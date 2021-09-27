Осенний календарь и новости туризма от National Geographic Traveler
15 - 30 октября, Владивосток и другие города России
Как утверждают знатоки, синий камчатский краб ничуть не уступает по вкусовым достоинствам признанному деликатесу – омару. Шеф-повара берутся доказать его ценность на деле: каждый год по случаю фестиваля в ресторанах Владивостока и всей России, до самого Санкт-Петербурга, готовят крабовые клешни и блюда из краба по авторским рецептам и доступной цене.
4 ноября, Петропавловск-Камчатский
Береговые коряки-нымыланы по окончании летнего промыслового сезона приглашают на праздник душ нерп, добытых за год, чтобы достойно угостить и проводить обратно в море. В столице края, на берегу Авачинской бухты, день благодарения по-корякски проходит под музыку бубнов с ритуальными танцами и пением. В программе – традиционные обряды очищения, кормление духов, проводы животных в родную стихию, а кроме того, фольклорные игры, мастер-классы по украшениям для «дерева счастья» и приготовлению ритуальных блюд из мяса, жира и таёжных ягод, а также уроки корякского языка для всех желающих.
1 октября 2021 - 31 марта 2022, Дубай, ОАЭ
Первое «Экспо» в регионе Ближнего Востока и Африки, Всемирная выставка в Дубае – событие долгожданное: из-за пандемии её пришлось перенести на год. Теперь, став сильнее, человечество в лице представителей 191 страны-участницы готово рассмотреть и обсудить пути развития планеты под девизом «Объединяя умы, создавая будущее». Выставочное пространство EXPO 2020 Dubai разделено на три тематические зоны: «Устойчивое развитие», «Мобильность» и «Возможности», а отдельная «Программа заботы о людях и планете» посвящена решению глобальных проблем – от изменения климата до поисков счастья для всех и каждого.
Павильоны выставки призваны сразить гостей и дизайном, и технологиями: посреди пустыни вырастут тропические леса, виртуальная реальность смоделирует экспедицию в космос, а искусственный интеллект пригласит заняться совместным творчеством. Кроме того, посетителей ждёт знакомство с культурами и гастрономическими обычаями мира, а ещё концерты, традиционные фестивали, шествия и шоу.
2 октября – 5 декабря, Екатеринбург и города Уральского региона
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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