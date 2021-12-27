Нулевая параллель: репортаж из Эквадора
Дело в шляпе
Седовласая женщина подбоченилась, отвела назад плечи и водрузила на голову тёмно-синюю фетровую шляпу-токилью. Убрав с лица прядь волос и гордо вздёрнув подбородок, она придирчиво оглядела своё отражение в мутноватом зеркале магазина. Кивнув самой себе, молча запустила руку в разрез кофточки и вытащила из декольте помятую двадцатку. Даже не потрудившись её расправить, положила видавшую виды банкноту на прилавок и молча, без лишних церемоний, вышла из сомбрерии.
Я свои доллары хранила в рюкзаке, болтавшемся за спиной. Но в историческом центре Кито воруют – так уверяют те, кто хоть как-то изъясняется по-английски. Обокрасть могут так ловко, что заметить это можно, только когда решишь расплатиться, например за шляпу. Одну, из белой эквадорской соломки, я всё вертела в руках, не решаясь купить, – она стоила в три раза дороже фетровой. И это была та самая шляпа, которую едва наденешь на голову – и жди приключений, да таких, что лучше придерживать её рукой, чтобы не сдуло с головы.
Эквадорцы до сих пор не могут простить соседям-панамцам, как они говорят, вранья про то, кто первым «придумал» знаменитую соломенную шляпу: по их мнению, настоящая панама впервые была сплетена именно в Кито. Об этом вам обязательно расскажет каждый встречный, и особенно продавцы в шляпных мастерских. Сомбрерия Benalcázar – маленькая, еле приметная лавочка, которую семья Лупиты Анчалы держит уже более 60 лет. Здесь можно купить шляпы всех цветов и размеров, а ещё ради хохмы приобрести и карнавальную маску – чёрта, паяца или, например, бывшего президента Эквадора. Если судить по обстановке магазинчика, этот бизнес не самый доходный, но за него Лупите спокойно: традиционные шляпы всё ещё весьма популярны в стране и носят их практически все. Что ж, теперь в их числе и я.
Рыночная система
Антропологический по своей сути тур по старому Кито, особенно по кварталу Сан-Роке, – это то, что нужно обязательно включить в план поездки по стране. Ведь можно и просто нагуляться до изнеможения по крутым улицам оберегаемого ЮНЕСКО исторического центра, потоптаться на лжеэкваторе в парке Митад-дель-Мундо (он рассчитан исключительно на приезжих), изучить древности в Музее доколумбова искусства, восхититься невероятным золотым убранством церкви Общества Иисуса, забраться на смотровую площадку неоготической базилики Национального обета и увидеть там необычных горгулий в виде игуан и черепах. Но, выполнив стандартную туристическую программу, вы ничего не узнаете про Кито и китеньос – столичных жителей.
Днём весь Сан-Роке превращается в один большой оживлённый рынок. Например, на улице Рокафуэрте женщины, сидящие прямо на земле, торгуют свежими овощами, крупой и мукой, табаком и даже туалетной бумагой. У них чуть дешевле, но многие жители Кито по-прежнему предпочитают покупать продукты у своих продавцов-касеро на базаре Сан-Франсиско. Он тут же, двумя кварталами выше, с виду совсем непримечательный. Внутри, как и полагается, мясные и рыбные ряды, пирамиды экзотических фруктов, а также фудкорт, на котором можно вкусно и дёшево перекусить и попробовать орчату – сладкий напиток малинового цвета на основе риса с добавлением различных местных трав.
Ещё здесь можно заглянуть к женщинам-хилерам – курандерам. На Сан-Франсиско есть целый ряд знахарских лавок, доверху заваленных чуть увядшими растениями. Нескольких долларов хватит на то, чтобы пройти ритуал под названием «лимпия» – андское травяное очищение – или, узнав свой диагноз, приобрести настойки и снадобья для лечения стресса, зависти и даже разбитого сердца.
До самых вершин
Слово «Панамерикана» вертелось в голове, как карамелька во рту. Самое длинное в мире шоссе, соединяющее два американских континента, в своей вулканической части выглядело поистине грандиозно. Тут же закралась шальная мысль: «Вот бы проехаться по нему однажды от начала и до конца!» Но уже сейчас мне выпало настоящее автомобильное комбо – наша машина мчалась по Панамериканскому шоссе и одновременно по одному из самых живописных его отрезков, Дороге вулканов. Протяжённость последней более 320 километров, и огнедышащие горы, регулярно плюющиеся пеплом и лавой, стоят по обе стороны этого «авеню», словно стражи эволюции.
Активных, спящих и уже потухших вулканов в Эквадоре на материковой части 26, и, если произносить их названия, покажется, что поёшь песню про любовь: Корасон, Чимборасо, Котопахи, Пичинча, Имбабура, Соче. На неспокойный вулкан Пичинча, который когда-нибудь доставит много неприятностей Кито, подняться проще всего: к его вершине протянут фуникулёр. Практически любой сможет совершить пешее восхождение на пирамиду Котопахи (последний раз он извергался в 2015 году): от парковки до базового лагеря имени Хосе Риваса всего-то 300 метров. Но высота забирает все силы и возможность дышать – шутка ли, 4864 метра над уровнем моря! До кальдеры, что выше почти на километр, дойдут уже только хорошо подготовленные и экипированные альпинисты.
Эквадорцы приезжают в национальный парк Котопахи по воскресеньям, часто – всей большой семьёй. Поднимаются и с детьми, и с бабушками, аккуратно лавируют между тяжело дышащими приезжими и шагают себе дальше спокойно, то и дело фотографируясь. Мне же эти метры дались с таким трудом, словно я пробежала марафон на Юпитере. Покачиваясь на ватных ногах около таблички с указанием высоты, я пыталась понять – потемнело ли в глазах и сейчас моё тело осядет в пепел, или это просто облако переползает через вершину горы.
Даже акклиматизация в Кито, который находится на высоте 2850 метров над уровнем моря, не так проста, как хотелось бы, а уж «заводить дружбу» с вулканами с непривычки ещё труднее. Но взбираться выше трёх километров в Эквадоре придётся не раз, особенно если захочется полюбоваться изумрудными озёрами кальдеры Куикоча или кратера Килотоа.
Поваренная книга горца
Дорога на вулканы и сама по себе полна интересных историй. Стоило нам, например, рано утром остановиться в кафе городка Каямбе, что у подножия одноимённого вулкана, и заказать эквадорские бискочо с пылу с жару прямо из печи – их кусочки макают в горячий шоколад и едят вприкуску с козьим сыром, – как мы стали невольными свидетелями драматичных семейных сцен за соседним столом. А если уж сбился с пути, что мы тоже не преминули сделать, то наверняка остановишься где-то в горах спросить дорогу, попадёшь в гости к фермерам и узнаешь, почём нынче куй.
Нелестно звучащим словом «куй» в Эквадоре – так же, как и в Перу, – называют морских свинок. Как известно, их тут едят. Готовят примерно как кроликов – жарят или тушат в каком-нибудь маринаде. Куев предпочитают есть в горах, и в Кито уже и не найдёшь эквадорцев, кто готовил бы свинок на ужин или хотя бы пробовал их раз в жизни. Дон Хуан-Карлос вместе с женой – это у их калитки мы остановились – выращивает картофель и кукурузу, разводит этих симпатичных крошек на продажу и каждую субботу торгует на рынке. Толстеньких предлагает по пять долларов за зверька.
Обрадовавшись удаче, что сама пришла к нему в дом (ведь благодарные гринго всегда оставят немного денег просто так), дон Хуан гостеприимно пригласил нас внутрь своего глинобитного жилища. Простая обстановка, нехитрая утварь, яркие пятна плетёных пледов и покрывал, в тёмном углу топчан, на котором спят супруги. И десятки снующих под ногами морских свинок. «А почему те грызуны сидят в клетках на улице, а эти бегают на свободе?» – не удержавшись, спросила я. «Эти – мои домашние питомцы, мы их не едим!» – гордо ответила донья.
Заоблачный атлас
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022Подробнее об этом номере
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