Новая сибириада: инсайдерский гид по Тюменской области
Любовь Витковская
Гид по Тюмени и Тобольску
Название нашего города произошло от тюркского «ту мэн», что означает «десять тысяч»: 10 000 воинов и 10 000 голов скота было у последнего татарского правителя — сибирского хана Кучума. Тогда слово «Тюмень» было мужского рода — как пельмень или тюлень, но потом нашли второе значение — «ту мяна», что означает «моя любовь». И имя стало женского рода — моя любимая Тюмень! Основные вехи истории города можно увидеть в бронзовых барельефах, которые тянутся вдоль четырёхуровневой набережной Туры. Она вся одета в гранит и мрамор, память о выдающихся людях, имевших отношение к Тюмени, увековечена здесь в скульптурах, а летом пространство между ярусами заполнено зелёными насаждениями и работают оригинальные фонтаны. Стоит прогуляться и по исторической части города, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества с объёмной резьбой и невероятной красоты наличниками. Все узоры имеют свою символику: количество кувшинок, например, показывает, сколько детей у владельцев, свиток говорит о том, что здесь живёт чиновник, пальметки (элементы растительного орнамента в виде пальмового листа) — что хозяин совершил паломничество, короны зазывают в дом женихов, а ананасовые шишки сообщают, что тут можно переночевать. Один наличник весит до 250 кг, но благодаря ажурным узорам они кажутся невесомыми — приезжайте, сами увидите!
Ирина Васильева
генеральный директор термального курорта «ЛетоЛето»
Термальную воду в Тюменской области обнаружили геологи — искали нефть, пробурили скважину, но из-под земли вместо «чёрного золота» забил фонтан горячей минеральной воды. С тех пор в Тюмени купаются не только летом, но и зимой. В городе и окрестностях — около 20 источников с температурой +35…+48 °С, не уступающих водам Баден-Бадена и Карловых Вар. Их вода гипоаллергенна, её состав близок к внутриклеточной жидкости человека, поэтому подходит и взрослым, и детям. Желательно только находиться в ней не больше 15–20 минут за сеанс. Термальная вода запускает процесс регенерации клеток и используется для лечения различных заболеваний. После очистки её можно пить (проконсультировавшись с врачом, конечно), она помогает при проблемах с желудком и печенью, различных воспалительных процессах.
Источники различаются по уровню инфраструктуры — есть полудикие водоёмы, а есть и целые комплексы с отелями, ресторанами и другими развлечениями. «ЛетоЛето» — самый большой и современный термальный курорт в регионе. В нашем комплексе есть отель 4*, один из крупнейших крытых аквапарков в России, спа-центр с бассейнами, саунами и банями разных традиций. Особое удовольствие источники доставляют осенью и зимой, когда сильнее контраст прохладного воздуха и горячей воды.
Наталья Трапезникова
шеф-повар музея-ресторана «Чум»
В Тюмени надо пробовать, конечно же, северные деликатесы. Но по всем аутентичным правилам их готовим только мы. «Чум» — единственный в своём роде музей-ресторан северной кухни, настоящая визитная карточка города, недаром на сайте TripAdvisor он занимает почётное первое место среди всех заведений Тюмени. Работает ресторан с 2007 года, на открытии присутствовал настоящий хантыйский шаман — до сих пор один из уголков «Чума» считается магическим: говорят, если загадать здесь желание, оно обязательно исполнится.
Всё меню у нас — из местных продуктов, а многие блюда вообще больше нигде не попробовать: например, колбаски из медвежатины, запечённые язычки кролика в сливках, дичь на мраморном камне или мочёную морошку, рецепт которой мы держим в секрете. Рекомендую заказать строганину из муксуна, которую мы подаём на ледяной глыбе, сердце оленя с горячей вишней и варенье из вороники. Ещё один наш местный специалитет — сосьвинская селёдка, которая с давних времён считается царской рыбой: она водится только в реке Сосьва, и ловят её лишь раз в год. Отведать всё это можно под сенью настоящего хантыйского чума, который установлен в нашем ресторане, — он построен из просаленной бересты по всем правилам, украшен шкурами и рисунками. Правда, места в чуме всегда надо заказывать заранее.
Екатерина Бойцова
коммерческий директор Тобольской фабрики художественных косторезных изделий
Первую косторезную мастерскую открыл в Тобольске в 1874 году губернский землемер Овешков. А история нашей фабрики, которая сегодня является единственным подобным предприятием в России, началась в 1929 году, когда мастера Песков и Денисов основали косторезный цех при артели «Кустарь». Тобольскую резьбу отличает выделение детально проработанной круглой скульптуры и северная тематика в сюжетах. Самые ценные изделия — те, что сделаны из бивня мамонта. Уникальность этого материала в том, что он десятки тысяч лет пролежал в земле: считается, что бивень мамонта пропитан её энергией и служит оберегом. Простому покупателю отличить его сложновато, но я могу подсказать некоторые признаки. Такие изделия не отбеливают, они имеют натуральный цвет. Чаще всего кремовый, но встречается и рыжий, реже — чёрный и болотный оттенки, а как-то к нам на фабрику попал даже цвета «кофе с молоком». Если приглядеться, можно заметить на поверхности бивней мамонта мелкую сеточку, а на изделиях из лосиного рога будут видны мелкие поры. Рог отбеливают для придания товарного вида, и обычно поделки из него белые с сероватым оттенком. Самый тонкий и лёгкий материал — это цевка, кость крупного рогатого скота, для неё характерен белый цвет, иногда с желтоватым оттенком. Из резной кости мы изготавливаем скульптуры, брелоки, магниты, иконы, ручки, бижутерию, даже флеш-карты. В подарок детям можно брать фигурки зайчиков и кошечек, а для мужчины прекрасным сувениром станет нож с клинком из златоустовской стали и резной костяной рукоятью.
Юрий Горбунов
руководитель корпоративных проектов эко-парка «Тайга»
В Тюмени сейчас активно развивается экоотдых во всей его многогранности: короткие и длительные походы, пикники, динамичные приключения или меланхоличные прогулки на природе. Наш «Эко-парк» тоже продвигает такой формат досуга. Даже несколько дней в «Тайге» помогают получить заряд сил и снять напряжение. Огромная территория — свыше 10 га — наследие самого большого в Западной Сибири пионерского лагеря. Это место с историей, пропитанное энергией детских улыбок. Здесь можно со всем комфортом разместиться в номерах или деревянных экодомах — на таёжном сибирском воздухе спится великолепно. «Тайга» отлично подойдёт для активных развлечений, посиделок у костра с гитарой, визита в русскую баню с профессиональными пармейстерами или расслабления в нашем уникальном термальном источнике с минеральной водой, поступающей с глубины 1256 м.
А если говорить о приключенческом отдыхе, то главный тюменский эксклюзив — катание на огромных квадроциклах «Росомаха», самых больших в мире. Их производят в Тюмени, это наша гордость. Управляя почти трёхметровым внедорожником, чувствуешь волну драйва, адреналина и эмоций — как от самого процесса, так и от головокружительного таёжного воздуха. Можно отправиться на тест-драйв с почасовой оплатой, дневную экскурсию или в продолжительную экспедицию с остановками на ночлег в окружении дикой природы. Такие туры — возможность побывать там, куда не доедешь привычным способом, своими глазами увидеть дикую территорию. Краски и фактура пейзажей в разное время года будут различаться, но полная перезагрузка гарантирована в любом случае.
Мария Трофимова
директор ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области»
Тюменская область — регион, с которого начинается самая большая и загадочная территория России, Сибирь. Тюмень — её первый город, Тобольск — древняя столица, исторический центр управления. Но для массового туриста это пока ещё терра инкогнита. Приезжая сюда, помимо хорошо известных Тюмени и Тобольска обязательно стоит посетить и маленькие городки и посёлки, до которых сегодня добираются немногие туристы. Например, село Покровское. Это уникальное место — малая родина самой загадочной личности, Григория Распутина. В Покровском есть посвящённый ему частный музей, он был создан первым в России, ещё в 90-х.
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
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