Календарь: куда отправиться провожать зиму и встречать весну

27–29 февраля

Осло, Норвегия

Самый значимый в Скандинавии музыкальный фестиваль существует с 1998 года – правда, первые десять лет он кочевал по разным локациям. Если вы хотите знать, какую скандинавскую музыку будет слушать мир в недалёком будущем, этот фестиваль для вас. Röyksopp, MØ, Kings of Convenience, Сильвана Имам – все они выступали здесь прежде, чем прославиться, а в этом году в списке музыкантов – норвежец Cashmere Cat. Днём на фестивале проходят конференции, а ночью все участники и гости встречаются на танцполе. Стоимость билета – от €60.