Новости туризма от National Geographic Traveler

В конце сентября в 30 км от Тобольска открылся аэропорт «Ремезов» – первый в истории современной России, построенный для города с населением чуть больше 100 000 человек. Он назван в честь родившегося и жившего в Тобольске выдающегося картографа, историка и писателя-энциклопедиста Семёна Ремезова. Основой для создания паттернов, украшающих стены аэропорта, стали три уникальных атласа работы Ремезова, созданные им в XVII веке. Интересно, что многие элементы интерьера не только декоративные, но и интерактивные: одни представляют собой подсвеченные информационные панно, а другие – мультимедийные сенсорные экраны.

Во время ожидания посадки на рейс можно узнать факты из биографии «сибирского Леонардо да Винчи», ознакомиться с историей и традициями Тобольска, даже прогуляться по аэропорту с аудиогидом. Ещё одно необычное дизайнерское решение – оригинальное панно «Роза ветров». Копия иллюстрации из чертёжной книги Семёна Ремезова превращает пол в гигантскую карту и указывает на четыре стороны света как на направления полётов. Этот символ дополнен сравнением времени, затрачиваемого на преодоление расстояний между городами в эпоху картографа и сегодня – с помощью авиасообщения.