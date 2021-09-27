Осенний календарь и новости туризма от National Geographic Traveler

Первое «Экспо» в регионе Ближнего Востока и Африки, Всемирная выставка в Дубае – событие долгожданное: из-за пандемии её пришлось перенести на год. Теперь, став сильнее, человечество в лице представителей 191 страны-участницы готово рассмотреть и обсудить пути развития планеты под девизом «Объединяя умы, создавая будущее». Выставочное пространство EXPO 2020 Dubai разделено на три тематические зоны: «Устойчивое развитие», «Мобильность» и «Возможности», а отдельная «Программа заботы о людях и планете» посвящена решению глобальных проблем – от изменения климата до поисков счастья для всех и каждого.

Павильоны выставки призваны сразить гостей и дизайном, и технологиями: посреди пустыни вырастут тропические леса, виртуальная реальность смоделирует экспедицию в космос, а искусственный интеллект пригласит заняться совместным творчеством. Кроме того, посетителей ждёт знакомство с культурами и гастрономическими обычаями мира, а ещё концерты, традиционные фестивали, шествия и шоу.