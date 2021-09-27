Морской дневник: фоторепортаж с Камчатки

Морские пути Камчатки начинаются с Авачинской бухты – одной из крупнейших в Тихом океане. Здесь всегда суетно: снуют сейнеры и траулеры, туристические пароходы и исследовательские корабли. Отправляющимся в море судам смотрят вслед строгие конусы вулканов – Вилючинского и Козельского, Авачинского и Корякского – и вторящие им скалы-кекуры Три Брата, вздымающиеся из пены у входа в бухту. Их давно облюбовали птицы, которые используют утёсы, как мы транзитные аэропорты, – отдыхают между долгими перелётами.

Птичьих базаров за недельное путешествие вокруг Камчатки и вообще встречается немало. Один из самых крупных находится на острове Старичков. В птичьем кондоминиуме «прописались» топорки и бакланы, моевки и кайры да и сами стáрики из семейства чистиковых, а на макушках скал гнездятся краснокнижные белоплечие орланы: на этом необитаемом острове выводят птенцов почти 50 тысяч птиц!