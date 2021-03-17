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Лестница в небо: виа ферраты для сильных духом

Роман Тюляков
17 марта 2021
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Из всевозможных летних развлечений в Лойкербаде виа феррата на перевале Гемми уступает, пожалуй, только знаменитым термальным бассейнам.
Фото: Роман Тюляков
Виа феррата – дорога приключений и острых ощущений, проложенная прямо по скалам. Она открывает доступ к местам и видам, которыми обычно могут наслаждаться только скалолазы, альпинисты и горные орлы. Выясняем, кому по силам такие маршруты и где их искать.

Что это такое?

Виа феррата в переводе с итальянского означает «дорога из железа». Этим термином называют скальные маршруты, на всём протяжении которых установлены различные металлические конструкции — крюки, кольца, скобы, лестницы и мостки, дающие возможность пройти даже самый сложный участок рельефа довольно быстро, а благодаря страховочной системе из верёвок и тросов — ещё и относительно безопасно. Такие «железные дороги» получили широкое распространение в годы Первой мировой, когда линия фронта проходила через Альпы и итальянским и австро-венгерским армиям нужно было быстро перебрасывать через горы войска и вооружение. Впоследствии виа ферраты стали прокладывать на популярных альпинистских, скалолазных и трекинговых маршрутах, а со временем — и в качестве отдельного горного приключения.

Кому это по силам?

Виа ферраты бывают разной протяжённости, перепада высот и уровня сложности — с траверсами, подъёмами и спусками. Но с большинством из них может справиться любой, кто в состоянии пешком пройти горный маршрут и не страдает боязнью высоты. Никакого специального опыта не нужно. Страховочная система обеспечивает безопасность, а естественные или придуманные препятствия добавляют адреналина и веселья. Одни виа ферраты практически ничем не отличаются от обычной прогулки в горах и подойдут даже детям. Другие в разы длиннее, с большим и резким набором высоты, требуют не только страховки, физических сил и навыков и/или ловкости, но и некоторой отваги. Перед тем как отправиться штурмовать гору, обязательно уточняйте сложность маршрута.

Необходимое снаряжение

Технически прохождение виа ферраты ближе всего к скалолазанию. С той лишь разницей, что для первого не требуется практического опыта в обращении с верёвкой и «железом» (карабины, оттяжки, зажимы, анкеры и так далее) — все необходимые навыки вы освоите в процессе, они несложные. Как правило, снаряжение состоит из обвязки с двумя короткими тросами, на конце каждого из которых — защёлкивающийся карабин. Обязательно нужен шлем, желательны перчатки для защиты ладоней от стального троса, солнечные очки, подходящая одежда и фиксирующая лодыжку обувь на нескользящей подошве — отлично подойдут лёгкие ботинки для хайкинга.

Техника безопасности

Маршрут виа ферраты состоит из разных участков, где от вас могут потребоваться обычные спортивные навыки — подтянуться, нагнуться, перешагнуть. Базовое правило: на всём протяжении виа ферраты, при любых действиях и обстоятельствах вы ВСЕГДА должны быть пристёгнуты как минимум одним карабином страховочной системы к тросу, который протянут по скале вдоль маршрута. В самом его начале оба карабина застёгиваются на тросе и «едут» по нему за вами по мере прохождения участков. Каждый раз, достигая места, где трос проходит фиксирующий его на скале элемент (например, кольцо), вы переставляете сначала один карабин, потом второй.

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ALTA BADIA – ALEX MOLIN Для одних высота – главный страх, который придётся побороть на маршруте, но для других это главный источник адреналина, ради которого они и выбирают виа феррату.

Как выбрать маршрут?

Степень сложности той или иной виа ферраты определяется системой, которая должна помочь выбрать подходящий вам по уровню физической подготовки, опыту и протяжённости/продолжительности маршрут. Увы, стандартные скалолазные рейтинги не совсем применимы к виа ферратам, поэтому в разных странах используются несколько вновь изобретённых систем маркировки. Чаще всего сложность обозначается цифрой и/или буквой: цифра характеризует техническую сложность от 1 до 5, а буква (А, В, С) — общий уровень нагрузки и усилий от умеренного до супервысокого. Так, маршрут 1А будет в целом обычной, довольно непродолжительной прогулкой вверх по склону, в безопасной среде вблизи от цивилизации. А маршрут 5С — это, скорее всего, переменчивый скальный рельеф, участки со скалолазанием и преодолением препятствий, большая протяжённость, перепад высот и физическая нагрузка.

Где найти?

В Европе виа ферраты пользуются огромной популярностью, и большинство горных курортов предлагает гостям хотя бы один-два хорошо оборудованных и маркированных маршрута. Италия, Германия, Франция, Австрия (где в 1843 году была проложена первая виа феррата), Словения, Румыния, Швейцария, Испания — вот, пожалуй, самые очевидные и близкие направления. Несколько мест найдутся в США (например, Хаф-Доум в национальном парке Йосемити), Канаде, Мексике, Перу, Сингапуре и Японии. Самая же высокая в мире виа феррата (она достигает отметки в 3800 мет-ров над уровнем моря) находится в Малайзии — на горе Кинабалу, что на острове Калимантан.

Самые интересные маршруты

National Geographic Traveler № 78, март – май 2021

National Geographic Traveler № 78, март – май 2021

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