллионов картинок. Вот я в первый раз еду в лифте со стеклянными стенами, а подо мной – десять этажей огней, которые переливаются всеми цветами радуги. Вот невозможных размеров лайнер (как эта махина вообще в состоянии куда-то плыть?!) начинает движение. Порт с его лодками, автомобилями и толпами пассажиров -уменьшается в размерах, а вместе с ними уменьшается в размерах всё то, что доставляло мне столько забот на берегу. Вот бармен смешивает для меня первый коктейль, вот казино наполняется дамами в вечернем и их кавалерами в шортах, а вот я внезапно танцую сальсу на открытой палубе с толпой итальянцев. Это правда я?!

Я не знаю ни одного другого способа путешествия, который создавал бы такую же яркую иллюзию праздника, как морской круиз. Кажется, что все вокруг пьют и пляшут, что-то отмечают и находят свою большую любовь – без перерывов на сон и отдых. Удивительно, но я не знаю другого способа путешествия, который одновременно с этим создавал бы и такую же яркую иллюзию уединения и покоя.

Возвращаешься в каюту, а там ждёт персональная нирвана – распахиваешь дверь балкона, занавески взлетают к потолку, ветер пропитан солью. Солнце светит только для меня, звёзды двусмысленно подмигивают, а море – шумит о самом приятном.

В Дубае картинки мелькают ещё быстрее. Натуральный Вавилон в Дубай-молле, пучеглазые рыбы в океанариуме, мороженое с золотой крошкой за сумасшедшие деньги – потом за считаные минуты солнце скатывается вниз, и в бархатной темноте взмывают к небесам музыкальные фонтаны. В Абу-Даби я стою на уровне 300 метров – на 74 этаже небоскрёба. Вообще-то я боюсь высоты, но тут она такая, что бояться уже совершенно бессмысленно, – и поэтому я подхожу вплотную к стеклу, дотрагиваюсь до него руками и зачарованно смотрю вниз на невероятное море огней. В Омане машина несётся по маскатскому проспекту и привозит меня в крошечный ресторан для местных: глиняные стены, маленькие комнатки без стульев и столов и вкуснейшая еда, которую нужно брать прямо руками, потому что приборов нет в принципе. Наш гид щеголяет в кипенно-белой рубахе-дишдаше. «Как же вы умудряетесь за весь день не посадить ни единого пятнышка на рукав?» – «О, так ведь мы учимся этому с детства».

На севере султаната, в Хасабе, владелец потрёпанной лодки везёт нас туда, где можно плавать с маской наперегонки с дельфинами. А потом с размаху ныряет в воду и набирает с прибрежных скал мешок пузатых ракушек, открывает их ржавым ножом и говорит единственную фразу, которую знает по-английски: «Сегодня нам улыбнулась удача».