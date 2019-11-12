Остров Кюсю: почти неизвестное японское сокровище

Знающие люди приезжают на Кюсю ради горячих источников и величественных горных панорам. И лучший способ получить от путешествия наилучшее впечатление – сесть за руль нового Lexus ES, для которого этот остров – родные пенаты.

Обитаемый остров

Город Фукуока – главная точка входа на остров Кюсю. Здесь, перед отправлением на лоно природы, можно досыта утолить свой культурный голод – подняться на смотровую площадку 234-мет-ровой башни Фукуока, осмотреть (пусть и только снаружи) один из первых дзен-буддистских храмов в Японии – Сёфуку-дзи, прогуляться по самурайскому замку Майдзуру и посетить Художественный музей с работами японских мастеров. Кстати, в окрестностях Фукуоки находится и инновационный завод Lexus, где выпускают пять моделей – в том числе и бизнес-седан ES.

Горячая точка

В окрестностях города Беппу, что на северо-востоке Кюсю, сосредоточено более 3500 термальных источников. Их иногда называют «горячие ключи на адской равнине» – по одной из легенд, когда-то в Беппу жили только черти. Помимо оздоравливающего посещения источников--онсэнов с обжигающей целебной водой, тут также можно отведать дзигоку-муси – то есть «блюдо, сваренное на адском пару» подземного источника. Утверждается, что такая технология помогает сохранить аромат ингредиентов и подчеркнуть их вкус.

По горам и долам

Горный район Асо-Кудзю включает в себя множество вулканов и самую большую в мире активную кальдеру, периметр которой – 128 километров. Это определённо один из самых живописных регионов страны – особенно красивы так называемое пятигорье Асо и вулкан Нака-Даке. Не уступает им и национальный парк Кирисима-Яку, который может похвастать двумя десятками вулканов с густыми лесами в их изножье. Но больше всего знаменит островок Якусима (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), на котором растут реликтовые японские кедры якусуги.