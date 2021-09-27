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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
National Geographic Traveler

Метод пряника: путеводитель по Тульской области

Текст: Полина Сурнина; Фото: Илья Гарбузов
27 сентября 2021
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Бирюзовые озёра Кондуков (Романцевских гор) расположены на территории Ушаковского угольного разреза.
В 2021 году Тула празднует свой 875-й день рождения. У многих этот край ассоциируется с усадьбой Льва Толстого и знаменитыми печатными пряниками, но это лишь самые очевидные поводы для поездки. О бирюзовых озёрах Кондуков, ковыльных степях Куликова поля и самой высокой колокольне Тульской епархии рассказывают наши инсайдеры.
Побывать на поле русской славы
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Илья Гарбузов

Фотограф

Сражение на Куликовом поле в 1380 году стало шагом к свержению татаро-монгольского ига. С 1996-го здесь находится природный музей-заповедник «Куликово поле», который разместился на гигантской площади 3825 гектаров. Его сотрудники занимаются восстановлением исторического ландшафта XIV века – широколиственных дубрав и ковыльных степей, от которых почти ничего не осталось: вырубка лесов началась ещё в XII–XIV столетиях, а впоследствии их распахали для нужд сельского хозяйства. Благодаря историческим свидетельствам и исследованиям почвы учёным удалось создать природную карту Куликова поля с лесами, рощами и степями на их изначальных местах.

Пять лет назад здесь открылся новый музейный комплекс с гостевыми домами, пространством для прогулок и отдыха. Его постоянная экспозиция – «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» – преподносит историю сражения в двух плоскостях: на основе, собственно, «Сказания о Мамаевом побоище», написанного в XV веке, и в контексте современной науки.

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Освоить пространство
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Лариса Соломатина

председатель комитета Тульской области по развитию туризма

В Туле масса удачных примеров обновления городского ландшафта, создания новых творческих сообществ и даже формирования целой гастрокультуры. Так, три года назад у нас в городе открылся индустриальный кластер «Октава». Он возник на базе известного и по сей день действующего завода по производству средств связи – в изготовленный на нём микрофон Гагарин произнёс своё знаменитое «Поехали!». Сейчас это и коворкинг, и современная библиотека с редкой литературой, в том числе на иностранных языках, и лекторий, где выступают приглашённые специалисты. Также здесь расположен мультимедийный Музей станка – очень рекомендую к посещению.

На месте бывшей воинской части появился гастроквартал «Искра» с ресторанами и кафе авторской кухни, а территория бывшего ликёро-водочного завода стала масштабной творческой площадкой под названием «Ликёрка-лофт». А ещё в Тульской области множество загородных экокомплексов – от расположенного на берегу Оки одного из первых в России глэмпингов «Гуляй-город» до оформленной в русском стиле «Усадьбы Александрово». В ней можно попробовать фермерские продукты, научиться ездить верхом, освоить SUP, побывать на мастер-классах по живописи и керамике и даже пройтись босиком по сенсорной тропе из натуральных материалов.

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Творческий индустриальный кластер «Октава» – новое креативное пространство в самом центре Тулы
Увидеть «Борок»
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Наталья Поленова

директор музея-заповедника «Поленово»

В 1887 году Василий Поленов писал  из Ялты своей жене Наталье: «Мечтал я о домике на берегу Оки, о том, как мы его устроим, как там заживём, сделаем большую комнату, где будет музей, галерея, библиотека. Рядом будет -столярная мастерская, адмиралтейст-во, рыболовство и терраса, а над этим будет моя живописная мастерская и твой маленький кабинет, где ты будешь отдыхать… Чудесные мечты, может быть, и сбудутся». И ведь сбылись! 15 октября 1892 года семья художника поселилась в большом доме, впоследствии преобразованном в народный музей со своей собственной картинной галереей. Усадьба «Борок» расположилась на высоком берегу Оки, облюбованном художником вместе с его учеником Константином Коровиным.

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Большой дом музея-заповедника В. Д. Поленова

Сегодня музей-заповедник В. Д. Поленова – один из крупнейших в стране. Гуляя по усадебному парку и вдоль Оки, вы можете посетить мемориальные здания, построенные по проектам самого художника: Большой дом, мастерскую «Аббатство», выставочный зал «Фахверк» и «Адмиралтейство». Кстати, от села Бёхова открывается красивый панорамный вид на реку и калужский городок Тарусу, стоящий на противоположном берегу. В Бёхове расположен и действующий Храм Троицы Живоначальной – эта церковь, один из выдающихся памятников русского модерна, тоже была построена по проекту Поленова.

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Храм Троицы Живоначальной в селе Бёхове был построен по проекту Василия Поленова.
Полюбить малые города
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Анна Моргунова

журналист

Когда-то городки и посёлки Большой засечной черты отражали набеги кочевников, ну а сейчас в них едут за уютной стариной, тишиной, уединением – и другим взглядом на Тульскую область. Например, некогда торговый и промышленный Одоев славится фольклорными фестивалями и музеями – в краеведческом даже можно увидеть зуб и бивень «первого российского слона», найденные в окрестностях. В Белёв, на родину Жуковского и Гиппиус, наведываются за знаменитой пастилой и кружевными изделиями, а со смотровой площадки городского Спасо-Преображенского мужского монастыря открывается отличный вид на Оку. Историю основанного младшим сыном Александра Невского Алексина подробно расскажут в городском художественно-краеведческом музее, разместившемся в бывшей усадьбе купцов Масловых. В оставшееся время можно посетить старинные соборы и заброшенный вокзал в Рюрикове, построенный в неорусском стиле.

В 2018 году крошечное село Крапивна выиграло Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства. На выделенные деньги облагородили и отреставрировали старинный дом с колоннами, где до революции размещалось полицейское управление, и открыли информационный туристический центр. А вот традиционные пирожки с крапивой, чай и варенье из неё остались прежними – попробовать их на ежегодный фестиваль Крапивы съезжаются тысячи туристов. В 2020-м новыми красками заиграла Дубна: здесь в бывшей усадьбе Мосоловых открылся музейный комплекс с промышленной экспозицией, посвящённой истории металлургии. В том же году в рамках празднования 500-летия Тульского кремля благоустроили Соборную гору и набережную Оки в Чекалине. Между прочим, этот город, названный в честь партизана-разведчика Саши Чекалина, официально признан самым маленьким в России – здесь живёт менее тысячи человек.

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Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Федосеевом городище, посёлок Епифань
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021

National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021

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