Непочатый край: поездка по Оману

Особое положение

Маскат – не только горделивая столица третьей по величине страны Аравийского полуострова, но и главный её курорт и «порт приписки» для большинства пляжных отелей Омана. Солнечные ванны на песчаном берегу прозрачного Оманского залива легко сочетать с насыщенными экскурсиями, ведь, несмотря на большую протяжённость Маската, путь из любой точки много времени не займёт – пробки в столице бывают только в часы пик.

Самая «коронная» здешняя достопримечательность – грандиозная мечеть правящего султана Кабуса бен Саида. Известняк и тик для её постройки привозили из Индии, белый каррарский мрамор и витражи – из Италии. В мечети пять минаретов, фризы украшены каллиграфическими письменами, а 50-метровый купол изнутри покрыт сверкающими персидскими изразцами. С купола солидно свешивается одна из крупнейших в мире люстр: состав – 600 000 хрустальных элементов и 1122 светильника, вес – 8,5 тонны. Пол устилает 21-тонный ковёр размером 60 на 70 метров – его почти четыре года ткали в Иране, а чтобы занести в мечеть, ковёр пришлось разделить на 58 частей и после в молитвенном зале собрать, словно гигантский пазл.