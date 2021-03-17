Лестница в небо: виа ферраты для сильных духом

Что это такое?

Виа феррата в переводе с итальянского означает «дорога из железа». Этим термином называют скальные маршруты, на всём протяжении которых установлены различные металлические конструкции — крюки, кольца, скобы, лестницы и мостки, дающие возможность пройти даже самый сложный участок рельефа довольно быстро, а благодаря страховочной системе из верёвок и тросов — ещё и относительно безопасно. Такие «железные дороги» получили широкое распространение в годы Первой мировой, когда линия фронта проходила через Альпы и итальянским и австро-венгерским армиям нужно было быстро перебрасывать через горы войска и вооружение. Впоследствии виа ферраты стали прокладывать на популярных альпинистских, скалолазных и трекинговых маршрутах, а со временем — и в качестве отдельного горного приключения.

Кому это по силам?

Виа ферраты бывают разной протяжённости, перепада высот и уровня сложности — с траверсами, подъёмами и спусками. Но с большинством из них может справиться любой, кто в состоянии пешком пройти горный маршрут и не страдает боязнью высоты. Никакого специального опыта не нужно. Страховочная система обеспечивает безопасность, а естественные или придуманные препятствия добавляют адреналина и веселья. Одни виа ферраты практически ничем не отличаются от обычной прогулки в горах и подойдут даже детям. Другие в разы длиннее, с большим и резким набором высоты, требуют не только страховки, физических сил и навыков и/или ловкости, но и некоторой отваги. Перед тем как отправиться штурмовать гору, обязательно уточняйте сложность маршрута.

Необходимое снаряжение

Технически прохождение виа ферраты ближе всего к скалолазанию. С той лишь разницей, что для первого не требуется практического опыта в обращении с верёвкой и «железом» (карабины, оттяжки, зажимы, анкеры и так далее) — все необходимые навыки вы освоите в процессе, они несложные. Как правило, снаряжение состоит из обвязки с двумя короткими тросами, на конце каждого из которых — защёлкивающийся карабин. Обязательно нужен шлем, желательны перчатки для защиты ладоней от стального троса, солнечные очки, подходящая одежда и фиксирующая лодыжку обувь на нескользящей подошве — отлично подойдут лёгкие ботинки для хайкинга.

Техника безопасности

Маршрут виа ферраты состоит из разных участков, где от вас могут потребоваться обычные спортивные навыки — подтянуться, нагнуться, перешагнуть. Базовое правило: на всём протяжении виа ферраты, при любых действиях и обстоятельствах вы ВСЕГДА должны быть пристёгнуты как минимум одним карабином страховочной системы к тросу, который протянут по скале вдоль маршрута. В самом его начале оба карабина застёгиваются на тросе и «едут» по нему за вами по мере прохождения участков. Каждый раз, достигая места, где трос проходит фиксирующий его на скале элемент (например, кольцо), вы переставляете сначала один карабин, потом второй.