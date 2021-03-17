Лестница в небо: виа ферраты для сильных духом
Что это такое?
Виа феррата в переводе с итальянского означает «дорога из железа». Этим термином называют скальные маршруты, на всём протяжении которых установлены различные металлические конструкции — крюки, кольца, скобы, лестницы и мостки, дающие возможность пройти даже самый сложный участок рельефа довольно быстро, а благодаря страховочной системе из верёвок и тросов — ещё и относительно безопасно. Такие «железные дороги» получили широкое распространение в годы Первой мировой, когда линия фронта проходила через Альпы и итальянским и австро-венгерским армиям нужно было быстро перебрасывать через горы войска и вооружение. Впоследствии виа ферраты стали прокладывать на популярных альпинистских, скалолазных и трекинговых маршрутах, а со временем — и в качестве отдельного горного приключения.
Кому это по силам?
Виа ферраты бывают разной протяжённости, перепада высот и уровня сложности — с траверсами, подъёмами и спусками. Но с большинством из них может справиться любой, кто в состоянии пешком пройти горный маршрут и не страдает боязнью высоты. Никакого специального опыта не нужно. Страховочная система обеспечивает безопасность, а естественные или придуманные препятствия добавляют адреналина и веселья. Одни виа ферраты практически ничем не отличаются от обычной прогулки в горах и подойдут даже детям. Другие в разы длиннее, с большим и резким набором высоты, требуют не только страховки, физических сил и навыков и/или ловкости, но и некоторой отваги. Перед тем как отправиться штурмовать гору, обязательно уточняйте сложность маршрута.
Необходимое снаряжение
Технически прохождение виа ферраты ближе всего к скалолазанию. С той лишь разницей, что для первого не требуется практического опыта в обращении с верёвкой и «железом» (карабины, оттяжки, зажимы, анкеры и так далее) — все необходимые навыки вы освоите в процессе, они несложные. Как правило, снаряжение состоит из обвязки с двумя короткими тросами, на конце каждого из которых — защёлкивающийся карабин. Обязательно нужен шлем, желательны перчатки для защиты ладоней от стального троса, солнечные очки, подходящая одежда и фиксирующая лодыжку обувь на нескользящей подошве — отлично подойдут лёгкие ботинки для хайкинга.
Техника безопасности
Маршрут виа ферраты состоит из разных участков, где от вас могут потребоваться обычные спортивные навыки — подтянуться, нагнуться, перешагнуть. Базовое правило: на всём протяжении виа ферраты, при любых действиях и обстоятельствах вы ВСЕГДА должны быть пристёгнуты как минимум одним карабином страховочной системы к тросу, который протянут по скале вдоль маршрута. В самом его начале оба карабина застёгиваются на тросе и «едут» по нему за вами по мере прохождения участков. Каждый раз, достигая места, где трос проходит фиксирующий его на скале элемент (например, кольцо), вы переставляете сначала один карабин, потом второй.
Как выбрать маршрут?
Степень сложности той или иной виа ферраты определяется системой, которая должна помочь выбрать подходящий вам по уровню физической подготовки, опыту и протяжённости/продолжительности маршрут. Увы, стандартные скалолазные рейтинги не совсем применимы к виа ферратам, поэтому в разных странах используются несколько вновь изобретённых систем маркировки. Чаще всего сложность обозначается цифрой и/или буквой: цифра характеризует техническую сложность от 1 до 5, а буква (А, В, С) — общий уровень нагрузки и усилий от умеренного до супервысокого. Так, маршрут 1А будет в целом обычной, довольно непродолжительной прогулкой вверх по склону, в безопасной среде вблизи от цивилизации. А маршрут 5С — это, скорее всего, переменчивый скальный рельеф, участки со скалолазанием и преодолением препятствий, большая протяжённость, перепад высот и физическая нагрузка.
Где найти?
В Европе виа ферраты пользуются огромной популярностью, и большинство горных курортов предлагает гостям хотя бы один-два хорошо оборудованных и маркированных маршрута. Италия, Германия, Франция, Австрия (где в 1843 году была проложена первая виа феррата), Словения, Румыния, Швейцария, Испания — вот, пожалуй, самые очевидные и близкие направления. Несколько мест найдутся в США (например, Хаф-Доум в национальном парке Йосемити), Канаде, Мексике, Перу, Сингапуре и Японии. Самая же высокая в мире виа феррата (она достигает отметки в 3800 мет-ров над уровнем моря) находится в Малайзии — на горе Кинабалу, что на острове Калимантан.
Самые интересные маршруты
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
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