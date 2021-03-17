Направления мечты в 2021 году: выбор National Geographic Traveler

Этот список составили редакторы из всех международных изданий National Geographic Traveler, для удобства разделив его на пять категорий: экология, культура, природа, приключения и семейный отдых. И помните, мир полон чудес — даже когда они труднодоступны.
Экология
Остров Алонисос, Греция
Рай для тюленей и дайверов
«Парфенон затонувших кораблей» — первый в мире подводный музей, возникший на месте крушения старинного афинского судна «Перистера»: здесь, на глубине около 20 метров, сохранилось множество амфор, датирующихся примерно V веком до н. э. Это территория национального морского парка Алонисос, Северные Спорады, основанного в 1992 году для защиты средиземноморских белобрюхих тюленей. Статус заповедника помогает держать на расстоянии не только морских охотников, но и авантюрных «расхитителей гробниц». Для того чтобы изучить экспозицию музея, необходим международный сертификат дайвера — организованные туры в сопровождении гидов-аквалангистов обещают возобновить уже в этом году. Все остальные могут посетить информационный центр на островке Алонисос и тоже побывать на экскурсии — уже в виртуальном формате.
Габон
Более 11% территории — национальные парки
Слоны и бегемоты вольготно бродят по пляжам Габона — недаром эксперт National Geographic Майк Фэй назвал страну «последним Эдемом Африки». Здесь 13 национальных парков, но далеко не в каждый можно попасть. Впрочем, достаточно побывать хотя бы в Лоанго, чтобы получить представление о разнообразии ландшафтов, флоры и фауны Габона. Парк прежде всего привлекает возможностью встретиться с западными равнинными гориллами, которые находятся на грани вымирания. Нанести визит этим обаятельным приматам разрешено лишь одной группе из четырёх человек в день. В прибрежном национальном парке Понгара имеет смысл остановиться в одном из бунгало Pongara Lodge — с ноября по март тут можно увидеть редчайших кожистых черепах, а с июня по август — дельфинов и мигрирующих китов. Благодаря международным инвестициям в транспортную систему Габона путешествия по стране становятся всё более удобными, а принятая правительством стратегия развития парков обещает сохранить местные экосистемы в неприкосновенности.
Денвер, США
«Зелёный» гигант на западе Америки
Несмотря на финансовые трудности, вызванные пандемией, Денвер продолжает неуклонно двигаться к амбициозной цели: к 2023 году город планирует на 100% перейти на «зелёную» электроэнергию. К этому же времени здесь должно открыться около 200 км веломаршрутов, а уже в 2021 году на общественных парковках, крышах и пустырях вырастут сады, которые будут освещаться при помощи солнечной энергии. Эти городские парки смогут производить чистое электричество для зданий, заправок и -экономически неблагополучных районов, а также создадут новые рабочие места. Инициативы, направленные на защиту климата, и стремление к экономическому процветанию и справедливому обществу уже принесли Денверу платиновую сертификацию LEED в категории «Города и сообщества» (LEED for Cities). Чтобы всё новые предприниматели переходили на экологичные стратегии ведения бизнеса, столица Колорадо предлагает бесплатные индивидуальные планы, разработанные компанией Certifiably Green Denver. Благодаря этой программе уже около 2000 компаний используют в своей работе более экологичные и эффективные решения, сохраняя воду и электроэнергию, сокращая количество отходов и выбросы в атмосферу.
Фрайбург, Германия
Пример экологического подхода для всего мира
Одно из пяти немецких «племенных герцогств», образовавшихся в IX–X веках, исторический регион Швабия охватывает часть юго-западной Германии, восточной Швейцарии и северо-западной Франции. Его жители имеют репутацию изобретательных, находчивых и ловких, так что неудивительно, что резиденты университетского Фрайбурга с готовностью приняли новые экологичные правила жизни. Фрайбург часто называют воротами в Шварцвальд — горный массив «Чёрный лес», но сам этот город можно с полным правом назвать «зелёным». Деревья покрывают более 40% его территории, а немалую долю энергии здесь получают благодаря солнцу, ветру, биотопливу, переработке мусора и гидроресурсам. Кооперативные дома с солнечными панелями, городское садоводство и общая тенденция к отказу от автомобилей особенно бросаются в глаза в районе Фаубан, построенном на месте бывших заводских земель и вошедшем в список самых экологичных городских кварталов в мире. Во Фрайбурге любят ходить пешком, кататься на велосипедах, перемещаться на электробусах и трамваях, — вполне вероятно, что к 2030 году этот город осуществит свои планы и вдвое снизит выбросы углекислого газа в атмосферу, а к 2050-му выйдет и на нулевой их уровень.
Новая Каледония
Заморская территория Франции — заповедный уголок на юго-западе Тихого океана
Это административно-территориальное образование Франции объединяет небольшую группу тихоокеанских островов. С 2008 года они частично находятся под охраной ЮНЕСКО: лагуны Новой Каледонии представляют собой одну из самых обширных рифовых систем в мире, где встречаются более 9000 видов морской фауны — например, горбатые киты, зелёные морские черепахи, дюгони. В 2014-м правительство создало здесь природный парк Кораллового моря, территория которого охватила около 1,3 млн кв. км. Сейчас предпринимаются новые меры для контроля экосистем морского заповедника. Рыбалка, водные виды спорта, а также суда, вмещающие более 200 пассажиров, на большинстве морских участков находятся под запретом, а в некоторые уголки природного парка доступ открыт только для учёных. Вдобавок на острове Лифу скоро откроется коралловая ферма для восстановления рифов от ущерба, нанесённого туризмом.
Копенгаген, Дания
Космополитичная столица доказывает, что экология может быть выгодной
Пандемия создала новые проблемы для городов мира, потребовав от них большей открытости и заботы о здоровье жителей. Копенгаген принимает вызов и нацелен стать первой столицей на планете с нулевым углеродным следом уже к 2025 году. «Мы настаиваем на экологичных решениях, потому что они приносят доход», — говорит бывший мэр города Фрэнк Йенсен в книге «У нас есть сила менять мир» (она была выпущена Объединением городов в защиту климата C40, c40.org, и содержит инструкции для градоначальников).
Столица Дании признана одним из самых экологичных городов планеты. Здесь работает отлаженная система общественного транспорта, и большинство автобусов постепенно переходят на электродвигатели. CopenHill — фабрика, превращающая отходы в энергию, — обеспечивает чистой энергией около 60 000 семей и отапливает 120 000 домов. В 2019 году здесь открылись общественные площадки для активного отдыха, в том числе знаменитый горнолыжный склон на крыше и скалодром. Продуманная система велодорожек, которыми пользуются около 60% горожан, привела к тому, что сейчас в Копенгагене в пять раз больше велосипедов, чем автомобилей. Туристы могут отправиться на экскурсию на электробайке по основным достопримечательностям города — от набережной Нюхавн с её ресторанами и барами до Круглой башни, астрономической обсерватории XVII века, где регулярно устраиваются выставки.
Культура
Тунлу, Китай
Пейзажи классической живописи, оживающие на фестивале искусств
В 1350 году был написан знаменитый пейзаж «Жилище в горах Фучунь» — признанный шедевр традиционной живописи шань-шуй, то есть «горы-воды». В развёрнутом состоянии длина этого свитка превышает шесть метров — художник Хуан Гунван, один из «Четырёх великих мастеров эпохи Юань», создал пейзаж во время своего уединения в Тунлу, что на реке Фучунь. С тех пор эти места, спрятанные в горах восточной провинции Чжэцзян, в 270 км на юго-запад от Шанхая, стали для творческих натур настоящим источником вдохновения. В этом году уезд Тунлу вновь купается в лучах славы. Первая художественная триеннале была изначально запланирована на осень 2020 года, но из-за пандемии перенеслась на весну 2021-го.
Талса, США
Место, где дискуссии о расе не затихают
Greenwood Rising — новый исторический центр в Талсе, посвящённый расовым беспорядкам 1921 года. Эта трагедия считается одной из самых драматичных в истории США: 18-часовой погром в городском округе Гринвуд, известном как «Чёрная Уолл-стрит», завершился разрушением 35 афроамериканских кварталов и смертью около 300 их резидентов. По случаю столетия беспорядков была создана особая комиссия, которая и возглавила строительство центра Greenwood Rising. Его открытие запланировано на осень 2021-го, но в течение всего года в Талсе будут проходить тематические лекции, концерты и другие мероприятия.
«Greenwood Rising станет платформой для развёрнутых дискуссий о расовой травме и её принятии, а весь округ — тем местом, куда люди смогут приезжать, чтобы взглянуть в лицо скрытым предрассудкам и внести личный вклад в изменение общества», — говорит Фил Армстронг, проектный директор комиссии. «Есть надежда, что исторический центр послужит катализатором восстановления Гринвуда и поможет положить конец расизму в США».
Кёнджу, Южная Корея
Древнее корейское королевство, сияющее сквозь века
В 2021 году Кёнджу представляет Южную Корею в списке Культурных городов Восточной Азии. Путешественники часто называют его «музеем без стен»: дело в том, что здесь почти 1000 лет — между 57 годом до н. э. и 935 годом н. э. — располагалась столица древнего корейского королевства Силла. В числе её главных достопримечательностей — впечатляющие руины дворцов и храмов, каменные пагоды, древняя обсерватория, множество скальных скульптур и великолепная статуя Будды VIII века, а кроме того — около 150 заросших травой погребальных курганов, сооружавшихся для аристократов: некоторые достигают 22 метров в высоту. На выставке «Силла — Золотое королевство» в национальном музее Кёнджу (gyeongju.museum.go.kr) можно увидеть всевозможные украшения из бронзы, серебра и золота, короны, подвески, а также другие артефакты, извлечённые из некрополя.
Гуам, США
Заново открыть наследие Магеллана в Тихом океане
500-я годовщина первого кругосветного путешествия, предпринятого Фернаном Магелланом, — не повод для весёлого праздника на Гуаме, административной территории США и крупнейшем из Марианских островов. Во время трёхдневной остановки в марте 1521 года по приказу португальского мореплавателя солдатами было убито множество коренных жителей острова, чаморро, и в довершение Магеллан окрестил Марианский архипелаг Islas de los Ladrones — «Островами воров».
Испанское судно остановится на Гуаме в марте 2021 года во время памятного путешествия «по следам» кругосветки, начатой в 1519 году Магелланом и оконченной в 1522 году испанским мореплавателем Хуаном Себастьяном Элькано. Но для потомков чаморро прибытие экспедиции — это шанс поведать миру свою историю. Одна из её глав посвящена встрече с Магелланом и колониальной хронике Гуама, другая — жизни на территориях, которые американские военные называют «кончиком копья в Тихом океане». «Язык чаморро представляет собой смесь испанского, английского и японского, — говорит писатель и активист Майкл Бевакуа. — Для меня возможность говорить на родном языке и передавать его дальше — основа нашей культуры и идентичности».
Народы Пуэбло, США
Зов индейцев американского Юго-Запада
В Нью-Мексико происходят перемены: по всему штату сносят памятники притеснителям индейцев — таким, как испанский конкистадор дон Диего де Варгас, — а на их месте активисты требуют поставить другие. Например, жрецу Попе, лидеру пуэбло (группы индейских народов), в 1680 году организовавшему восстание против испанцев. Тогда пуэбло смогли оттеснить завоевателей от своих родных владений, и, хотя спустя дюжину лет европейцы вернули себе контроль над этими землями, считается, что именно благодаря той освободительной войне исконная культура индейцев смогла сохраниться и дойти до наших дней. Сегодня статуя Попе представляет штат Нью-Мексико в Центре посетителей Капитолия США в Вашингтоне. А на родине индейского лидера его славу увековечили 19 поселений пуэбло, в том числе потрясающий 1000-летний Таос, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Культурный центр пуэбло в Альбукерке (IPCC) — стартовая точка для изучения наследия народов Юго-Запада Америки. Правда, сейчас исключительно с помощью виртуальных туров — групповые экскурсии ещё не возобновлены.
Витория-Гастейс, Испания
Джаз и легенды в столице Страны Басков
Витория, также известная под баскским именем Гастейс, исторически служила центром культуры и торговли — всё благодаря своему привилегированному положению на кратчайшем пути из средневекового королевства Кастилия в Северную Европу. Сегодняшние виторианцы всё так же открыты новому, и доказательство этому — международный фестиваль Vitoria-Gasteiz Jazz Festival, который каждый июль собирает в городе как начинающих, так и легендарных джазовых музыкантов. В числе последних — трубач Уинтон Марсалис, который даже посвятил городу свою композицию «Vitoria Suite». Бронзовая статуя Марсалиса стоит в парке Ла-Флорида, который ещё называют «лёгкими» города. Он образует часть обширного паркового кольца Витории-Гастейс, благодаря которому на каждого её жителя приходится больше квадратных метров зелени, чем на любого другого горожанина во всей Испании.
Виторианцы с одинаковой страстью защищают и природу, и городские традиции — особенно когда дело касается исторических кварталов. На холме возвышается готический собор Святой Марии, на улочках с названиями средневековых гильдий местные жители собираются в барах и ресторанах, где на столах — неизбежные пинчос, вызывающие привыкание баскские версии закусок-тапас. И каждый август площадь в южной части Старого города становится местом проведения необычного празднования, которое посвящено покровительнице города — Белой Мадонне. Перед началом фестиваля толпа приветствует чучело баскского крестьянина под зонтиком, известного как Celedón, со свистом пролетающего по проволке в знак начала гулянья. Достигнув балкона, Celedón магическим образом превращается в настоящего человека, который призывает толпу хорошенько повеселиться на празднике.
Природа
Айл-Ройал, США
Волки и лоси в малоизвестном национальном парке
Природа отрывается по-дикому в мичиганском Айл-Ройале, секретном национальном парке, который расположен на острове протяжённостью примерно 72 км. В конце XIX — начале XX века в водах озера Верхнее затонуло немало судов, но именно коварным течениям и обязана своей уникальностью экосистема Айл-Ройала. В парке всего 18 видов млекопитающих (по сравнению с более чем 40 на материке), и большинство из них являются наследниками животных, умудрившихся доплыть сюда летом или перебраться зимой по льду. Учёные наблюдают за волками и лосями на Айл-Ройале начиная с 1958 года, и научное исследование такого симбиоза считается самым долгосрочным в истории. Когда в 2018-м здесь осталась всего пара волков, был разработан многолетний план по возрождению их популяции. Лосей в парке увидеть просто, а вот люди встречаются гораздо реже — изоляция и уединение привлекают сюда искушённых походников, каякеров и байдарочников, у которых есть с собой всё необходимое для перемещения по бездорожью Айл-Ройала и материковому водному маршруту «Озёрная цепь».
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
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