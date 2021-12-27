Новости туризма от National Geographic Traveler

Аэропорт
В конце сентября в 30 км от Тобольска открылся аэропорт «Ремезов» – первый в истории современной России, построенный для города с населением чуть больше 100 000 человек. Он назван в честь родившегося и жившего в Тобольске выдающегося картографа, историка и писателя-энциклопедиста Семёна Ремезова. Основой для создания паттернов, украшающих стены аэропорта, стали три уникальных атласа работы Ремезова, созданные им в XVII веке. Интересно, что многие элементы интерьера не только декоративные, но и интерактивные: одни представляют собой подсвеченные информационные панно, а другие – мультимедийные сенсорные экраны.
Во время ожидания посадки на рейс можно узнать факты из биографии «сибирского Леонардо да Винчи», ознакомиться с историей и традициями Тобольска, даже прогуляться по аэропорту с аудиогидом. Ещё одно необычное дизайнерское решение – оригинальное панно «Роза ветров». Копия иллюстрации из чертёжной книги Семёна Ремезова превращает пол в гигантскую карту и указывает на четыре стороны света как на направления полётов. Этот символ дополнен сравнением времени, затрачиваемого на преодоление расстояний между городами в эпоху картографа и сегодня – с помощью авиасообщения.
Прямые рейсы в Тобольск выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга, расширение полётной программы планируется уже в ближайшем время. Такая транспортная доступность сделает первую столицу Сибири одним из необычных направлений для поездки на уик-энд. В ходе двух- или трёхдневного визита можно, среди прочего, осмотреть единственный в Сибири белокаменный кремль, его многочисленные музеи с богатейшими экспозициями по истории региона, а также Музей семьи Императора Николая II, попробовать местные специалитеты и побывать в Абалакском Знаменском монастыре.
Трамвай
В Базеле появился трамвай Federer Express, целиком и полностью посвящённый уроженцу города – легендарному швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, олимпийскому чемпиону, триумфатору турниров Большого шлема и бывшей первой ракетке мира. Вместо назойливой салонной рекламы здесь – фотографии спортсмена и интересные факты из его биографии, вместо пассажирских сидений – похожие на стадионные лавки. Пока голубой вагон катится по маршруту № 2, но в дальнейшем трамвай будет использоваться и на других линиях.
Отель
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022Подробнее об этом номере
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