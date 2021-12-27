Нулевая параллель: репортаж из Эквадора

Седовласая женщина подбоченилась, отвела назад плечи и водрузила на голову тёмно-синюю фетровую шляпу-токилью. Убрав с лица прядь волос и гордо вздёрнув подбородок, она придирчиво оглядела своё отражение в мутноватом зеркале магазина. Кивнув самой себе, молча запустила руку в разрез кофточки и вытащила из декольте помятую двадцатку. Даже не потрудившись её расправить, положила видавшую виды банкноту на прилавок и молча, без лишних церемоний, вышла из сомбрерии.

Я свои доллары хранила в рюкзаке, болтавшемся за спиной. Но в историческом центре Кито воруют – так уверяют те, кто хоть как-то изъясняется по-английски. Обокрасть могут так ловко, что заметить это можно, только когда решишь расплатиться, например за шляпу. Одну, из белой эквадорской соломки, я всё вертела в руках, не решаясь купить, – она стоила в три раза дороже фетровой. И это была та самая шляпа, которую едва наденешь на голову – и жди приключений, да таких, что лучше придерживать её рукой, чтобы не сдуло с головы.

Эквадорцы до сих пор не могут простить соседям-панамцам, как они говорят, вранья про то, кто первым «придумал» знаменитую соломенную шляпу: по их мнению, настоящая панама впервые была сплетена именно в Кито. Об этом вам обязательно расскажет каждый встречный, и особенно продавцы в шляпных мастерских. Сомбрерия Benalcázar – маленькая, еле приметная лавочка, которую семья Лупиты Анчалы держит уже более 60 лет. Здесь можно купить шляпы всех цветов и размеров, а ещё ради хохмы приобрести и карнавальную маску – чёрта, паяца или, например, бывшего президента Эквадора. Если судить по обстановке магазинчика, этот бизнес не самый доходный, но за него Лупите спокойно: традиционные шляпы всё ещё весьма популярны в стране и носят их практически все. Что ж, теперь в их числе и я.