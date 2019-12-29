Навстречу солнцу: репортаж из индийского штата Тамилнад

«Мадурай никогда не спит и всегда ест», – улыбается мой провожатый Раджан, журналист местной газеты, где мне предстоит трудиться два месяца. И как только мы отъезжаем от аэропорта, я тут же понимаю, что он имеет в виду, – кажется, весь город состоит только из кафе и ресторанов. Повсюду настоящая какофония запахов – специи, пряности, благовония, и я невольно вспоминаю рассказ своего попутчика в самолёте, который в шутку рекомендовал на первое время обзавестись противогазом.

Но в Мадурай приезжают не столько ради телесной пищи, сколько ради духовной. В городе, который считается самым старым из существующих на полуострове, находится поражающий воображение храмовый комплекс Минакши. Он был построен в честь священного союза бога Шивы (его инкарнации Сундарешвары – «повелителя красоты») и богини Парвати (её инкарнации Минакши – «рыбьеглазой») и для Южной Индии имеет такое же значение, что и Тадж-Махал для Индии Северной. «Если верить средневековой литературе тамилов, первый храм на этом месте был построен ещё выходцами с затонувшего континента Кумари-Кандам – так здесь называли мифическую Лемурию, или Атлантиду. Это один из крупнейших религиозных комплексов в стране, и он в числе немногих храмов, посвящённых не богу, а богине, которая, в свою очередь, олицетворяет любовь и плодородие, – рассказывает Раджан. – Каждый вечер во время пышной церемонии статую Сундарешвары относят в серебряную опочивальню Минакши, чтобы на утренней молитве вернуть её обратно». На многоэтажных фасадах и 985 колоннах храма, который приводил в восхищение ещё Марко Поло, – тысячи пёстрых скульптур. Каждые 12 лет их реставрируют и заново красят, чтобы они выглядели как новенькие. Людям из низшей касты (как и иностранцам) в центральную часть святилища входить запрещено, но на башнях-гопурамах изображено столько богов, что совершить обряд поклонения могут все, кто пожелает, – и каждый день сюда приходят до 20 000 паломников со всей Индии.