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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Traveler

Открытие Маврикия: фоторепортаж с райского острова

Текст: Евгения Ефимова | Фото: Кирилл Умрихин
27 декабря 2021
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На рифе One Eye опытные серферы могут покорить одну из самых быстрых (до 60 км/ч) и больших (в несколько этажей) волн на планете.
Этой осенью, по счастью, возможность улететь на юг появилась не только у птиц. Страны потихоньку открывают свои границы, и в октябре пришла очередь Маврикия. По которому мы, если честно, очень соскучились.

После полутора лет карантина Маврикий снова ждёт гостей. Первые бледнокожие, появляющиеся на пляжах острова, немедленно становятся мишенью для ушлых продавцов лодочных экскурсий и торговцев украшениями из жемчуга и кораллов. Кажется, по туристам истосковалась даже дикая природа.

В прежние, уже такие далёкие времена каждое утро в океан выходили десятки катеров и следовали за стаями дельфинов, чтобы желающим удалось поплавать с этими грациозными морскими млекопитающими. Теперь отвыкшие от такого экшена дельфины и даже кашалоты стали подходить к берегу так близко, что виндсёрферы могут регулярно делать селфи на фоне их задранных хвостов. 

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Правда, шутки про очистившуюся на карантине природу закончились в июле 2020 года, когда зазевавшийся – может, засмотрелся на китов? – японский сухогруз MV Wakashio налетел на рифы у восточного побережья. Десять дней судно болталось на мели, а затем разломилось пополам. В океан тогда вылилось около тысячи тонн токсичного топлива, угрожая отравить всю экосистему острова. И обычные жители Маврикия бросились спасать свой дом.

Это был момент удивительного единения: экспаты-миллионеры и бедные рыбаки плечом к плечу стояли по пояс в чёрной жиже и лопатами выгребали зловонный мазут из океана. Дети и пожилые люди собирали в полях листья сахарного тростника, а женщины состригали свои волосы, чтобы набивать всем этим боновые заграждения и плавучие буи, останавливающие разлив. А потом подключились международные организации с профессиональным оборудованием и уже окончательно привели океан в порядок. Так через несколько месяцев вода у восточного побережья снова стала чистой и прозрачной.

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Ландшафт полуострова Ле-Морн-Брабан входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эти берега вообще видели немало кораблекрушений – в том числе пиратских галеонов, пытавшихся под покровом ночи проникнуть в старый порт. До сих пор кладоискатели ныряют тут в поисках сокровищ, а местные дайв-центры организуют специальные туры к рэкам – затонувшим судам.

Но Маврикий интересен не только для дайверов и сёрферов. Побережье и лагуны острова очень живописны, вода прозрачная и тёплая, в ней полно крупной рыбы и час-то дует ровный ветер, создавая идеальные условия для яхтинга. Можно арендовать катамаран и обойти вокруг всего Маврикия или отправиться на рыбалку к отдалённым островам Каргадос-Карахос. Разрешение на такой тур надо оформить заранее – примерно за месяц, дорога туда и обратно занимает два дня на моторе и четыре под парусом, зато рыбы, омаров и осьминогов у островов едва ли не больше, чем воды. Кстати, эту заповедную зону лишь недавно открыли для путешественников.

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820-метровая гора Питер-Бот – вторая по высоте на Маврикии.

Маврикий вообще теперь готов для них на многое. Ещё бы, ведь туризм – львиная доля его экономики. К открытию границ старательно подготовились: отели отреставрировали, пляжи почистили, в столице острова Порт-Луи построили новенький океанариум – Odysseo. И встретили снятие карантина как праздник. Оно, кстати, почти совпало с маврикийским праздничным сезоном, который на многонациональном острове длится с ноября по март.

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Водопад Шамарель находится в западной части Маврикия.

Креолы, индийцы, китайцы, европейцы дружно отмечают индуистскую Великую ночь Шивы и христианское Рождество, Китайский Новый год и Международный женский день 8 марта. Каждый праздник – это выходной, а значит, быть массовому десанту на пляжи с бубнами, креольскими барабанами-раванами, гитарами, бумбоксами и горами еды. Многие приезжают на пикники на олдскульных автобусах, обвешанных гирляндами и мигающими всеми цветами радуги фонариками, словно новогодние ёлки. Чадят они так, что и врагу не пожелаешь ехать за таким по дороге – от чёрного дыма ничего не видно. Но даже это не портит праздничной атмосферы. 

National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

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