Метод пряника: путеводитель по Тульской области

Сражение на Куликовом поле в 1380 году стало шагом к свержению татаро-монгольского ига. С 1996-го здесь находится природный музей-заповедник «Куликово поле», который разместился на гигантской площади 3825 гектаров. Его сотрудники занимаются восстановлением исторического ландшафта XIV века – широколиственных дубрав и ковыльных степей, от которых почти ничего не осталось: вырубка лесов началась ещё в XII–XIV столетиях, а впоследствии их распахали для нужд сельского хозяйства. Благодаря историческим свидетельствам и исследованиям почвы учёным удалось создать природную карту Куликова поля с лесами, рощами и степями на их изначальных местах.

Пять лет назад здесь открылся новый музейный комплекс с гостевыми домами, пространством для прогулок и отдыха. Его постоянная экспозиция – «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» – преподносит историю сражения в двух плоскостях: на основе, собственно, «Сказания о Мамаевом побоище», написанного в XV веке, и в контексте современной науки.