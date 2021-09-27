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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
National Geographic Traveler

Осенний календарь и новости туризма от National Geographic Traveler

National Geographic Traveler
27 сентября 2021
©Kelvin Trautman (6).jpg
Кемп Wolf's Fang Explorer, который скоро откроется в Антарктиде
Фото: Архив пресс-служб
Традиционные праздники, фестивали, выставки и многое другое – постарались выцепить главное и интересное из мира туризма этой осенью.
Фестиваль «Держи краба!»

15 - 30 октября, Владивосток и другие города России

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Константин Овчинников Претворяем в жизнь старый испытанный лозунг: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы»

Как утверждают знатоки, синий камчатский краб ничуть не уступает по вкусовым достоинствам признанному деликатесу – омару. Шеф-повара берутся доказать его ценность на деле: каждый год по случаю фестиваля в ресторанах Владивостока и всей России, до самого Санкт-Петербурга, готовят крабовые клешни и блюда из краба по авторским рецептам и доступной цене.

Праздник «Хололо»

4 ноября, Петропавловск-Камчатский

Береговые коряки-нымыланы по окончании летнего промыслового сезона приглашают на праздник душ нерп, добытых за год, чтобы достойно угостить и проводить обратно в море. В столице края, на берегу Авачинской бухты, день благодарения по-корякски проходит под музыку бубнов с ритуальными танцами и пением. В программе – традиционные обряды очищения, кормление духов, проводы животных в родную стихию, а кроме того, фольклорные игры, мастер-классы по украшениям для «дерева счастья» и приготовлению ритуальных блюд из мяса, жира и таёжных ягод, а также уроки корякского языка для всех желающих. 

Всемирная выставка EXPO 2020 Dubai

1 октября 2021 - 31 марта 2022, Дубай, ОАЭ

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Dany Eid Ожидается, что Expo 2020 Dubai посетят рекордные 25 миллионов гостей, причем 70% посетителей прибудут из-за рубежа.

Первое «Экспо» в регионе Ближнего Востока и Африки, Всемирная выставка в Дубае – событие долгожданное: из-за пандемии её пришлось перенести на год. Теперь, став сильнее, человечество в лице представителей 191 страны-участницы готово рассмотреть и обсудить пути развития планеты под девизом «Объединяя умы, создавая будущее». Выставочное пространство EXPO 2020 Dubai разделено на три тематические зоны: «Устойчивое развитие», «Мобильность» и «Возможности», а отдельная «Программа заботы о людях и планете» посвящена решению глобальных проблем – от изменения климата до поисков счастья для всех и каждого.

Павильоны выставки призваны сразить гостей и дизайном, и технологиями: посреди пустыни вырастут тропические леса, виртуальная реальность смоделирует экспедицию в космос, а искусственный интеллект пригласит заняться совместным творчеством. Кроме того, посетителей ждёт знакомство с культурами и гастрономическими обычаями мира, а ещё концерты, традиционные фестивали, шествия и шоу.

6-я уральская индустриальная биеннале современного искусства

2 октября – 5 декабря, Екатеринбург и города Уральского региона

National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021

National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021

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