Направления мечты в 2021 году: выбор National Geographic Traveler

Денвер, США

«Зелёный» гигант на западе Америки

Несмотря на финансовые трудности, вызванные пандемией, Денвер продолжает неуклонно двигаться к амбициозной цели: к 2023 году город планирует на 100% перейти на «зелёную» электроэнергию. К этому же времени здесь должно открыться около 200 км веломаршрутов, а уже в 2021 году на общественных парковках, крышах и пустырях вырастут сады, которые будут освещаться при помощи солнечной энергии. Эти городские парки смогут производить чистое электричество для зданий, заправок и -экономически неблагополучных районов, а также создадут новые рабочие места. Инициативы, направленные на защиту климата, и стремление к экономическому процветанию и справедливому обществу уже принесли Денверу платиновую сертификацию LEED в категории «Города и сообщества» (LEED for Cities). Чтобы всё новые предприниматели переходили на экологичные стратегии ведения бизнеса, столица Колорадо предлагает бесплатные индивидуальные планы, разработанные компанией Certifiably Green Denver. Благодаря этой программе уже около 2000 компаний используют в своей работе более экологичные и эффективные решения, сохраняя воду и электроэнергию, сокращая количество отходов и выбросы в атмосферу.

Фрайбург, Германия

Пример экологического подхода для всего мира

Одно из пяти немецких «племенных герцогств», образовавшихся в IX–X веках, исторический регион Швабия охватывает часть юго-западной Германии, восточной Швейцарии и северо-западной Франции. Его жители имеют репутацию изобретательных, находчивых и ловких, так что неудивительно, что резиденты университетского Фрайбурга с готовностью приняли новые экологичные правила жизни. Фрайбург часто называют воротами в Шварцвальд — горный массив «Чёрный лес», но сам этот город можно с полным правом назвать «зелёным». Деревья покрывают более 40% его территории, а немалую долю энергии здесь получают благодаря солнцу, ветру, биотопливу, переработке мусора и гидроресурсам. Кооперативные дома с солнечными панелями, городское садоводство и общая тенденция к отказу от автомобилей особенно бросаются в глаза в районе Фаубан, построенном на месте бывших заводских земель и вошедшем в список самых экологичных городских кварталов в мире. Во Фрайбурге любят ходить пешком, кататься на велосипедах, перемещаться на электробусах и трамваях, — вполне вероятно, что к 2030 году этот город осуществит свои планы и вдвое снизит выбросы углекислого газа в атмосферу, а к 2050-му выйдет и на нулевой их уровень.

Новая Каледония

Заморская территория Франции — заповедный уголок на юго-западе Тихого океана

Это административно-территориальное образование Франции объединяет небольшую группу тихоокеанских островов. С 2008 года они частично находятся под охраной ЮНЕСКО: лагуны Новой Каледонии представляют собой одну из самых обширных рифовых систем в мире, где встречаются более 9000 видов морской фауны — например, горбатые киты, зелёные морские черепахи, дюгони. В 2014-м правительство создало здесь природный парк Кораллового моря, территория которого охватила около 1,3 млн кв. км. Сейчас предпринимаются новые меры для контроля экосистем морского заповедника. Рыбалка, водные виды спорта, а также суда, вмещающие более 200 пассажиров, на большинстве морских участков находятся под запретом, а в некоторые уголки природного парка доступ открыт только для учёных. Вдобавок на острове Лифу скоро откроется коралловая ферма для восстановления рифов от ущерба, нанесённого туризмом.