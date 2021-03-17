Новая сибириада: инсайдерский гид по Тюменской области

В Тюмени сейчас активно развивается экоотдых во всей его многогранности: короткие и длительные походы, пикники, динамичные приключения или меланхоличные прогулки на природе. Наш «Эко-парк» тоже продвигает такой формат досуга. Даже несколько дней в «Тайге» помогают получить заряд сил и снять напряжение. Огромная территория — свыше 10 га — наследие самого большого в Западной Сибири пионерского лагеря. Это место с историей, пропитанное энергией детских улыбок. Здесь можно со всем комфортом разместиться в номерах или деревянных экодомах — на таёжном сибирском воздухе спится великолепно. «Тайга» отлично подойдёт для активных развлечений, посиделок у костра с гитарой, визита в русскую баню с профессиональными пармейстерами или расслабления в нашем уникальном термальном источнике с минеральной водой, поступающей с глубины 1256 м.

А если говорить о приключенческом отдыхе, то главный тюменский эксклюзив — катание на огромных квадроциклах «Росомаха», самых больших в мире. Их производят в Тюмени, это наша гордость. Управляя почти трёхметровым внедорожником, чувствуешь волну драйва, адреналина и эмоций — как от самого процесса, так и от головокружительного таёжного воздуха. Можно отправиться на тест-драйв с почасовой оплатой, дневную экскурсию или в продолжительную экспедицию с остановками на ночлег в окружении дикой природы. Такие туры — возможность побывать там, куда не доедешь привычным способом, своими глазами увидеть дикую территорию. Краски и фактура пейзажей в разное время года будут различаться, но полная перезагрузка гарантирована в любом случае.