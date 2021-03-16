Маршрут по винным дорогам Боспорского царства

Дороги «Боспорского царства» проходят через дюжину населённых пунктов на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и Севастополя. С какой стороны подступиться к маршруту и как его продолжить, зависит исключительно от вашего личного интереса, но начинать путешествие всегда имеет смысл со столицы — или, в случае Боспорского царства, с одной из столиц. Пантикапей в восточной части Крыма и Фанагория на Таманском полуострове — вот два важнейших центра античного государства, которое объединило греческие города по разные стороны Боспора Киммерийского, как в те времена называли Керченский пролив.

В наши дни руины Фанагории находятся вблизи посёлка Сенной в Краснодарском крае и входят в состав одноимённого историко-археологического музея-заповедника. По нему проложено два экскурсионных маршрута — «Древний город» и «Научный центр». Их легко сочетать и, побывав на живописных руинах Нижнего города, увидеть некоторые из найденных учёными и волонтёрами артефактов (среди которых немало винных амфор) в небольшом музее. Несмотря на то что Фанагорию изучают уже около двух столетий, пока раскопано всего около 5 га из 65, так что во время каждого приезда сюда можно открывать для себя что-то новое, а иногда и сенсационное. Например, всего несколько лет назад на дне Таманского залива был обнаружен, возможно, единственный в мире сохранившийся военный корабль I века до н. э.: сейчас он защищён специальным саркофагом.