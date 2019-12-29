Навстречу солнцу: репортаж из индийского штата Тамилнад
Самый южный штат Индии – Тамилнад – нельзя назвать популярным туристическим направлением. На его широченных пляжах и чайных плантациях, в древних храмах и национальных парках иностранцы встречаются куда реже, чем путешественники из других частей Индии. Но не важно, откуда вы приехали и во что верите: на краю полуострова Индостан вас обязательно настигнет ощущение чуда – богиня Кумари благословляет каждого, кто встречает здесь рассвет.
Во имя любви
«Мадурай никогда не спит и всегда ест», – улыбается мой провожатый Раджан, журналист местной газеты, где мне предстоит трудиться два месяца. И как только мы отъезжаем от аэропорта, я тут же понимаю, что он имеет в виду, – кажется, весь город состоит только из кафе и ресторанов. Повсюду настоящая какофония запахов – специи, пряности, благовония, и я невольно вспоминаю рассказ своего попутчика в самолёте, который в шутку рекомендовал на первое время обзавестись противогазом.
Но в Мадурай приезжают не столько ради телесной пищи, сколько ради духовной. В городе, который считается самым старым из существующих на полуострове, находится поражающий воображение храмовый комплекс Минакши. Он был построен в честь священного союза бога Шивы (его инкарнации Сундарешвары – «повелителя красоты») и богини Парвати (её инкарнации Минакши – «рыбьеглазой») и для Южной Индии имеет такое же значение, что и Тадж-Махал для Индии Северной. «Если верить средневековой литературе тамилов, первый храм на этом месте был построен ещё выходцами с затонувшего континента Кумари-Кандам – так здесь называли мифическую Лемурию, или Атлантиду. Это один из крупнейших религиозных комплексов в стране, и он в числе немногих храмов, посвящённых не богу, а богине, которая, в свою очередь, олицетворяет любовь и плодородие, – рассказывает Раджан. – Каждый вечер во время пышной церемонии статую Сундарешвары относят в серебряную опочивальню Минакши, чтобы на утренней молитве вернуть её обратно». На многоэтажных фасадах и 985 колоннах храма, который приводил в восхищение ещё Марко Поло, – тысячи пёстрых скульптур. Каждые 12 лет их реставрируют и заново красят, чтобы они выглядели как новенькие. Людям из низшей касты (как и иностранцам) в центральную часть святилища входить запрещено, но на башнях-гопурамах изображено столько богов, что совершить обряд поклонения могут все, кто пожелает, – и каждый день сюда приходят до 20 000 паломников со всей Индии.
Не женщина, а мать
Тамилнад – не только Земля тамилов, но и родной дом для множества удивительных народностей, в том числе тода, одного из аборигенных племён горного массива Нилгири. Ближайший населённый пункт от их деревни в Голубых горах – город Утакаманд, добраться до которого проще всего на поезде. Путь из Мадурая неблизкий – около 13 часов, – но совсем нескучный, ведь за это время можно вдоволь наглядеться на проплывающие за окном холмы и долины. «Но лучше убери фотоаппарат, – предупреждает моя индийская коллега Арчана. – Тут на каждой станции полно обезьян, которые могут вырвать его из рук – опомниться не успеешь». Эту поездку ей удалось организовать благодаря Таруну Чабра, стоматологу из Утакаманда. Он основал общество по охране культуры племени и сейчас – один из немногих, кто говорит на языке тода.
На дворе XXI век, но тода, которых осталось не более полутора тысяч, до сих пор живут особняком и чтут свои традиции. Они верят, что их прародина – созвездие Быка, поклоняются духам природы и буйволам, проповедуют культ женщины. Первого представителя племени – пожилую тода, на манер греческой тоги обёрнутую в кусок ткани с чёрно-красным орнаментом, – мы встречаем в ботаническом саду Утакаманда. «Это путхукули, – кивает Тарун Чабра. – Так здесь одеваются все тода, а вышивание – одно из немногих женских занятий в племени». Увидев фотоаппарат, незнакомка устремляется к нам, приговаривая: «Photo? Photo?». Разумеется, после оказывается, что позировала она не за спасибо. Я отдаю 50 рупий, понимая, что меня облапошили, но ничуть не жалею об этом.
Навстречу нам идут мужчины с буйволами, священными животными племени, – ухаживать за ними имеют право только представители сильного пола. Буйволы содержатся в специальном загоне-тирири, где расположен храм. Но мы проходим мимо, не останавливаясь, – женщинам и холостым мужчинам путь туда заказан. «У тода до сих пор заведены особые порядки, – улыбается Тарун. – Например, в некоторых семьях ещё сохранилось многомужество – женщина выходит замуж сразу за нескольких братьев, ну или просто за мужчин из племени, и живёт со всеми в одном доме. А папой ребёнка в таком браке считается не биологический отец, а тот, кто соглашается взять на себя заботу о его содержании и воспитании. Причём женщина выбирает его сама – и тот не смеет отказать, так как она уже не просто девушка или женщина, а будущая мать». Ещё говорят, что тода – могущественные колдуны и целители, что при желании они умеют оборачиваться тиграми и слонами. Поверить в их сверхспособности трудно – даже быт племени не сильно отличается от того, что я видела в Мадурае: когда-то тода жили в хижинах из бамбука и тростника, похожих на половинки бочек, но сейчас многие переселились в скромные современные дома. С единственной разницей – домашнее хозяйство тоже ведут мужчины. Лишь перед некоторыми домами сидят женщины и вышивают узоры, такие же затейливые, как и вся их жизнь.
Дар леса
Несмотря на то что Тамилнад – один из крупнейших производителей кофе в стране, этот штат больше славится своим мягким и ароматным чаем нилгири. Ценители предпочитают покупать его поближе к производству – в раскинувшемся на холмах городке Кодайканал, само название которого переводится как «дар леса».
И правда, когда внизу, у подножия холмов, столбики термометров показывают далеко за +30 °С, здесь царит приятная прохлада. Отправиться в прогулку по эвкалиптовому лесу, полюбоваться горными панорамами, прокатиться на лодке по озеру, а затем смаковать нилгири в одном из чайных магазинчиков – вот зачем приезжают сюда туристы.
«Самое популярное место здесь – Пиллар-Рокс, то есть Скалы-столбы, – говорит Раджан. – Высота этих гранитных утёсов – более двух километров над уровнем моря, даже над соседними холмами они нависают более чем на сотню метров». На пешеходной тропе Коукера, проложенной по крутым склонам, случается любопытный оптический феномен – так называемый Брокенский призрак, когда человек видит свою тень с отражающимся на облаках радужным нимбом. Увы, мне это не удаётся, зато Раджан отводит меня в центр города, где на каждом углу продаются чай нилгири и эвкалиптовое масло. Теперь не нужно ломать голову над сувениром из Тамилнада – это определённо будет упаковка нилгири, пропитанного свежестью гор, ароматом эвкалиптов и теплом Индии.
В погоне за солнцем
По меркам Индостана омываемый Лаккадивским морем мыс Коморин, или Канниякумари, названный так в честь богини Кумари, – настоящий край света. Индийцы считают, что здесь сходятся три великие водные стихии – Бенгальский залив, Аравийское море и Индийский океан. И добраться сюда нужно хотя бы ради того, чтобы увидеть гигантскую статую тамильского поэта и философа Тируваллувара, возвышающуюся на небольшом островке, и напоминающий пряничный домик-мемориал Махатмы Ганди. Когда-то тут хранилась одна из дюжины урн с частичкой его праха, который впоследствии был растворён в водах Канниякумари. Едва я успеваю войти, как ко мне устремляется смотритель. «Иди сюда, смотри! – зовёт он меня на английском. – Мемориал спроектирован таким образом, что один раз в год 2 октября – в день рождения Ганди – луч через отверстие в крыше указывает на точку, где и была установлена урна».
Купаться на каменистом берегу мыса Коморин рискованно – волны с такой силой разбиваются об острые скалы, что брызги разлетаются на метры вокруг. Зато круглый год здесь собираются желающие увидеть заход и восход солнца. Причём закаты интересуют немногих, в то время как на рассветах тут даже строят туристический бизнес – на крышах многих береговых гостиниц можно увидеть кресла для комфортного любования восходом. Но я решаю встретить солнце на самом мысе и, чтобы не проспать, завожу будильник на пять утра. На улицах творится что-то невообразимое – желающих поймать первые лучи больше, чем людей в метро в час пик. Теперь понятно, почему многие предпочитают крыши! Всё же мне удаётся протиснуться к кромке воды – как раз вовремя, чтобы увидеть, как светло-жёлтый диск солнца по-театральному торжественно всплывает из бушующих волн. Жизнь продолжает идти своим чередом: галдящие дети гоняются друг за дружкой по берегу, продавцы пытаются всучить туристам украшения из морских ракушек и жемчуга, туристы – сделать удачный кадр. Ну а я, несостоявшийся Брокенский призрак, пытаюсь сохранить в себе это невероятное ощущение рождения нового дня. Здесь, на мысе Канниякумари, такие вещи чувствуются особенно остро.
Координаты
Виза
С недавних пор стоимость индийской электронной визы на 30 дней, дающей возможность двукратного посещения, снизилась до $10 в низкий сезон (апрель-июнь) и до $25 в высокий сезон (июль-март).
Как добраться
До столицы штата Тамилнад – города Ченнаи – можно долететь рейсами авиакомпаний Air Arabia, Flydubai, Etihad Airways и Oman Air с пересадкой в Шардже, Дубае, Абу-Даби и Маскате соответственно. По штату удобнее всего перемещаться на автомобиле (с водителем), на поездах и внутренними авиарейсами – например, Air India.
Сезон
Лучшее время для посещения жаркого тропического Тамилнада – комфортный период с ноября по март.
Отели
Выбор мест для ночлега в Индии велик, как и сама страна, – от спартанских гестхаусов до B&B в английском стиле и от хостелов в городах до курортных отелей на побережье. В Мадурае один из самых интересных вариантов – Heritage Madurai в бывшем здании Madurai Club, построенном «тропическим модернистом» из Шри-Ланки Джеффри Бавой. В Кодайканале – The Kodai Heaven с великолепными панорамными видами, а в Канниякумари – стильный Sparsa.
Меры предосторожности
Рекомендуется сделать прививки от гепатита А и брюшного тифа. Также в Тамилнаде иногда случаются вспышки малярии, что стоит иметь в виду при формировании дорожной аптечки.