На всем скаку: конные маршруты по всему миру

Полноводная и широкая Окаванго берёт начало в Анголе и течёт на юго-восток. Но в Ботсване ей преграждает путь пустыня Калахари, и от столкновения этих двух стихий образуется крупнейшая внутренняя дельта в мире: река распадается на лабиринты рукавов и болот, озёр и островков, становясь ареалом обитания огромного количества птиц и животных. Верховые сафари, когда всадник и лошадь превращаются в подобие кентавра, позволяют подкрасться к животным намного ближе, чем пешком, на джипе (которые здесь могут проехать далеко не везде) или лодке-долблёнке – в качестве фототрофея из Ботсваны можно привезти отличные снимки жирафов, слонов, буйволов, зебр и антилоп. В седле предстоит проводить по шесть часов в день, так что от участников сафари требуется уверенность в управлении лошадью.

Сезон: круглый год

Цена: от €538 в день