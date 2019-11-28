Купи меня, если сможешь: правила шопинга в путешествиях

Распродажи
Если за границей вы намерены серьёзно обновить гардероб, а не просто купить пару футболок с символикой страны, то при планировании стоит учитывать расписание сезонных распродаж. Зимой раньше всех в Европе цены сбрасывают в Германии: в Мюнхене, Берлине и Дюссельдорфе – городах с самым большим количеством магазинов. Одежду и обувь, игрушки и товары для дома здесь начинают продавать с внушительными скидками уже во второй половине декабря – идеально, чтобы приобрести новогодние подарки. После праздников подтягиваются другие европейские страны. Например, в Италии по сложившейся традиции резкое падение цен начинается в первый понедельник или субботу января (в зависимости от региона). Как правило, за вещами со скидками от 30 до 70% все стремятся в столицу моды – Милан, однако тихие Верона или Болонья тоже не разочаруют в выборе, очереди на кассах там будут значительно меньше, вероятность найти свой размер – больше. А вот Франция скидками не балует: бутики в Париже снижают цены максимум вдвое, зато сюда традиционно принято летать за качественной парфюмерией и косметикой. Лайфхак: перед тем как пойти в бутик за определённой вещью, уточните её стоимость у мировых онлайн-ретейлеров (Farfetch, YOOX Net-a-Porter, Mytheresa, Shopbop) – иногда выходит дешевле даже с учётом доставки в Россию. Что касается летних скидок, то здесь на передовой – Испания, сезонные коллекции распродаются уже в начале июня.
За пределами Европы правила шопинга меняются. Например, особенность США в том, что цены указаны без НДС, так что к сумме на бирке нужно прибавлять от 4 до 15% (ставка у каждого штата своя) – в результате вещь за $100 может обойтись вам во все $115. Американцы уже по привычке считают проценты в уме, а вот туристы каждый раз расстраиваются на кассе. Но есть и светлая сторона: обвал цен здесь происходит по случаю любого праздника. Самые низкие встречаются в период между Днём благодарения (4-й четверг нояб-ря) и католическим Рождеством (24 декабря), а если вы собрались в Штаты летом, то помните о Дне независимости (4 июля). В онлайн-шопинге любимой традицией американцев стал «Киберпонедельник» (Cyber Monday), эквивалент «Чёрной пятницы» (Black Friday) в обычных магазинах. Он проходит перед Днём благодарения, в этом году – 2 декабря.
Только в США есть особая услуга – rain check (это термин, пришедший из бейсбола). Если во время распродажи товар, который вы искали, закончился, на кассе можно запросить подтверждающую этот факт бумагу – с ней вы сможете купить вещь со скидкой, когда она снова появится на полках (даже после завершения сейла). Просто спросите в магазине, оформляют ли они rain check.
У тех, кто пропустил зимние скидки в Европе и США, есть шанс успеть на них в Китае. В Поднебесной жизнь идёт по своему календарю, и 2020 год тут встретят 25 января. За пару недель до этого цены круто снижаются и будут держаться на таком уровне вплоть до начала февраля. Оказавшись в Пекине, не теряя времени, отправляйтесь в торговый центр Golden Resources Mall, один из самых больших в Азии.
Аутлеты
По крайней мере один аутлет – целая «торговая деревня» – есть при каждом крупном европейском городе. Под Миланом – знаменитый Serravalle с более чем двумя сотнями магазинов, ближе к Бергамо – Franciacorta, примерно в равнозначном расстоянии от Кёльна, Дюссельдорфа и Эйндховена – Designer Outlet Roermond, а близ Мюнхена – Ingolstadt Village. Будьте готовы к тому, что посещение любого из них займёт целый день. Для многих туристов поездка в аутлет, где распродажи продолжаются круглый год, сравнима с вылазкой на охоту, на которой есть шанс убить сразу двух зайцев – уехать с чемоданом покупок и не потратить лишнего.
Шопоголики советуют: первым делом зайдите на сайт аутлета, чтобы ознакомиться с перечнем всех представленных в нём брендов, так как одного-единственного нужного вам среди них может и не оказаться. Кроме того, заранее изучите карту территории и наметьте приблизительный маршрут – это позволит избежать суеты и случайных трат, когда окажетесь на месте. А ещё за месяц-два до вылета полезно подписаться в соцсетях на аккаунты нужных аутлетов, чтобы оперативно узнавать о новых акциях и дополнительных скидках.
Основной минус в том, что предсказать ассортимент и выяснить, есть ли в наличии ваш размер, невозможно. Чисто итальянским явлением считаются spacci di fabbrica (спатчи) – магазины-аутлеты, которые работают напрямую с фабриками-изготовителями. Самыми любимыми у миланцев стали D Magazine Outlet, Diffusione Tessile и Condorpеlli S.p.A. С длинным рейлом, как с корзиной, вы пройдётесь вдоль прилавков в культовом Glamood. Ворохи сваленных в беспорядке вещей и необходимость долго искать что-то стоящее внешне делают спатчи похожими на секонд-хенды. Но не стоит жалеть сил и времени – это именно тот случай, когда надо «выследить добычу». За обувью поезжайте в область Марке – пара туфель Prada, Tod’s, Armani, Fabi или другого люксового бренда при должном везении обойдётся вам по цене масс-маркета. Учтите, что в аутлетах вам будут рады оформить Tax Free, а вот спатчи вряд ли в этом помогут – и так всё дешевле некуда.
Возврат НДС
В цену товара во многих странах включён налог на добавленную стоимость (НДС), и, в отличие от местных жителей, туристы при выезде на родину имеют право получить его назад – так работает международная система Tax Free. Размер допустимой для получения возврата суммы и ставка НДС зависят от страны пребывания. Так, в Германии требуется потратить не менее €25, чтобы получить 19% от чека, в Италии можно рассчитывать на 22% при минимальных €154,9, в Венгрии вам вернут рекордные 27% с покупки от 54 001 венгерского форинта (около €164). Самой щедрой оказалась Испания, в прошлом году отменившая минимальный порог необходимой суммы, – теперь вам вернут 21% от любого чека даже с самой незначительной покупки. В большинстве стран небольшой процент (как правило, 4–10%) полагается за приобретение книг и даже продуктов питания.
Для того чтобы получить средства, попросите оформить специальный чек на кассе в магазине и предоставьте паспорт. В день вылета все чеки с заполненными данными нужно предъявить на таможне в аэропорту (иногда и сам товар просят показать лицом), после чего получить деньги в кассе наличными (за что берётся определённая комиссия) или ждать, когда средства упадут на ваш банковский счёт. Часто стойки возврата находятся в универмагах или в центре города, что, впрочем, не освобождает от визита на таможню. У операторов возврата средств по Tax Free есть свои бесплатные приложения, в которые загружены сведения по правилам получения НДС в разных странах, калькуляторы возврата и электронная форма Tax Free. У Global Blue такое приложение называется Shop Tax Free, а у Primer Tax Free – как и сама компания, Primer Tax Free.
Блошиные рынки
Первые блошиные рынки – Marché aux puces – появились в Париже ещё в Средние века. Своё название они получили за то, что в продаваемой б/у мебели зачастую водились блохи. Позже по указу Ришелье палатки старьёвщиков перенесли в пригород. С тех пор одни приходят на французские барахолки, как в музей под открытым небом, другие – с целью приобрести необычные сувениры. Так, через крупнейший парижский рынок в местечке Сент-Уэн (на метро из столицы – всего четверть часа) ежегодно проходят пять миллионов туристов.
Знаменитый блошиный рынок в Берлине, основанный в 1970-х годах, расположен неподалёку от центрального района Тиргартен, и прогулку по нему легко совместить с променадом по парку. Чаще всего здесь покупают вещи времён ГДР: значки, брошки, тарелки. Бывает, покупатели жалуются, что берлинские продавцы сильно завышают цену, но при должной сноровке получается сбить цену вполовину. Дрезден славится своим фарфором, и купить его в тёплое время года можно на рынке под мостом Альбертбрюке, прямо на берегу Эльбы, а зимой по субботам – на крытом рынке «Марктхалле» в районе Нойштадт.
В Бельгии обожают винтаж: по воскресеньям в самом старом в стране городе Тонгерен раскидывается знаменитый рынок антиквариата – там можно приобрести лаковую шкатулку для украшений прошлого века, ключи от ворот неизвестного замка или серебряные подсвечники. С пражского блошиного рынка в Высочанах принято увозить изделия из богемского стекла – салатницы, бокалы, графины, всё как из бабушкиного серванта. Будьте внимательны: на рынках не всегда принимают карты, а вот мелкие купюры порадуют любого продавца и даже помогут получить скидку.
Декларирование покупок
Отдав за обновки больше €10 000 и любовно упаковав их в багаж весом более 50 кг, будьте готовы заплатить пошлину 30% от части суммы, превышающей этот лимит, но не менее €4 за 1 кг. Так, если вы ввозите товары из-за границы на совокупную сумму €15 000, то рассчитывать пошлину на границе будут от превышения – то есть €5000. Чтобы придать новым вещам вид уже бывших в употреблении и ничего не декларировать, туристы срезают бирки, фурнитуру и даже затирают ткань. Однако проскочить мимо таможенников удаётся всё реже – специалисты прослеживают трансакции по пластиковым картам, получают все необходимые сведения по Tax Free и данные от правоохранительных органов.
Если вы везёте ценные вещи наземным транспортом, расслабляться тоже не стоит: норма беспошлинного провоза в этом случае – покупки на сумму до €500 и весом не больше 25 кг. При перевозе более $10 000 наличными деньги также нужно задекларировать (средства на картах – без ограничений). Стоит пройти через «красный коридор» на выезде из страны и любителям путешествовать в компании драгоценностей и часов – ввоз и вывоз таких изделий на сумму -свыше 1 млн рублей приравнен к контрабанде. Золото прячут в тайники, по карманам, надевают на себя, но нарушения всё равно выявляются. Ослушавшиеся буквы закона помимо штрафа несут уголовную ответственность. Зачастую сувениром из поездок становится алкоголь. Без хлопот вы доставите на родину 3 литра напитков (в расчёте на одного совершеннолетнего). Купили до 5 литров? Заплатите пошлину €10 за каждый «лишний» литр и летите спокойно.
Определимся с размером
- Для того чтобы высчитать российский размер, к немецкому или французскому нужно прибавить 6, к итальянскому – 2.
- Американскую, британскую и японскую системы можно считать исключениями из правил – простой арифметикой тут не обойтись. В США, например, самый маленький размер равен 00 (российский 40), а самый большой – 28 (наш 60–64). Проще всего использовать приложения, конвертирующие размеры, – Sizer или MySizeID.
- У размеров обуви тоже свои особенности. Европейские в целом совпадают с российскими, но всё же лучше воспользоваться тем же приложением-конвертером (в Италии размер на 0,5–1 меньше российского, во Франции – на 1). В США 37-й размер будет называться 6,5, а в Великобритании – 4,5.