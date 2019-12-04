Календарь: причины променять домашний уют на зимние странствия

Фестиваль «Зима на Танторе»
19 декабря – 7 марта
Аль-Ула, Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии – рядом со старинным оазисом Аль-Ула – во второй раз пройдёт масштабный фестиваль «Зима на Танторе». Своё название он получил от солнечных часов, расположенных в Старом городе. Гости фестиваля, помимо прочего, смогут увидеть Мадаин-Салих – «саудовскую Петру», исследовать пустыню во время джип-сафари и прогулок на лошадях, багги, воздушных шарах и винтажных самолётах времён Второй мировой войны, увидеть скачки и аудиовизуальное шоу с 3D-мэппингом на скалах, попробовать местную кухню, посетить колоритные базары и поп-ап корнеры мировых брендов, а главное – побывать на концертах музыкальных звёзд в специально построенном зале с зеркальными стенами.
Средневековый Новый год
24–31 декабря
Выборг, Россия
Чтобы погрузиться в атмосферу рыцарских праздников, не обязательно ехать в далёкую Скандинавию. Выборгский замок, основанный шведами ещё в XIII веке, в предновогодние дни переносит своих гостей в Средневековье – здесь можно пострелять из лука и арбалета, померить доспехи и, конечно, подняться на главную башню Святого Олафа. А после – посетить новогоднюю ярмарку на Рыночной площади и попробовать выборгский крендель. Многие рестораны в центре города в эти дни устраивают тематические ужины.
Фестиваль классической музыки
4–12 января
Картахена, Колумбия
Один из самых масштабных фестивалей классической музыки, созданный в 2007 году пианистом Чарльзом Уодсвортом, вполне достоин стать изюминкой вашего путешествия в Южную Америку. На площадях, в церквях и залах Старого города, который считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходят концерты музыкантов со всего мира. Выступления связаны общей темой – в 2020 году это смена классического периода музыки бурной эпохой романтизма.
Фестиваль «Тунарама»
24–27 января
Порт-Линкольн, Австралия
В этот городок на юге Австралии добраться не так просто, но если вы охотитесь за необычными традициями, то вам здесь определённо понравится. Уже в 59-й раз жители города отмечают День Австралии грандиозным чемпионатом по метанию тунца. Но в программу «Тунарамы» также входят гонки на самодельных лодках (которые сооружаются тут же – на скорость), конкурс красоты среди сёрферов обоих полов, большая ярмарка с развлечениями для всей семьи и праздничный салют.