На всем скаку: конные маршруты по всему миру
Обучение верховой езде
Московская область, Россия
На конной базе «Аванпост» чувствуешь себя как на ранчо – гостям разрешают скакать на лошадях в ковбойских костюмах, упражняться в метании лассо, и даже ресторан называется Saloon. Вместе с тем трудно найти место более «почвенническое»: база стоит на высоком берегу Москвы-реки, совсем рядом старинный Можайск с его водохранилищем и Лужецким монастырём, святой источник и музей-заповедник «Бородинское поле». На «Аванпосте» содержат более полусотни лошадей самых разных мастей – чубарых и соловых, чалых и саврасых, и специализируются на обучении начинающих. После короткого инструктажа в открытом манеже всех отправляют в поля – тур длится около двух часов (при желании его могут организовать и на несколько дней).
Сезон: круглый год
Цена: от 1700 руб. за верховую прогулку
Тропа Эвлии Челеби
Области Ялова, Бурса и Кютахья, Турция
Первый в стране маршрут для верховой езды (он также подходит для пешеходов и велосипедистов) назван в честь и проходит по местам странствий Эвлии Челеби – знаменитого османского путешественника XVII века, который за 40 лет посетил множество уголков своей страны и соседних государств. На лошади 650-километровый путь можно преодолеть за 25–27 дней – он начинается в деревушке Херсек на Мраморном море, ведёт по малоизвестным для туристов точкам, позабытым дорогам и тропам и заканчивается в древнем городе Симав. Это определённо приключение не для всех, так что любителям лёгких верховых прогулок лучше предпочесть 2–3-дневные туры по инопланетным ландшафтам Каппадокии, которую называют «Краем прекрасных лошадей».
Сезон: сентябрь–ноябрь и февраль–июль
Цена: по запросу
Поход к Каракольским озерам
Республика Алтай, Россия
Почувствовать на себе магию Горного Алтая, получить (или подтянуть) навыки верховой езды, испытать единение с первозданной природой без необходимости тащить на себе тяжеленный рюкзак – таков план восьмидневного кольцевого маршрута для настоящих романтиков и искателей приключений. В программе – конные переходы, стоянка на кедровых полянах, радиальные выезды к Каракольским озёрам, урочищам и перевалам, посещение Каракокшинской пещеры и Муехтинского водопада, тонизирующий таёжный чай и баня.
Сезон: с июня по сентябрь
Цена: 25 300 руб.
Путешествие по «Стране раджей»
Штат Раджастхан, Индия
Конный тур по Раджастхану – крупнейшему и одному из наиболее богатых на культурные и природные достопримечательности штатов страны – даёт редкий шанс покататься на благородных лошадях марвари, на которых любили путешествовать воины-раджпуты и махараджи. Недельное приключение начинается и заканчивается в «Озёрном городе» Удайпуре и включает в себя поездки по живописному хребту Аравали и пересохшим руслам рек, природным заповедникам и холмистым долинам, в которых уже чувствуется жаркое дыхание пустыни Тар, а также посещение индуистских и джайнских храмов и крошечных деревушек. Изюминка поездки – гастрономические ужины при свечах и ночлег в исторических отелях, разместившихся в старинных особняках и фортах.
Сезон: круглый год, за исключением июня
Цена: $2590
Конный тур «Кубанское кольцо»
Карачаево-Черкесская Республика
Маршрут этого восьмидневного верхового похода вобрал в себя множество хитов Кавказа – склоны высочайшей горы нашей страны Эльбрус и лечебные термальные источники Джилы-Суу, реликтовое озеро Хорла-Кель и древний аул Хурзук, Махарское ущелье и Даутский хребет. Тур проходит на выносливых лошадках карачаевской породы, которые прекрасно чувствуют себя на горных склонах и не боятся перепадов высот. Ночёвки в палаточных лагерях, ужины в «звёздных» ресторанах (то есть под открытым небом), джигитовка, купание в озёрах и грибы-ягоды в лесу прилагаются.
Сезон: июнь–октябрь
Цена: 39 600 руб.
Конные сафари в дельте Окаванго
Заповедник Мореми, Ботсвана
Полноводная и широкая Окаванго берёт начало в Анголе и течёт на юго-восток. Но в Ботсване ей преграждает путь пустыня Калахари, и от столкновения этих двух стихий образуется крупнейшая внутренняя дельта в мире: река распадается на лабиринты рукавов и болот, озёр и островков, становясь ареалом обитания огромного количества птиц и животных. Верховые сафари, когда всадник и лошадь превращаются в подобие кентавра, позволяют подкрасться к животным намного ближе, чем пешком, на джипе (которые здесь могут проехать далеко не везде) или лодке-долблёнке – в качестве фототрофея из Ботсваны можно привезти отличные снимки жирафов, слонов, буйволов, зебр и антилоп. В седле предстоит проводить по шесть часов в день, так что от участников сафари требуется уверенность в управлении лошадью.
Сезон: круглый год
Цена: от €538 в день
Верхом по сибирской тайге
Республика Хакасия, Россия
Девятидневный конный маршрут пролегает по хребтам Кузнецкого Алатау – через темно-хвойную тайгу, по альпийским лугам и высокогорной тундре (как правило, на уровне до 1400 метров над уровнем моря, но предусмотрено и пешее восхождение на гору Хызыр-Терен на высоту 1855 метров), мимо идеально подходящих для рыбалки на хариуса речушек и озёр. Многочисленные перевалы, скалы, гольцы (лишённые растительности горные вершины), ледники и снежники – и вот уже прощальный костёр по возвращении на базу конного туризма «Айзас».
В перерывах между переходами – работа над ошибками в верховой езде, ночёвки – в домиках и палатках. Тяжёлые вещи перевозятся на УАЗе сопровождения.
Сезон: июнь–август
Цена: 26 200 руб.
Кавказ в седле
Область Сванетия, Грузия
В отличие от Тбилиси и винодельческой Кахетии в горах и ущельях Верхней Сванетии можно увидеть немного путешественников, и лишь единицы исследуют красоты этого отдалённого региона верхом. Как правило, дневные туры начинаются в Местии, из которой к началу конной тропы туристов доставляют на джипе, где их встречает проводник с осёдланными лошадьми. Виды на Главный Кавказский, Бальский и Сванетский хребты, долина Ингури и перевал Чижди, заповедные леса и альпийские луга, водопады и ледники, лепящиеся к склонам селения и старинные церкви – от здешних грандиозных панорам любой всадник рискует потерять голову (в фигуральном смысле, конечно же).
Сезон: июнь–август
Цена: от $110
И уносят меня... разные другие звери
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Уютный марокканский оазис Тиут удобно исследовать, восседая на ослике, – маршрут продолжительностью час-полтора проложен через рощи финиковых пальм к смотровой площадке старинной касбы (крепости), с которой видны окрестные берберские деревушки.
atlasvoyages.com, от €42
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В шри-ланкийских национальных парках Миннерия и Каудалла можно устроить фотоохоту на диких слонов верхом на слоне приручённом – разумеется, в компании с погонщиком-махутом.
lakpura.com, от $20
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Для того чтобы прокатиться на величавом «корабле пустыни», совсем необязательно отправляться в далёкие экзотические страны. В не менее экзотической Калмыкии приглашают принять участие в однодневном туре на двугорбых верблюдах по степи, посетить кибитку кочевника и осмотреть комплекс курганов «Три брата», в одном из которых была найдена уникальная древняя колесница.
kalmykiatour.com, от 5000 руб.
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В зимнее время в Карелии организуют двухдневную экспедицию на собачьих упряжках с ночёвкой в обогреваемом чуме. В программе – короткий курс каюра (погонщика), 30-километровый марш-бросок по заснеженным лесам и озёрам, прогулка на снегоступах, экскурсия по деревне Кинерма с обедом из карельских блюд и почти неограниченное по времени общение с милейшими сибирскими хаски.karjalapark.ru, 18 800 руб.
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Скользя по заснеженной Лапландии на оленьей упряжке, легко перенестись в зимнюю сказку и поверить в Санта-Клауса – раскрасневшихся после часовой прогулки туристов согревают глинтвейном и горячими сосисками и развлекают рассказами о том, как устроены оленьи фермы в Финляндии.
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На ферме Bolderhof в швейцарском Хемисхофене (кантон Шаффхаузен) круглый год устраивают верховые прогулки на коровах. Четырёхчасовой тур на бурёнках проходит по просёлочным дорогам, лесным лужайкам и берегам Рейна и Бибера и включает в себя «фермерский» пикник. Каждому участнику (возрастных ограничений нет) выдают шлемы. bolderhof.ch, €140
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На некоторых страусиных фермах южноафриканского Оудсхурна, где этих гигантских птиц в семь раз больше, чем местных жителей, и где регулярно проходят дерби, можно попробовать прокатиться на страусе – впрочем, на свой страх и риск и при условии, что ваш вес не превышает 75 кг.
highgate.co.za, по запросу