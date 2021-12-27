Открытие Маврикия: фоторепортаж с райского острова

После полутора лет карантина Маврикий снова ждёт гостей. Первые бледнокожие, появляющиеся на пляжах острова, немедленно становятся мишенью для ушлых продавцов лодочных экскурсий и торговцев украшениями из жемчуга и кораллов. Кажется, по туристам истосковалась даже дикая природа.

В прежние, уже такие далёкие времена каждое утро в океан выходили десятки катеров и следовали за стаями дельфинов, чтобы желающим удалось поплавать с этими грациозными морскими млекопитающими. Теперь отвыкшие от такого экшена дельфины и даже кашалоты стали подходить к берегу так близко, что виндсёрферы могут регулярно делать селфи на фоне их задранных хвостов.