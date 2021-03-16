Маршрут по винным дорогам Боспорского царства
Фанагорийская экспедиция
Дороги «Боспорского царства» проходят через дюжину населённых пунктов на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и Севастополя. С какой стороны подступиться к маршруту и как его продолжить, зависит исключительно от вашего личного интереса, но начинать путешествие всегда имеет смысл со столицы — или, в случае Боспорского царства, с одной из столиц. Пантикапей в восточной части Крыма и Фанагория на Таманском полуострове — вот два важнейших центра античного государства, которое объединило греческие города по разные стороны Боспора Киммерийского, как в те времена называли Керченский пролив.
В наши дни руины Фанагории находятся вблизи посёлка Сенной в Краснодарском крае и входят в состав одноимённого историко-археологического музея-заповедника. По нему проложено два экскурсионных маршрута — «Древний город» и «Научный центр». Их легко сочетать и, побывав на живописных руинах Нижнего города, увидеть некоторые из найденных учёными и волонтёрами артефактов (среди которых немало винных амфор) в небольшом музее. Несмотря на то что Фанагорию изучают уже около двух столетий, пока раскопано всего около 5 га из 65, так что во время каждого приезда сюда можно открывать для себя что-то новое, а иногда и сенсационное. Например, всего несколько лет назад на дне Таманского залива был обнаружен, возможно, единственный в мире сохранившийся военный корабль I века до н. э.: сейчас он защищён специальным саркофагом.
Рядом с научным центром расположена и винодельческая компания «Фанагория», одна из крупнейших в стране. По легенде, первая лоза была посажена здесь ещё во II веке до н. э. Теперь же виноградники раскинулись на площади более 3,5 тысячи га, в питомнике — 800 тысяч привитых саженцев, а в год собирается до 30 тысяч тонн винограда, который идёт на производство не только тихих, игристых и десертных вин, не только коньяка и чачи, но и сортовых виноградных соков. Кстати, в компании «Фанагория» работает — и открыт для туристов — бондарный цех, где из кавказского дуба изготавливают бочки для выдержки вин и коньяков.
Винодельня «Поместье Голубицкое» тоже названа в честь исторического персонажа. После переселения казаков на Тамань в 1792 году полковой хорунжий Григорий Голубицкий основал хутор на берегу Азовского моря, где на перешейке, отделяющем Ахтанизовский лиман от Темрюкского залива, и появилась станица Голубицкая. Во время экскурсии по территории поместья можно увидеть виноградники и производственные помещения, подвалы для выдержки вина и даже небольшой зал искусств с постоянно обновляемой экспозицией — это галерея заработавшей в прошлом году резиденции для художников, писателей, археологов и музыкантов.
Анапа-Вэлли
Первые ассоциации с Анапой — пляжный отдых, детские лагеря и знаменитая Центральная набережная, где так любят фланировать семьи и влюблённые парочки. Которые совершенно забывают, что в самом центре курорта, буквально в паре шагов от берега находятся впечатляющие руины древней Горгиппии, основанной ещё в IV веке до н. э. Этот обнесённый крепостной стеной античный полис площадью более 40 га был одним из важнейших торговых и ремесленных центров Боспорского царства. Разрушенный во время нашествий варваров, он был заброшен и вторую жизнь получил уже в статусе археологического музея-заповедника «Горгиппия». Здесь частично раскопаны городские кварталы, мощённые крупным камнем улицы, фундаменты и стены жилищ, мраморные плиты с надписями, а также остатки водопровода, мастерских и виноделен с внушительными глиняными резервуарами. В зале музея выставлены саркофаги, монеты, посуда, оружие, украшения и керамика, а для полноты погружения в «контекст» экскурсию по руинам Горгиппии нередко проводит гид, представляющий одного из персонажей античной истории и мифологии.
В получасе езды от музея расположено одно из наиболее самобытных винодельческих хозяйств региона — Domaine Burnier, принадлежащее русско-швейцарской чете Марине и Рено Бюрнье. Выходец из семьи потомственных виноградарей, Рено всегда мечтал заняться виноделием на Черноморском побережье России, на широте Бордо и Пьемонта. И отдать должное такому незаслуженно забытому автохтонному сорту, как донской красностоп золотовский.
Молодая винодельня «Шумринка» – первые виноградники были посажены ровно пять лет назад — носит имя протекающей неподалёку речушки. Интересно, что за её землями в селе Гай-Кодзор присматривает агроном из Сербии, благодаря которому здесь в качестве эксперимента выращивается и такой редкий сербский сорт, как «пробус». По предварительной договорённости дегустации вин проходят на открытой террасе с панорамным видом на виноградники и хребет Семисам.
Дневной дозор
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
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