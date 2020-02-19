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National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
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National Geographic Traveler

Календарь: куда отправиться провожать зиму и встречать весну

19 февраля 2020
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Фото: WBT - Alex Kouprianoff
Наступает самое весёлое время в году – вас ждут карнавалы, танцы и нескромные скоромные угощения.

Карнавал Бенша

23–25 февраля

Бенш, Бельгия

Достопримечательностей в Бенше, расположенном в часе езды от Брюсселя в регионе Валлония, – раз-два и обчёлся, но главная из них – ежегодный карнавал, который входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На три дня город охватывает поистине раблезианское безумие. По улицам марширует тысячная «армия» главных героев праздника – Жилей, очкариков-усачей в чёрно-жёлто-красных полосатых костюмах и восковых масках. Некоторые несут на головах гигантские плюмажи из страусиных перьев – символ уходящей зимы. Жили под барабанный бой забрасывают зрителей апельсинами, повсюду толпятся ряженые всех возрастов, по вечерам гремит канонада салюта, а на площадях водят хороводы.

Фестиваль by:Larm

27–29 февраля

Осло, Норвегия

Самый значимый в Скандинавии музыкальный фестиваль существует с 1998 года – правда, первые десять лет он кочевал по разным локациям. Если вы хотите знать, какую скандинавскую музыку будет слушать мир в недалёком будущем, этот фестиваль для вас. Röyksopp, MØ, Kings of Convenience, Сильвана Имам – все они выступали здесь прежде, чем прославиться, а в этом году в списке музыкантов – норвежец Cashmere Cat. Днём на фестивале проходят конференции, а ночью все участники и гости встречаются на танцполе. Стоимость билета – от €60.

Широкая масленица

24 февраля – 1 марта

Ярославль, Россия

Древний город на Волге гордо именует себя «отцом русской Масленицы». Именно здесь, на территории восстановленного Рубленого города, построенного специально к последнему визиту Николая II с семьёй, находится официальная «Резиденция Государыни Главной Масленицы страны». Праздникздесь можно отмечать круглый год, но в дни перед Великим постом гулянья – карнавалы, ярмарки, игрища, забавы и всеобщий пир с блинами – выплёскиваются из музея на улицы города. Как правило, главное чучело Масленицы сжигают в парке на городском острове Даманском.

 

Кулинарная ярмарка Pitti Taste

7–9 марта

Флоренция, Италия

Бывший железнодорожный вокзал Флоренции – вокзал Леопольда – и площадь вокруг него превращаются в огромный шведский стол, где можно попробовать самые изысканные блюда и узнать о самых свежих гастротрендах Италии. Pitti Taste – своего рода «дни высокой моды» в области кулинарии. Попробовать всё, что здесь представлено, невозможно при всём желании – имеет смысл записаться на экскурсию с дегустацией у лучших производителей, отобранных организаторами. Часть программы ярмарки проходит в ресторанах, кафе и барах города.