Непочатый край: поездка по Оману

Особое положение
Маскат – не только горделивая столица третьей по величине страны Аравийского полуострова, но и главный её курорт и «порт приписки» для большинства пляжных отелей Омана. Солнечные ванны на песчаном берегу прозрачного Оманского залива легко сочетать с насыщенными экскурсиями, ведь, несмотря на большую протяжённость Маската, путь из любой точки много времени не займёт – пробки в столице бывают только в часы пик.
Самая «коронная» здешняя достопримечательность – грандиозная мечеть правящего султана Кабуса бен Саида. Известняк и тик для её постройки привозили из Индии, белый каррарский мрамор и витражи – из Италии. В мечети пять минаретов, фризы украшены каллиграфическими письменами, а 50-метровый купол изнутри покрыт сверкающими персидскими изразцами. С купола солидно свешивается одна из крупнейших в мире люстр: состав – 600 000 хрустальных элементов и 1122 светильника, вес – 8,5 тонны. Пол устилает 21-тонный ковёр размером 60 на 70 метров – его почти четыре года ткали в Иране, а чтобы занести в мечеть, ковёр пришлось разделить на 58 частей и после в молитвенном зале собрать, словно гигантский пазл.
Из всех районов столицы для прогулки приятнее всего исторический район Маскат, где находятся несколько музеев, церемониальный дворец султана Аль-Алам и два португальских форта Аль-Мирани и Аль-Джалали. Весьма колоритен и Матрах – примыкающая к гавани торговая часть города, где когда-то находилась стоянка караванов. По убранной мрамором набережной прохаживаются семьи маскатцев, в бухте покачиваются на волнах арабские корабли доу. Рано утром на матрахском рыбном рынке можно застать оживлённый аукцион, а главный матрахский базар, один из старейших в арабском мире, – лучшее место для покупки сувениров: персидских ковров, кривых кинжалов-ханджаров, старинных серебряных украшений, сладчайших фиников и знаменитого ладана. Тут же можно попробовать ароматный оманский кофе с кардамоном и измельчёнными зёрнышками финиковых косточек и оманскую халву – экзотическую сладость из финикового сиропа, сахара, шафрана и розовой воды.
Но далеко не всё в Омане – преданья старины глубокой. Например, восемь лет назад в Маскате открылся Королевский Оперный театр, архитектура которого отсылает к древним глинобитным крепостям, – здесь проходят оперные и балетные постановки, танцевальные шоу, концерты классической музыки и гастроли эстрадных звёзд. В 2016-м заработал Национальный музей Омана с коллекцией из более 5000 экспонатов. И уже в этом году здание оперы при помощи стеклянного пешеходного мостика соединили с новым Домом музыкального искусства, где запланированы камерные концерты и лекции.
Твердость духа
Оман иногда ещё называют «страной фортов» – подсчитано, что разного рода крепостей, укреплённых дворцов, цитаделей и сторожевых башен на территории султаната не меньше 500. Многие из них были построены португальцами для защиты морских торговых путей, часть возводилась самими оманцами во время междоусобных войн, какие-то лежат в руинах, но некоторые были отреставрированы и сейчас открыты как музеи. Один из самых зрелищных находится в Низве, бывшей резиденции имамов, – это старейшая из столиц Омана и город, имеющий репутацию духовного центра. На экскурсии по Низве можно узнать о самом распространённом материале для постройки крепостей – сарудже, смеси из глины и небольших кусков пальм, – и пройтись по периметру крупнейшей в стране сторожевой башни. А по пятницам на базаре в двух шагах от цитадели собирается козий, овечий и верблюжий рынок. Скот водят по кругу, покупатели до хрипоты спорят, потрясают в воздухе тростями и придирчиво осматривают зубы упирающемуся зверью – выглядит это ожившей картиной из музея Востока!
Рядом с Низвой находится и Джибрин – скорее дворец, чем оборонительное со-оружение. Построенный в XVII веке как резиденция имама, это самое ценное историческое строение Омана и потому находится под охраной ЮНЕСКО. Гиды любят показывать тщательно замаскированную «секретную комнату» для особо важных персон и тайных переговоров – в ней есть скрытые ниши, в которых прятались стражники имама, и в любой непонятной ситуации они могли внезапно материализоваться из воздуха и разобраться с неугодными.
Для того, чтобы погрузиться в атмосферу сказок «Тысячи и одной ночи», стоит отправиться в тур по оманской глубинке.
В 40 километрах от Низвы среди финиковых пальм стоит город Бахля, известный своей великолепной керамикой и недавно отреставрированным фортом XIV столетия – самым большим в Омане. Охочие до легенд оманцы верят, что в Бахле повсюду живут джинны, а каждый второй житель – колдун. Забавно, но на площади Старого рынка стоит небольшое дерево, прикованное цепями к земле, – считается, что в его кроне джинны устраивают свои сходки, и, чтобы в один прекрасный день они не унесли его в небо, местным кузнецам пришлось сыграть на опережение.
Выезд на природу
И все же именно первозданные, разнообразные, прямо-таки библейские ландшафты Омана – главный повод отправиться в путешествие по султанату. Около 25% Аравийского полуострова занимает пустыня Руб-эль-Хали – собственно, её название и переводится как «пустынная четверть». Но добираться туда от основных городов слишком далеко, куда удобнее отправиться в джип-тур к «домашней» оманской пустыне – пескам Вахиба, обширной области движущихся песчаных дюн, достигающих 200-метровой высоты. Здесь до сих пор живут несколько тысяч бедуинов, возводя тростниковые хижины на песке и растягивая большие шерстяные палатки – хаймы. Но нет пустынь без оазисов, и в Омане они образуют целые районы с полноводными источниками и пальмовыми рощами. Это вади, пересыхающие русла рек – и поездка по таким речным каньонам непременно должна быть в программе любого визита в султанат. Иногда вади разливаются небольшими озерцами – например, как Вади-бени-Халед вблизи песков Вахиба. Попав туда, напрочь забываешь, что находишься на краю Аравийской пустыни – всё это больше похоже на какой-то неведомый тропический остров. Бирюзовая гладь воды и тенистые заросли финиковых пальм – лучшего места для купания и пикника не придумать. От вади через заросли олеандров можно пойти гулять вдоль фалладжа, арыка по-омански, подающего воду к деревням, – эти ирригационные каналы появились в VI веке до нашей эры и тоже входят в список наследия ЮНЕСКО.
А ещё рядом с Низвой находится, пожалуй, самая доступная из крупных оманских пещер – Аль-Хута, образовавшаяся два миллиона лет назад. Перед открытием для туристов над ней долго трудились специалисты из Ливана – они проложили многоуровневую тропу через гулкие сводчатые залы и провели ко входу железную дорогу для электропоезда. Ну а в наполнении пещерных галерей диковинными сталактитами и сталагмитами преуспела сама природа.
Координаты
Сезон
Лучшее время для поездки по Оману – прохладный период с октября по апрель. Купаться в Оманском заливе можно круглый год.
Транспорт
В столицу страны Маскат из Москвы можно добраться ежедневными прямыми рейсами национальной авиакомпании Oman Air (omanair.com). Время в пути – около 5 с половиной часов.
Виза
Для посещения Омана необходимо оформить электронную визу на сайте и распечатать её для предъявления на паспортном контроле. Виза на 10 дней обойдётся в $13.
Отели
Главные пляжные отели страны расположены в Маскате и его окрестностях, новые гостиницы в последнее время открываются в южной провинции Дофар, горах Джебель-Ахдар и северном анклаве Мусандам. Оман – направление не самое бюджетное, но в крупных городах всегда есть выбор вариантов для размещения. Вдоль побережья возможен – и очень распространён – кемпинг.
Рестораны
В Омане везде можно найти ближневосточную гастрономию с хумусом, фалафелем, блюдами из рыбы (особенно популярен хамур – каменный окунь) и баранины. На террасе столичного кафе Bait Al Luban можно любоваться видом на Корниш и район Матрах и отдавать должное оманским блюдам, а в маскатском лаундж-кафе Kargeen хорошо разлечься на коврах и к восточным яствам заказать ароматный кальян. Фастфуд по-омански – это шаурма, к которой подаются маринованные овощи, всё очень вкусно и сытно.