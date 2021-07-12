Мокрое место: заплывы на открытой воде

Cперва некоторые бегуны и альпинисты «пере-обулись» в пловцов из-за полученных в прежней спортивной жизни травм. Затем к ним присоединились рядовые посетители бассейнов, совершившие квантовый скачок от простого желания отшлифовать технику и улучшить форму к своему первому заплыву под открытым небом. После подтянулись и все те, кто не мыслит жизни без приключений и кому закрытые границы и экономический кризис не оставили иных шансов совершить подвиг – ведь в заплыве действительно есть что-то героическое. И неважно, что вам предстоит преодолеть – тихое озеро, бурную реку или волнистое море: это всегда адреналин и чудо осуществившейся мечты, о котором в старости и внукам рассказать не стыдно.

С чего начать?

Главное в этом деле – адекватно оценить свою форму и поставить себе конкретную цель. Даже если вы бегун-марафонец со стажем и завсегдатай фитнес-центров с кубиками на животе, совсем не факт, что на открытой воде ваш организм поведёт себя так же, как на суше. Не спешите оплачивать слот на десятикилометровую гонку, не испытав свои силы и не заложив хотя бы месяца три (а ещё лучше полгода) на подготовку. Для этого имеет смысл записаться на занятия с тренером или в школу плавания с обязательной возможностью тренировок в открытых водоёмах. Сейчас подобных заведений довольно много, и некоторые организуют выездные сборы, во время которых можно совершить не один, а целую череду заплывов – чтобы набраться опыта и подготовиться к большому событию вроде пересечения Босфорского пролива.

Будьте готовы к тому, что нагружать придётся не только тело, но и психику. Многие свежеиспечённые пловцы на открытой воде сталкиваются с паническим страхом – одни испытывают головокружение на глубине, другие боятся морских обитателей и холодных течений, третьи страдают от дезориентации. Поэтому важно, чтобы на первых заплывах с вами рядом был тренер или опытный «проводник», который успокоит и покажет правильное направление, а также объяснит, как поменять технику в зависимости от погодных условий – волн, течений, ветра. Вообще, надёжная компания необходима пловцу при любых обстоятельствах – слишком много неожиданных опасностей таит в себе глубокая и не всегда ласковая вода.

Как готовят к заплывам?

Если вы решили всё сделать по правилам, вам предстоит хорошенько поработать над техникой, силой и выносливостью. Обычно занятия проходят несколько раз в неделю: сперва в 50-метровом бассейне, а затем – в открытой воде (альтернативный вариант – тренировки в бассейне с противотоком). Программа подготовки всегда включает и навыки спортивного ориентирования в разных погодных условиях и на различных водоёмах, растяжку и дыхательные практики. Кроме того, вас на-учат правильно маневрировать, огибать буи с минимальной потерей времени и даже есть и пить на плаву.