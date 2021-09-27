Морской дневник: фоторепортаж с Камчатки
Морские пути Камчатки начинаются с Авачинской бухты – одной из крупнейших в Тихом океане. Здесь всегда суетно: снуют сейнеры и траулеры, туристические пароходы и исследовательские корабли. Отправляющимся в море судам смотрят вслед строгие конусы вулканов – Вилючинского и Козельского, Авачинского и Корякского – и вторящие им скалы-кекуры Три Брата, вздымающиеся из пены у входа в бухту. Их давно облюбовали птицы, которые используют утёсы, как мы транзитные аэропорты, – отдыхают между долгими перелётами.
Птичьих базаров за недельное путешествие вокруг Камчатки и вообще встречается немало. Один из самых крупных находится на острове Старичков. В птичьем кондоминиуме «прописались» топорки и бакланы, моевки и кайры да и сами стáрики из семейства чистиковых, а на макушках скал гнездятся краснокнижные белоплечие орланы: на этом необитаемом острове выводят птенцов почти 50 тысяч птиц!
Маршрут капитаны парусных судов согласовывают с погодой – туманы и циклоны часто перемешивают карты и заставляют корректировать планы. Чтобы не запутаться самому, стоит для закрепления пройденного завести личный дневник и заносить в него координаты, названия увиденных мысов и бухт. Например, в бухте Бечевинская в советские времена базировались подводные лодки, вооружённые торпедами с ядерными боеголовками. В прибрежном Петропавловске-Камчатском-54, где был расквартирован гарнизон, пары часов хватает на то, чтобы побродить по некогда отсутствовавшему на картах посёлку-призраку.
Отдельная глава дневника определённо будет посвящена первой встрече с косатками – крупнейшими хищниками в Мировом океане, у которых почти нет врагов. Они умны, безжалостны, хитры, в их стае царит матриархат. Наблюдать за жизнью косаток можно с борта судна или с надувных лодок, ничуть не беспокоя животных, – как правило, они не обращают никакого внимания на людей. Настолько, что самым отчаянным смельчакам, не боящимся заглянуть в глаза королеве морской пищевой цепочки, даже предлагают записаться на фридайвинг с косатками. Глубоководная рыбалка с солидными трофеями и катание на винг-фойле, движение в тумане под прорезающими пелену лучами маяка, наблюдение за лежбищами сивучей – каждый проведённый под парусами день заслуживает своей собственной главы в этом романе с Камчаткой и Тихим океаном.
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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