Открытие Маврикия: фоторепортаж с райского острова
После полутора лет карантина Маврикий снова ждёт гостей. Первые бледнокожие, появляющиеся на пляжах острова, немедленно становятся мишенью для ушлых продавцов лодочных экскурсий и торговцев украшениями из жемчуга и кораллов. Кажется, по туристам истосковалась даже дикая природа.
В прежние, уже такие далёкие времена каждое утро в океан выходили десятки катеров и следовали за стаями дельфинов, чтобы желающим удалось поплавать с этими грациозными морскими млекопитающими. Теперь отвыкшие от такого экшена дельфины и даже кашалоты стали подходить к берегу так близко, что виндсёрферы могут регулярно делать селфи на фоне их задранных хвостов.
Правда, шутки про очистившуюся на карантине природу закончились в июле 2020 года, когда зазевавшийся – может, засмотрелся на китов? – японский сухогруз MV Wakashio налетел на рифы у восточного побережья. Десять дней судно болталось на мели, а затем разломилось пополам. В океан тогда вылилось около тысячи тонн токсичного топлива, угрожая отравить всю экосистему острова. И обычные жители Маврикия бросились спасать свой дом.
Это был момент удивительного единения: экспаты-миллионеры и бедные рыбаки плечом к плечу стояли по пояс в чёрной жиже и лопатами выгребали зловонный мазут из океана. Дети и пожилые люди собирали в полях листья сахарного тростника, а женщины состригали свои волосы, чтобы набивать всем этим боновые заграждения и плавучие буи, останавливающие разлив. А потом подключились международные организации с профессиональным оборудованием и уже окончательно привели океан в порядок. Так через несколько месяцев вода у восточного побережья снова стала чистой и прозрачной.
Эти берега вообще видели немало кораблекрушений – в том числе пиратских галеонов, пытавшихся под покровом ночи проникнуть в старый порт. До сих пор кладоискатели ныряют тут в поисках сокровищ, а местные дайв-центры организуют специальные туры к рэкам – затонувшим судам.
Но Маврикий интересен не только для дайверов и сёрферов. Побережье и лагуны острова очень живописны, вода прозрачная и тёплая, в ней полно крупной рыбы и час-то дует ровный ветер, создавая идеальные условия для яхтинга. Можно арендовать катамаран и обойти вокруг всего Маврикия или отправиться на рыбалку к отдалённым островам Каргадос-Карахос. Разрешение на такой тур надо оформить заранее – примерно за месяц, дорога туда и обратно занимает два дня на моторе и четыре под парусом, зато рыбы, омаров и осьминогов у островов едва ли не больше, чем воды. Кстати, эту заповедную зону лишь недавно открыли для путешественников.
Маврикий вообще теперь готов для них на многое. Ещё бы, ведь туризм – львиная доля его экономики. К открытию границ старательно подготовились: отели отреставрировали, пляжи почистили, в столице острова Порт-Луи построили новенький океанариум – Odysseo. И встретили снятие карантина как праздник. Оно, кстати, почти совпало с маврикийским праздничным сезоном, который на многонациональном острове длится с ноября по март.
Креолы, индийцы, китайцы, европейцы дружно отмечают индуистскую Великую ночь Шивы и христианское Рождество, Китайский Новый год и Международный женский день 8 марта. Каждый праздник – это выходной, а значит, быть массовому десанту на пляжи с бубнами, креольскими барабанами-раванами, гитарами, бумбоксами и горами еды. Многие приезжают на пикники на олдскульных автобусах, обвешанных гирляндами и мигающими всеми цветами радуги фонариками, словно новогодние ёлки. Чадят они так, что и врагу не пожелаешь ехать за таким по дороге – от чёрного дыма ничего не видно. Но даже это не портит праздничной атмосферы.
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022Подробнее об этом номере
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