Календарь: причины променять домашний уют на зимние странствия

24–27 января

Порт-Линкольн, Австралия

В этот городок на юге Австралии добраться не так просто, но если вы охотитесь за необычными традициями, то вам здесь определённо понравится. Уже в 59-й раз жители города отмечают День Австралии грандиозным чемпионатом по метанию тунца. Но в программу «Тунарамы» также входят гонки на самодельных лодках (которые сооружаются тут же – на скорость), конкурс красоты среди сёрферов обоих полов, большая ярмарка с развлечениями для всей семьи и праздничный салют.