Купи меня, если сможешь: правила шопинга в путешествиях

Если за границей вы намерены серьёзно обновить гардероб, а не просто купить пару футболок с символикой страны, то при планировании стоит учитывать расписание сезонных распродаж. Зимой раньше всех в Европе цены сбрасывают в Германии: в Мюнхене, Берлине и Дюссельдорфе – городах с самым большим количеством магазинов. Одежду и обувь, игрушки и товары для дома здесь начинают продавать с внушительными скидками уже во второй половине декабря – идеально, чтобы приобрести новогодние подарки. После праздников подтягиваются другие европейские страны. Например, в Италии по сложившейся традиции резкое падение цен начинается в первый понедельник или субботу января (в зависимости от региона). Как правило, за вещами со скидками от 30 до 70% все стремятся в столицу моды – Милан, однако тихие Верона или Болонья тоже не разочаруют в выборе, очереди на кассах там будут значительно меньше, вероятность найти свой размер – больше. А вот Франция скидками не балует: бутики в Париже снижают цены максимум вдвое, зато сюда традиционно принято летать за качественной парфюмерией и косметикой. Лайфхак: перед тем как пойти в бутик за определённой вещью, уточните её стоимость у мировых онлайн-ретейлеров (Farfetch, YOOX Net-a-Porter, Mytheresa, Shopbop) – иногда выходит дешевле даже с учётом доставки в Россию. Что касается летних скидок, то здесь на передовой – Испания, сезонные коллекции распродаются уже в начале июня.

За пределами Европы правила шопинга меняются. Например, особенность США в том, что цены указаны без НДС, так что к сумме на бирке нужно прибавлять от 4 до 15% (ставка у каждого штата своя) – в результате вещь за $100 может обойтись вам во все $115. Американцы уже по привычке считают проценты в уме, а вот туристы каждый раз расстраиваются на кассе. Но есть и светлая сторона: обвал цен здесь происходит по случаю любого праздника. Самые низкие встречаются в период между Днём благодарения (4-й четверг нояб-ря) и католическим Рождеством (24 декабря), а если вы собрались в Штаты летом, то помните о Дне независимости (4 июля). В онлайн-шопинге любимой традицией американцев стал «Киберпонедельник» (Cyber Monday), эквивалент «Чёрной пятницы» (Black Friday) в обычных магазинах. Он проходит перед Днём благодарения, в этом году – 2 декабря.