Мокрое место: заплывы на открытой воде
Cперва некоторые бегуны и альпинисты «пере-обулись» в пловцов из-за полученных в прежней спортивной жизни травм. Затем к ним присоединились рядовые посетители бассейнов, совершившие квантовый скачок от простого желания отшлифовать технику и улучшить форму к своему первому заплыву под открытым небом. После подтянулись и все те, кто не мыслит жизни без приключений и кому закрытые границы и экономический кризис не оставили иных шансов совершить подвиг – ведь в заплыве действительно есть что-то героическое. И неважно, что вам предстоит преодолеть – тихое озеро, бурную реку или волнистое море: это всегда адреналин и чудо осуществившейся мечты, о котором в старости и внукам рассказать не стыдно.
С чего начать?
Главное в этом деле – адекватно оценить свою форму и поставить себе конкретную цель. Даже если вы бегун-марафонец со стажем и завсегдатай фитнес-центров с кубиками на животе, совсем не факт, что на открытой воде ваш организм поведёт себя так же, как на суше. Не спешите оплачивать слот на десятикилометровую гонку, не испытав свои силы и не заложив хотя бы месяца три (а ещё лучше полгода) на подготовку. Для этого имеет смысл записаться на занятия с тренером или в школу плавания с обязательной возможностью тренировок в открытых водоёмах. Сейчас подобных заведений довольно много, и некоторые организуют выездные сборы, во время которых можно совершить не один, а целую череду заплывов – чтобы набраться опыта и подготовиться к большому событию вроде пересечения Босфорского пролива.
Будьте готовы к тому, что нагружать придётся не только тело, но и психику. Многие свежеиспечённые пловцы на открытой воде сталкиваются с паническим страхом – одни испытывают головокружение на глубине, другие боятся морских обитателей и холодных течений, третьи страдают от дезориентации. Поэтому важно, чтобы на первых заплывах с вами рядом был тренер или опытный «проводник», который успокоит и покажет правильное направление, а также объяснит, как поменять технику в зависимости от погодных условий – волн, течений, ветра. Вообще, надёжная компания необходима пловцу при любых обстоятельствах – слишком много неожиданных опасностей таит в себе глубокая и не всегда ласковая вода.
Как готовят к заплывам?
Если вы решили всё сделать по правилам, вам предстоит хорошенько поработать над техникой, силой и выносливостью. Обычно занятия проходят несколько раз в неделю: сперва в 50-метровом бассейне, а затем – в открытой воде (альтернативный вариант – тренировки в бассейне с противотоком). Программа подготовки всегда включает и навыки спортивного ориентирования в разных погодных условиях и на различных водоёмах, растяжку и дыхательные практики. Кроме того, вас на-учат правильно маневрировать, огибать буи с минимальной потерей времени и даже есть и пить на плаву.
Необходимое снаряжение
Начинающим пловцам сложно выносить долгие тренировки в холодной воде (для средних широт летом это порядка +16 °С или ниже), поэтому необходимо купить плотный гидрокостюм и шапочку из неопрена или шлем, а вот неопреновые носки и перчатки – выбор самых мерзлявых. Для первых продолжительных тренировок пригодится страховочный буй для плавания – обычно он крепится к ноге или поясу, и в его карман можно убрать пакетики с энергетическим гелем. С таким буем тренер не потеряет вас из вида, а во время тренировки будет возможность отдохнуть и перекусить. Также иногда используется непромокаемый гидрорюкзак, в который можно сложить свои вещи, а из гаджетов – фитнес-браслет, смарт-часы для пловцов и даже смарт-очки: они синхронизируются со смартфоном и позволяют отслеживать весь процесс: время, расстояние, темп и частоту ваших гребков.
Какие бывают заплывы?
Существует великое множество плавательных стартов на любой вкус и уровень подготовки. Начать лучше с одного километра, в летнее время – и не в Арктике, а где-нибудь в средней полосе, где нет сильных течений, и уже в качестве далёкой и сложнодостижимой цели можно выбрать ультрамарафон (до 30 км). Сейчас всё чаще встречаются массовые состязания с плавательными буями – и с минимумом стресса. Заплывы могут быть и вовсе импровизированными – например, во время тематических плавательных каникул или любительских подготовительных сборов. Самый хардкорный вариант – индивидуальное преодоление одного из океанских проливов. Такие заплывы сложны в организации (слот резервировать нужно за год-два), очень дороги (сопровождение спасателей и врачей, а также возможность организовать «коридор» на оживлённом судоходном пути обойдётся в несколько тысяч евро), на пути встречаются и волны, и течения, а иногда и медузы с акулами. Апофеоз карьеры пловца на открытой воде – членство в престижном клубе «Семь океанов». В него попадают лишь те, кто без гидрокостюма переплыл семь проливов – Ла-Манш, пролив Каталина, Молокаи, Цугару, пролив Кука, Гибралтар и Северный.
Самые яркие массовые старты
Межконтинентальный заплыв через Босфор
Стамбул, Турция
Дистанция: 6,5 км
Ближайшая дата: 22 августа
В III в. до н. э. Аполлоний Родосский так описывал Босфор водоворотный: «Тут наподобье скалы высокой вздымается кверху перед тобою волна, на тебя словно броситься хочет, вздыбившись до облаков. Не посмеешь даже помыслить ты, что уйдёшь от участи злой». В наши дни Босфор не пугает: преодолеть его ежегодно собирается порядка 2,5 тысячи спортсменов, желающих же – намного больше. На страну выделяется всего 350 слотов, и места разлетаются за считаные минуты. Во время заплыва использование индивидуальных плавательных буев запрещено, уложиться необходимо в два часа, а на финише дают не медаль, а памятное полотенце. Лайфхак: если не удалось зарегистрироваться на Босфор, попробуйте Дарданеллы – второй по -популярности заплыв в Турции.
Нижний Новгород, Россия
Дистанция: 1, 3 и 5 км
Ближайшая дата: 24 июля
Главная российская гонка на открытой воде X-WATERS Volga проходит в месте слияния Оки и Волги. Многие участники утверждают, что он похож на Межконтинентальный заплыв через Босфор и по расстоянию, и по температуре воды, и по коварству течений. Если вы новичок и пока не готовы проплыть 5 км от берега до берега, можно выбрать дистанцию покороче – 1 или 3 км. Бонус: всем пловцам выдаётся спасательный буй.
Озеро Балатон, Венгрия
Дистанция: 2,6 и 5,2 км
Ближайшая дата: 31 июля
Ещё одно легендарное состязание, Balaton-Átúszás Open water проходит в акватории самого большого озера Центральной Европы. Здесь нет ни опасных течений, ни строгих правил, вода теплее, чем в том же Босфоре (около +20 °С), а пейзажи прекрасны, поэтому и участников гораздо больше – до 10 тысяч человек. Для новичков предусмотрена «половинка» – 2,6 км, плыть которую можно хоть целый день. На финише все участники получают красивые фирменные футболки.
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
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