Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Кельты: расцвет и падение
National Geographic Traveler

На всем скаку: конные маршруты по всему миру

National Geographic Россия
17 ноября 2020
45505479NEW.jpg
Лошадь в дельте Окаванго — не роскошь, а оптималное средство передвижения
Фото: Vostock Photo
Рассказываем, где можно быть на коне – как в прямом, так и в переносном смысле.

Обучение верховой езде

Московская область, Россия

На конной базе «Аванпост» чувствуешь себя как на ранчо – гостям разрешают скакать на лошадях в ковбойских костюмах, упражняться в метании лассо, и даже ресторан называется Saloon. Вместе с тем трудно найти место более «почвенническое»: база стоит на высоком берегу Москвы-реки, совсем рядом старинный Можайск с его водохранилищем и Лужецким монастырём, святой источник и музей-заповедник «Бородинское поле». На «Аванпосте» содержат более полусотни лошадей самых разных мастей – чубарых и соловых, чалых и саврасых, и специализируются на обучении начинающих. После короткого инструктажа в открытом манеже всех отправляют в поля – тур длится около двух часов (при желании его могут организовать и на несколько дней).

Сезон: круглый год

Цена: от 1700 руб. за верховую прогулку

Тропа Эвлии Челеби

Области Ялова, Бурса и Кютахья, Турция

Первый в стране маршрут для верховой езды (он также подходит для пешеходов и велосипедистов) назван в честь и проходит по местам странствий Эвлии Челеби – знаменитого османского путешественника XVII века, который за 40 лет посетил множество уголков своей страны и соседних государств. На лошади 650-километровый путь можно преодолеть за 25–27 дней – он начинается в деревушке Херсек на Мраморном море, ведёт по малоизвестным для туристов точкам, позабытым дорогам и тропам и заканчивается в древнем городе Симав. Это определённо приключение не для всех, так что любителям лёгких верховых прогулок лучше предпочесть 2–3-дневные туры по инопланетным ландшафтам Каппадокии, которую называют «Краем прекрасных лошадей».  

Сезон: сентябрь–ноябрь и февраль–июль

Цена: по запросу

15653519168_4fbdf057c7_k.jpg
hey tiffany! / flickr

Поход к Каракольским озерам

Республика Алтай, Россия

Почувствовать на себе магию Горного Алтая, получить (или подтянуть) навыки верховой езды, испытать единение с первозданной природой без необходимости тащить на себе тяжеленный рюкзак – таков план восьмидневного кольцевого маршрута для настоящих романтиков и искателей приключений. В программе – конные переходы, стоянка на кедровых полянах, радиальные выезды к Каракольским озёрам, урочищам и перевалам, посещение Каракокшинской пещеры и Муехтинского водопада, тонизирующий таёжный чай и баня.

Сезон: с июня по сентябрь 

Цена: 25 300 руб. 

TASS_33994198.jpg
ТАСС Конные туры дают возможность пробраться в самое сердце Горного Алтая.

Путешествие по «Стране раджей»

Штат Раджастхан, Индия

Конный тур по Раджастхану – крупнейшему и одному из наиболее богатых на культурные и природные достопримечательности штатов страны – даёт редкий шанс покататься на благородных лошадях марвари, на которых любили путешествовать воины-раджпуты и махараджи. Недельное приключение начинается и заканчивается в «Озёрном городе» Удайпуре и включает в себя поездки по живописному хребту Аравали и пересохшим руслам рек, природным заповедникам и холмистым долинам, в которых уже чувствуется жаркое дыхание пустыни Тар, а также посещение индуистских и джайнских храмов и крошечных деревушек. Изюминка поездки – гастрономические ужины при свечах и ночлег в исторических отелях, разместившихся в старинных особняках и фортах.

Сезон: круглый год, за исключением июня

Цена: $2590

8721706.jpg
Vostock Photo Посещение старинных фортов, индуистских и джайнских храмов — обязательная часть программы конного тура по Раджастхану

Конный тур «Кубанское кольцо»

Карачаево-Черкесская Республика

Маршрут этого восьмидневного верхового похода вобрал в себя множество хитов Кавказа – склоны высочайшей горы нашей страны Эльбрус и лечебные термальные источники Джилы-Суу, реликтовое озеро Хорла-Кель и древний аул Хурзук, Махарское ущелье и Даутский хребет. Тур проходит на выносливых лошадках карачаевской породы, которые прекрасно чувствуют себя на горных склонах и не боятся перепадов высот. Ночёвки в палаточных лагерях, ужины в «звёздных» ресторанах (то есть под открытым небом), джигитовка, купание в озёрах и грибы-ягоды в лесу прилагаются. 

Сезон: июнь–октябрь 

Цена: 39 600 руб.

TASS_31751333.jpg
ТАСС Верховые выезды — лучший способ знакомства с Карачаево-Черкессией

Конные сафари в дельте Окаванго

Заповедник Мореми, Ботсвана

Полноводная и широкая Окаванго берёт начало в Анголе и течёт на юго-восток. Но в Ботсване ей преграждает путь пустыня Калахари, и от столкновения этих двух стихий образуется крупнейшая внутренняя дельта в мире: река распадается на лабиринты рукавов и болот, озёр и островков, становясь ареалом обитания огромного количества птиц и животных. Верховые сафари, когда всадник и лошадь превращаются в подобие кентавра, позволяют подкрасться к животным намного ближе, чем пешком, на джипе (которые здесь могут проехать далеко не везде) или лодке-долблёнке – в качестве фототрофея из Ботсваны можно привезти отличные снимки жирафов, слонов, буйволов, зебр и антилоп. В седле предстоит проводить по шесть часов в день, так что от участников сафари требуется уверенность в управлении лошадью.

Сезон: круглый год 

Цена: от €538 в день

Верхом по сибирской тайге

Республика Хакасия, Россия

Девятидневный конный маршрут пролегает по хребтам Кузнецкого Алатау – через темно-хвойную тайгу, по альпийским лугам и высокогорной тундре (как правило, на уровне до 1400 метров над уровнем моря, но предусмотрено и пешее восхождение на гору Хызыр-Терен на высоту 1855 метров), мимо идеально подходящих для рыбалки на хариуса речушек и озёр. Многочисленные перевалы, скалы, гольцы (лишённые растительности горные вершины), ледники и снежники – и вот уже прощальный костёр по возвращении на базу конного туризма «Айзас».

В перерывах между переходами – работа над ошибками в верховой езде, ночёвки – в домиках и палатках. Тяжёлые вещи перевозятся на УАЗе сопровождения.

Сезон: июнь–август 

Цена: 26 200 руб.

GettyImages-1251835129.jpg
GettyImages Cёла сванской общины Ушгули (Грузия) расположены на высоте 2200 метров над уровнем моря.

Кавказ в седле

Область Сванетия, Грузия

В отличие от Тбилиси и винодельческой Кахетии в горах и ущельях Верхней Сванетии можно увидеть немного путешественников, и лишь единицы исследуют красоты этого отдалённого региона верхом. Как правило, дневные туры начинаются в Местии, из которой к началу конной тропы туристов доставляют на джипе, где их встречает проводник с осёдланными лошадьми. Виды на Главный Кавказский, Бальский и Сванетский хребты, долина Ингури и перевал Чижди, заповедные леса и альпийские луга, водопады и ледники, лепящиеся к склонам селения и старинные церкви – от здешних грандиозных панорам любой всадник рискует потерять голову (в фигуральном смысле, конечно же).

Сезон: июнь–август

Цена: от $110

И уносят меня... разные другие звери

  • Уютный марокканский оазис Тиут удобно исследовать, восседая на ослике, – маршрут продолжительностью час-полтора проложен через рощи финиковых пальм к смотровой площадке старинной касбы (крепости), с которой видны окрестные берберские деревушки.  

    atlasvoyages.com, от €42

  • В шри-ланкийских национальных парках Миннерия и Каудалла можно устроить фотоохоту на диких слонов верхом на слоне приручённом – разумеется, в компании с погонщиком-махутом.  

    lakpura.com, от $20

  • Для того чтобы прокатиться на величавом «корабле пустыни», совсем необязательно отправляться в далёкие экзотические страны. В не менее экзотической Калмыкии приглашают принять участие в однодневном туре на двугорбых верблюдах по степи, посетить кибитку кочевника и осмотреть комплекс курганов «Три брата», в одном из которых была найдена уникальная древняя колесница.  

    kalmykiatour.com, от 5000 руб.

  • В зимнее время в Карелии организуют двухдневную экспедицию на собачьих упряжках с ночёвкой в обогреваемом чуме. В программе – короткий курс каюра (погонщика), 30-километровый марш-бросок по заснеженным лесам и озёрам, прогулка на снегоступах, экскурсия по деревне Кинерма с обедом из карельских блюд и почти неограниченное по времени общение с милейшими сибирскими хаски. 

    karjalapark.ru, 18 800 руб.

  • Скользя по заснеженной Лапландии на оленьей упряжке, легко перенестись в зимнюю сказку и поверить в Санта-Клауса – раскрасневшихся после часовой прогулки туристов согревают глинтвейном и горячими сосисками и развлекают рассказами о том, как устроены оленьи фермы в Финляндии.

    jaakkolareindeerfarm.com, €90

  • На ферме Bolderhof в швейцарском Хемисхофене (кантон Шаффхаузен) круглый год устраивают верховые прогулки на коровах. Четырёхчасовой тур на бурёнках проходит по просёлочным дорогам, лесным лужайкам и берегам Рейна и Бибера и включает в себя «фермерский» пикник. Каждому участнику (возрастных ограничений нет) выдают шлемы.  bolderhof.ch, €140

  • На некоторых страусиных фермах южноафриканского Оудсхурна, где этих гигантских птиц в семь раз больше, чем местных жителей, и где регулярно проходят дерби, можно попробовать прокатиться на страусе – впрочем, на свой страх и риск и при условии, что ваш вес не превышает 75 кг. 

    highgate.co.za, по запросу

рекомендации
Ноутбук, компьютер

На что способен ASUS Zenbook Flip S? Рассказывает фотограф Иван Куринной

Звезда

Ход конем: чего ждать от конной экспедиции по следам Пржевальского

Автомобиль

Особенности зимнего вождения: советы автопутешественникам

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – подписывайтесь!